Javier Milei, la maKinita apagada y 2027

El mensaje de WhatsApp sorprendió a la tropa legislativa de La Libertad Avanza: era un invitación a la Casa Rosada para el lunes a las 15 para que Javier Milei "les dé una clase del tema de la carta orgánica del Banco Central ". Sin embargo, la masterclass presidencial no le sirvió a todos. "No entendimos nada", confesó más de un asistente no formado en Exactas, sobre un tema demasiado técnico que no sólo es la nueva obsesión del mandatario: potencialmente puede ser un caballito de batalla para la narrativa en su pelea por la reelección.

Alumna aplicada, la diputada Juliana Santillán tradujo a reel de Instagram la teoría mileísta y culpó al BCRA de la herencia recibida y la inflación "que viajaba al uno y medio por ciento diario".

Al día siguiente de la clase presidencial, Karina Milei escuchó a Toto Caputo en la reunión de mesa política detallando la letra chica del proyecto de ley para reformar los objetivos del BCRA. El ministro de Economía le reportó a El Jefe que las últimas puntadas las está dando el presidente de la entidad, Santiago Bausili . El principal cambio es que el único mandato del Banco sea "preservar el valor de la moneda".

La reforma se sustenta en la teoría tantas veces repetida por Milei sobre que la inflación es un fenómeno monetario. En 2012, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la modificación a la carta orgánica de la entidad, en teoría autárquica, que ampliaba sus objetivos a promocionar el empleo, la estabilidad financiera, la inclusión social y el desarrollo económico, entre otros. También duplicaba (del 10% al 20%) la capacidad del banco de adelantarle recursos al Tesoro nacional (con la iniciativa mileísta, se prohibiría todo financiamiento).

"Es poner sobre la mesa el daño que genera la máquina de emitir", sintetizó alguien con despacho en Balcarce 50. "Termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación", repitió el Presidente en cada entrevista. En 1935 se creó el Banco Central, pero el oficialismo -para darle sentido electoral para 2027- impulsa la relación entre el aumento del costo de vida con el gobierno del Frente de Todos.

¿Una cadena nacional de Javier Milei?

Ironía mediante, la mesa política no habló de política: a su término, se informó que hasta se había debatido el posible impacto de El Niño en el Chaco, pero la reforma electoral no se tocó. En cambio, Karina, Diego Santilli; Martín y Lule Menem, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt; Toto y Santiago Caputo; y Fabián Fernández acordaron una cosa: la letra chica de la modificación de la política monetaria del BCRA la revelará el propio Milei con un "anuncio oficial, cuyo formato será definido en los próximos días". No tardó demasiado para que se especulara con que podría ser en cadena nacional.

| Lo llamaron loco: En 2018, el presidente Javier Milei destruyó a palazos una piñata del Banco Central al grito de "¡BASTA DE INFLACIÓN! ¡BASTA DE INFLACIÓN!" el día de su cumpleaños.



Siete años después, ya como presidente, bajó la inflación al 1,6% mensual en junio. pic.twitter.com/WXNgs6n94O — La Derecha Diario (@laderechadiario) July 14, 2025 Javier Milei

¿Un cambio técnico en la carta orgánica del Central amerita tanto? Sería la segunda vez: Milei ya mencionó el proyecto en la cadena nacional del 9 de Julio. Fue cuando comenzó a instalarlo: a partir de entonces hizo alguna referencia en todos los discursos que pronunció y, con una única excepción, luego de la victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial, en todas las entrevistas que brindó.

La fijación presidencial discurre mientras el nivel de calidad de la economía libertaria en los medios pasa por el récord de morosidad y el endeudamiento familiar, con 7 millones de usuarios del sistema financiero que fueron excluidos de recibir nuevos créditos. El vocero presidencial Adrián Ravier tuvo que buscarse un portavoz para sí mismo para aclarar qué quiso decir cuando sentenció: "A veces, la gente se pone en riesgo de impago simplemente por no saber manejar sus propios ingresos y obligaciones".

Aclaración sobre la polémica por las moras. https://t.co/hy3eIAv4Zl — Adrian Ravier (@AdrianRavier) July 16, 2026

El Presidente se aferra a que "el mejor ministro de Economía de la historia argentina" no sólo sea el mejor ministro de macroeconomía. Si bien el Gobierno festejó el 1,9 de inflación de junio (el más bajo desde agosto de 2025, pero alto para llegar al augurio presidencial del cero en el segundo semestre), puertas adentro evita pronosticar si para las elecciones 2027 los indicadores globales repercutirán positivamente en la micro. La reserva se traslada a los aliados: no se puede tejer un buen acuerdo electoral si el hilo puede cortarse en cualquier momento.

Según el último relevamiento de D'Alessio IROL y Berensztein, las tres principales preocupaciones son económicas. El miedo de que los ingresos del hogar no alcancen para mantener el nivel de vida tomó el primer puesto. El segundo es compartido por el costo de los servicios públicos, la incertidumbre en la situación económica del país y la inseguridad, único tema por fuera del bolsillo, pero que tiene alguna relación.

Una obsesión para 2027

"Es una de las manías de Javier. No es nueva, pero sí hay un nivel de instalación que llama la atención", reflexionó un dirigente que conoce el paño libertario. No pasó demasiado tiempo como para olvidar que el alterego de Milei, el superhéroe "General Ancap" (por "anarcocapitalista"), tenía como archivillano al Banco Central.

Incluso en 2023 se viralizó el fragmento del documental de Santiago Oría en el que el economista destruía una maqueta del BCRA, un sketch sacado de la obra de teatro de Milei que produjo Nito Artaza.

"Prometió cerrarlo y no pudo; con esto al menos cumple en parte lo que dijo en la campaña presidencial", evaluaron en un despacho oficial. En otras dependencias, en cambio, intentan darle sentido a la fijación presidencial. "Si hay alguien tratando de traducirlo electoralmente es Santiago Caputo", apuntan al asesor.

"La maquinita K de emitir" no es un invento libertario: fue acuñado por el PRO en la etapa pre-Cambiemos, cuando la inflación anual era la que más tarde llegó a ser mensual. Pero en la Casa Rosada no sólo hacen esa correlación (ligar al peronismo con el IPC), sino que recuerdan el nombre de quien podría ser el candidato de la oposición más competitivo: el gobernador Axel Kicillof. Y en las últimas semanas se rumoreó una pronta reaparición de Sergio Massa. Uno fue el ministro de Economía de CFK y el otro, de Alberto Fernández.

Fue el entonces candidato del Frente de Todos el que también usó al BCRA en su narrativa de campaña en 2019. "Entre las leliq y los jubilados, me quedo con los jubilados", martilló Fernández con una dicotomía que nadie en su equipo pensó que se convertiría en un latiguillo exitoso que conectara con el electorado. Y así lo fue, al punto que varios asesores se disputaron la paternidad del eslogan de usar las letras de liquidez del Central.

Cómo desarmar la llamada "bomba de las leliq" que dejó Fernández fue tema de campaña en 2023.

Con todas las piezas en el tablero, la obsesión de Milei toma otro sentido.