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ARGENTINA 2027

Javier Milei arranca su Mundial: del no festejo de la Scaloneta a la mesa política y la reforma electoral

Sin euforia mundialista, el Gobierno intenta mostrar normalidad. En la Casa Rosada, Karina Milei reúne a la tropa para la reelección. La foto con Messi que no fue.

Letra P | Gabriela Pepe
Por Gabriela Pepe
La primera reunión de mesa política que contó con la participación de Diego Santilli y encabezó Karina Milei.&nbsp;

La primera reunión de mesa política que contó con la participación de Diego Santilli y encabezó Karina Milei. 

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Letra P | Mauricio Cantando
Mauricio Cantando

A la Casa Rosada le cayó como un balde de agua fría la decisión de la Scaloneta de rechazar cualquier tipo de celebración a su regreso desde Nueva York. El domingo por la noche, horas después de la derrota en la final, Milei confirmó que tenía previsto decretar feriado nacional para permitir los festejos. Dejó supeditada la fecha a lo que decidieran los jugadores y el cuerpo técnico.

El anuncio fue más que confuso para la ciudadanía, que le terminó reclamando definiciones a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA). Incluso generó sorpresa dentro de la Casa Rosada, donde varios funcionarios ya se habían lamentado por la sucesión de cortocircuitos inesperados que el Gobierno tuvo en la última semana con la Scaloneta.

Ya este lunes por la mañana se supo que el avión de Aerolíneas Argentinas reservado para la Selección había despegado desde Nueva York con el plantel diezmado y sin la presencia de Lionel Messi ni de otros referentes del equipo. El capitán voló primero a Miami. Llegará a Argentina el miércoles, pero irá directo a Rosario para ver a su padre.

Modo elecciones 2027

Al mediodía, la euforia mundialista se había terminado. El Gobierno anunció una recepción protocolar a los jugadores, en Ezeiza, a modo de homenaje, con granaderos y autobombas, sin la presencia de funcionarios. Fuentes de la AFA dejaron trascender que se trasladarían desde el aeropuerto directo hacia el predio. No había ánimo para saludos ni festejos.

Mientras se definían los detalles de la llegada de la Selección, la Casa Rosada intentó retomar su agenda política normal. Ya desde temprano, los funcionarios comenzaron a trabajar con la cabeza puesta en las conversaciones que tendrán el martes en la reunión de mesa política, que ya fue convocada por Karina Milei.

Descartada la posibilidad del feriado, el equipo presidencial volverá a verse para tratar temas de agenda parlamentaria. La prioridad está puesta en los proyectos pendientes, como la llamada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, cuyo tratamiento pasó para el 6 de agosto; la modificación de las zonas frías y la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Oobligatorias (PASO). Además, según pudo saber Letra P, el ministro de Economía, Toto Caputo, tiene en carpeta el envío del proyecto de modificación de inocencia fiscal, que podría presentar el miércoles.

La reunión contará con la presencia de la secretaria general de Presidencia; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia y armador del partido violeta, Eduardo "Lule" Menem; el enlace parlamentario Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo, y el secretario de Medios, Fabián Fernández.

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