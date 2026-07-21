Llega el embajador del Vaticano y empieza a definirse la visita de León XIV a la Argentina

A fines de junio, una delegación de la Secretaría de Estado del Vaticano aterrizó en Buenos Aires y se reunió con los jefes de la Casa Militar presidencial y responsables del área de seguridad del gobierno de Javier Milei para empezar a definir los detalles de la visita del papa León XIV , programada para principios de noviembre.

Los encuentros contaron, también, con la participación de la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), el encargado de las visitas del papa y un enviado de la Sala Stampa, la oficina de prensa de la Santa Sede. Las conversaciones tuvieron como objetivo evaluar las posibles locaciones que visitará el sumo pontífice en la Argentina y estudiar, especialmente, cuestiones relacionadas con la seguridad y el protocolo.

Según pudo saber Letra P , a propuesta de la cúpula de la Iglesia argentina se habló de la posibilidad de que León XIV pueda participar de una actividad en el Teatro Colón junto a personalidades locales destacadas de la cultura popular, la música y hasta el deporte. También se habló de la celebración de una misa masiva en un lugar abierto, que podría ser el Monumento a los Españoles, ubicado en Palermo, una visita a la provincia de Córdoba y un cierre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján , patrona de la Argentina.

Por cuestiones diplomáticas, el papa también estará en la Casa Rosada , donde será recibido por Milei, como jefe del estado Vaticano. Aunque la visita todavía no fue formalmente confirmada , se estima que durará tres días y se celebrará a principios de noviembre, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Perú y Uruguay .

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Al tiempo que se terminan de afinar los detalles de la venida papal, este miércoles arribará al país el nuevo nuncio apostólico, monseñor Michael Wallach Banach , de origen estadounidense. El embajador de la Santa Sede será recibido por el presidente de la CEA, monseñor Marcelo Colombo , y el secretario general, monseñor Raúl Pizarro .

Como sucede con todos los embajadores, Banach deberá presentar credenciales ante el Presidente en la Casa Rosada. Una vez cumplida esa formalidad diplomática, la CEA le dará la bienvenida oficial religiosa con una celebración eucarística.

La embajada del Vaticano en Argentina está vacante desde enero, cuando el papa decidió trasladar hacia Albania al anterior nuncio apostólico, Miroslaw Adamzcyk. Si bien esa ausencia no obstaculizó las conversaciones entre el Gobierno y la Santa Sede por la visita del sumo pontífice, la llegada de Banach podría agilizarlas.

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Esta semana, el miércoles 22, llegará a nuestro país el Nuncio Apostólico, monseñor Michael Banach.



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El Gobierno, en alerta por el mensaje de León XIV

En paralelo, es de esperar que Milei intente hacer algún gesto de acercamiento hacia la Iglesia argentina, cuya cúpula es crítica del modelo económico y de la situación social. A pesar de que Argentina es un país con mayoría de fieles católicos, el Presidente no recibió a Colombo desde que el religioso asumió como presidente de la CEA, en noviembre de 2024.

Aunque en Balcarce 50 hay expectativas sobre el entusiasmo popular que puede generar la visita del papa, también hay cierto recelo por el mensaje amplificado que pueda dar el sumo pontífice, conocido por su discurso en favor de la justicia social, con la que Milei confronta. Su primera encíclica, Magnifica humanitas, abunda en los desafíos éticos en el uso de la inteligencia artificial, que van en sentido opuesto a lo que pregona el libertario.