Javier Milei escenifica un Pacto de Mayo light con 13 gobernadores en Tucumán

En Tucumán no esperan que Javier Milei se quede demasiado tiempo en la provincia. El Presidente arribará a las 23 para participar de la vigilia por el Día de la independencia, a la medianoche sonará el Himno y comenzará el discurso por cadena nacional que, según reveló el propio mandatario, durará 20 minutos. Luego regresará a la Quinta de Olivos, no sin antes aprovechar y sacarse una foto con 13 gobernadores y una vicegobernadora.

No está claro que Milei logre mantener una reunión con los mandatarios en la Casa Histórica, donde hace 210 años se firmó la declaración de independencia y hace dos, 18 de los 24 mandatarios suscribieron el Pacto de Mayo, que pretendió ser el decálogo libertario del nuevo Estado.

Allí, entre sus diez puntos, los firmantes se comprometieron a debatir una reforma laboral, algo que sí pasó, pero también una "rediscusión de la coparticipación federal de impuestos", lo que nunca ocurrió y parece difícil que ocurra. Hay otros temas aún en el tintero, como el que promovía "la inviolabilidad de la propiedad privada", que derivó en un proyecto de ley del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , que la senadora Patricia Bullrich este miércoles fijó para tratar en la cámara alta el jueves que viene .

El 9 de Julio pasado, con el gobierno libertario enfrascado en plena negociación electoral y Karina Milei prometiendo "pintar de violeta el país", Milei evitó viajar a Tucumán porque los gobernadores amenazaban con vaciarle el acto. Un año más tarde, los mandatarios y la administración central pasan por otro momento de su histórica relación tensa, con el 2027 a la vuelta de la esquina.

Después de la extendida crisis y posterior oxigenación por la renuncia de Manuel Adorni a la Jefe de Gabinete, hecho en el que la Casa Rosada pretende asentar un relanzamiento de la gestión para la reelección presidencial, gracias a los oficios del nuevo ministro coordinador, Diego Santilli , Milei se llevará esta noche una foto para mostrarle a los Estados Unidos, siempre interesado al índice de gobernabilidad del libertario.

A esa instantánea podría sumarse una cumbre no confirmada entre los mandatarios y Karina Milei y el jefe de Gabinete. Ambos dicen que están trabajando en la reelección presidencial y los acuerdos electorales que podrían hacer con algunos de ellos resultarán claves para lograrlo. La diferencia de criterios del triángulo de hierro en 2025 sigue sin saldarse por escrito: mientras El Jefe y los Menem soñaban con bañar de violeta el país (léase, poner candidatos a gobernador el año que viene), el asesor Santiago Caputo apuesta a pintar el Congreso para aprobar las reformas mileístas.

Sin un documento pomposo para firmar y con un amplio temario para negociar entre la Casa Rosada y las provincias, el Pacto de Mayo light de este 9 de Julio es una gestualidad del regreso de la política y el diálogo entre partes, después de cuatro meses de que la administración quedara paralizada con Adorni como monotema en su agenda.

El oficialismo busca aprobar una serie de reformas que van desde la política y electoral, para eliminar (en el mejor de los casos) las PASO o suspenderlas; hasta las nueva obsesiones de Milei: cambiar la carta orgánica del Banco Central o implementar una versión autóctona del shutdown norteamericano, el apagado del Gobierno cuando el Congreso no aprueba las leyes de gastos que la Casa Blanca considera necesarias para su funcionamiento. Es el mismo Milei que prorrogó dos veces el Presupuesto 2023, heredado de Sergio Massa.

Entre las 17 páginas que abarca el discurso presidencial, cuyo contenido no trascendió, podrían estar incluidas algunas de estas iniciativas en la que trabaja el mandatario con el equipo económico de Toto Caputo.

El Presidente Javier Milei firmó el acta del Pacto de Mayo junto a los Gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (CABA), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir… pic.twitter.com/m7VL7xAw8Q — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 9, 2024

Ausentes, presentes y otro reencuentro

Pegarán el faltazo cinco mandatarios que sí firmaron el Pacto de Mayo: el alcalde porteño, Jorge Macri y los gobernadores Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe). Como contó Yanina Passero en Letra P, el cordobés Marín Llaryora tampoco asistirá, pero enviará a la vicegobernadora Myrian Prunotto y a su ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

El resto de las provincias nunca tuvieron previsto asistir, si bien no quita que el gobernador anfitrión, Osvaldo Jaldo, haya cursado invitaciones de rigor, como la que le envió al equipo de protocolo del bonaerense Axel Kicillof. Quien la recibió y sí respondió que irá es la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien marcará el segundo tenso reencuentro de la fórmula de La Libertad Avanza en 20 días.

Al cierre de esta nota, no estaba confirmado el lugar donde estará ubicará Villarruel, luego de que en Rosario, por el Día de la Bandera, el equipo de protocolo santafesino hiciera malabares para evitar que la vice estuviera cerca del mandatario.

A diferencia de 2024, tampoco estará Bullrich, que no viajará aduciendo motivos personales. Tampoco irá Mauricio Macri, que esta vez no fue invitado en calidad de expresidente.