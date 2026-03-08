Encuesta: más del 45% cree que la violencia hacia las mujeres aumentó desde que asumió Javier Milei

En el marco del Día Internacional de la Mujer, una encuesta de la consultora Zuban Córdoba reveló que el 45,5% de las personas consultadas considera que la violencia hacia las mujeres se incrementó desde que asumió el gobierno de Javier Milei . El estudio también muestra una percepción similar respecto de la comunidad LGTB+: el 45,8% cree que la violencia contra este colectivo ha aumentado.

Respecto al primer índice, los valores cambian según el género consultado. El 51% de las mujeres está de acuerdo con esa idea , el 33,5% no y el 14,9% no sabe. Para el 38% de los hombres la violencia hacia las mujeres aumentó durante la gestión Milei, para el 44,4% no y el 17% no sabe.

El informe fue difundido este domingo, en una fecha que vuelve a poner en agenda el debate sobre igualdad, derechos y violencia de género durante la era libertaria. Por su parte, el Gobierno aludió al 8M con un mensaje que tildó de "estafa" y "negocio" a las políticas de género estatales.

Uno de los números más altos fue el del porcentaje que está de acuerdo con la frase “la desigualdad de género sigue siendo un problema importante en la Argentina”. El 61% de los consultados coincide con esa afirmación, mientras que el 31,3% la rechaza.

El estudio también indaga sobre la distribución de las tareas de cuidado dentro de los hogares. Allí aparece uno de los consensos más amplios del relevamiento: el 71,3% de las personas encuestadas coincide en que las tareas de cuidado continúan recayendo mayormente en las mujeres. A su vez, el 82,9% considera que los varones deberían involucrarse más en estas responsabilidades, lo que evidencia una brecha persistente en la organización del trabajo doméstico y de cuidados.

La reforma laboral de Javier Milei

Otro de los puntos abordados por la consultora es la percepción social sobre la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario. Una parte significativa de las personas consultadas considera que este tipo de cambios beneficia principalmente al sector empresario. El 34,8% cree que favorece sólo a las grandes empresas, mientras que un 40,8% opina que beneficia a todas las empresas. En contraste, porcentajes considerablemente menores creen que la reforma impactaría positivamente en los trabajadores o en los sectores desocupados.

Entre mujeres y varones aparecen además matices en la percepción de a quién favorecen estos cambios: las mujeres tienden a señalar con mayor frecuencia que la reforma beneficia principalmente a las grandes empresas, mientras que entre los varones crece levemente la idea de que los efectos podrían extenderse a más sectores.