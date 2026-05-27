La revolución de los seguros de Javier Milei: las claves del megapaquete que prepara Federico Sturzenegger

La última reunión de gabinete comenzó con Javier Milei repartiendo La teoría del caos, de Robert P. Murphy , un libro en el que el autor plantea la factibilidad de una sociedad anarcocapitalista, con privados organizados para reemplazar al Estado. El economista hipotetiza, más precisamente, sobre un mercado de seguros que realiza tareas de justicia, seguridad y hasta de defensa del país. Suena como si fuera el libro de cabecera de Federico Sturzenegger .

Precisamente, en su última entrevista en radio Mitre, el Presidente pronosticó que se viene "la revolución de los seguros" y al frente ubicó al ministro de Desregulación y Transformación del Estado. "Eso fue lo que después presentó el doctor Sturzenegger, y es uno de los paquetes de leyes que se viene ahora", reveló parte de la charla del lunes en la Casa Rosada, después del tedeum patrio.

Envalentonado por la aprobación en Diputados de su ley Hojarasca , después de dos años de intentos, Sturzenegger prepara una serie de reformas en materia de transporte pluvial, mercado inmobiliario, seguros y ley de sociedades. Para fomentar la inteligencia artificial, pretende sumar a "empresas que no tienen humanos, sino que son programas".

Como contó Letra P la semana pasada , el Gobierno espera debatir el paquete de Sturzenegger durante el mundial de fútbol, mientras ya presentó otros cuatro proyectos: ludopatía, Súper-RIGI, ley de lobby y la eliminación de la ley de etiquetado frontal.

Los ríos de Federico Sturzenegger

De todas ellas, en sus declaraciones el ministro viene dejando migajas que permiten seguir el rastro. "La Constitución establece que la navegación de los ríos es libre. Liberar la navegación de cabotaje generaría una baja de costos en la logística equivalente a bajar las retenciones ocho puntos", se quejó en una de sus intervenciones, al referirse al artículo 26 ("es libre para todas las banderas"). "Es absurdo poner 300 camiones a quemar gasoil desde Salta hasta Rosario pudiendo cargar en barcazas en Chaco a un costo mucho más accesible".

¿Qué implica? Modificar el decreto-ley 19.492 de Cabotaje, que actualmente reserva la navegación entre puertos argentinos para embarcaciones de bandera nacional y tripulación local. “Liberar la navegación interior abarataría hasta 15 puntos los costos logísticos de las industrias del litoral”, se entusiasma Sturzenegger.

Un punto importante para esa "baja de costos" sería que las tripulaciones de los barcos extranjeros no respondieran a convenios colectivos nacionales.

Desregulaciones aquí y allá

La elaboración de la desregulación del mercado inmobiliario está bastante avanzada: propone la eliminación de la matriculación obligatoria, los honorarios mínimos y las barreras de entrada, entre otras cuestiones. Como cambio fundamental, con el argumento de aumentar la competencia dentro del sector con el ingreso de nuevos actores, para ser un corredor sólo sería necesario ser mayor de edad, y se eliminaría el requisito de tener título universitario. Se trata de la institucionalización del modelo Remax. Pero además, a partir de esta iniciativa podría ejercerse el corretaje de manera simultánea con otra profesión.

Bajo la acusación de que el mercado es "un coto privado de caza", etiqueta que el gobierno libertario usa con frecuencia, el proyecto prohíbe la fijación de aranceles, comisiones u honorarios con pisos mínimos o topes máximos. Según el texto, los honorarios quedan sujetos al libre acuerdo entre las partes.

alquileres.jpg Javier Milei eliminó las regulaciones que imponía la Ley de Alquileres y empeoró un panorama que ya era malo en el mercado inmobiliario.

Con respecto a los cambios en el mercado de seguros, en el gobierno no brindan por ahora demasiados detalles; apenas dicen que buscan hacer el sector "más competitivo". La reforma buscaría abrirles el juego a compañías extranjeras, lo cual ya generó una interna en el rubro, como contó Letra P.

La IA toma el mando

"Si en diez años el 90% del PBI mundial lo producen agentes de IA, queremos que ese régimen jurídico esté en Argentina", planteó Sturzenegger en público, al citar Irlanda como caso de éxito por el arribo de empresas tecnológicas como Apple, país que Milei usaba como modelo a seguir. Con una reforma a la Ley de Sociedades, el ministro propone la creación de sociedades de inteligencia artificial. "Podríamos tener 50 millones de habitantes y 500 millones de agentes de IA incorporados aquí, produciendo para el mundo y pagando impuestos en nuestro país", argumentó.

Milei y Sturzenegger buscan conseguir pruebas empíricas de que la sociedad anarcocapitalista que Murphy teorizaba es posible. Acaso el caos termine desplegándose en el Congreso.