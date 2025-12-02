Asumió Alejandra Monteoliva, la ministra 90% Patricia Bullrich

Javier Milei le tomó juramento este martes a la nueva ministra de Seguridad , Alejandra Monteoliva . Patricia Bullrich , la escoltó durante todo acto y se llevó buena parte de los aplausos del auditorio libertario: su sucesora prometió continuar con la misma doctrina de mano dura contra la inseguridad y sostener el 90% de la planta administrativa de su cartera.

"Es la profundización de las políticas de orden público, el trabajo en fronteras, del despliegue (de fuerzas de seguridad) en todo el país, la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, por lo que la doctrina Bullrich está más fuerte que nunca", aseguró Monteoliva ante la prensa acreditada en la Casa Rosada , minutos después de su asunción formal en el cargo.

Además, en el entorno de la exsecretaria de Seguridad, que desde este martes se mudará al principal despacho del histórico edificio ubicado en la Avenida Gelly y Obes al 2200 , aclararon que mantendrán el 90% de la planta que integra el Ministerio de Seguridad , toda ella designada en persona por Bullrich tiempo después de asumir en diciembre del 2023.

"El equipo funciona muy bien, no tiene sentido tocarlo", ampliaron en esta área, por lo que las únicas salidas previstas son las de aquellas figuras que, al igual que Bullrich, deberán asumir responsabilidades legislativas tras haber integrado distintas listas de La Libertad Avanza.

En la jura estuvieron presentes los principales integrantes de la cúpula de La Libertad Avanza como la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni ; el ministro de Interior, Diego Santilli , y su pare de Economía, Toto Caputo . También dijeron presentes algunas figuras cercanas a la ministra saliente como el diputado Damián Arabia y el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela , al igual que funcionarios de segundas líneas como Martín Culatto y Federico Angelini .

Alejandra Monteoliva defendió la doctrina Bullrich: "Está más fuerte que nunca" Además, la flamante ministra de Seguridad se refirió a Kicillof y la inseguridad en la provincia de Buenos Aires @PConurbano pic.twitter.com/BdT4pbkXJY

Una de las figuras que más sorpresa causó fue Peter Lamelas, el embajador de los Estados Unidos: los cuerpos diplomáticos no suelen formar parte de las juras de miembros de los gabinetes. Un rato antes, el norteamericano había sido recibido por Santilli.

El único integrante del denominado triángulo de hierro que no estuvo fue Santiago Caputo: el asesor mantenía por orden del jefe de Estado una reunión en su despacho del Salón Martín Fierro para avanzar con el paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso en los próximos días. De todos modos, Bullrich y Caputo mantuvieron una reunión privada el lunes por la noche para coordinar algunos temas de la mesa política de la que son parte. Los ministros Mariano Cúneo y Federico Sturzenegger también se ausentaron.

FOTO 5 Ministros y funcionarios en la jura de Alejandra Monteoliva, nueva titular de Seguridad.

Los próximos pasos de Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad

Consultada por el futuro del Plan Bandera (el despliegue de fuerzas federales en Rosario), la sucesora de Bullrich remarcó que será una de las prioridades de su gestión y anticipó un viaje inminente a la ciudad santafesina. "Las reuniones con fiscales y autoridades provinciales son parte de un trabajo que no se va a interrumpir. El plan no se detiene", agregó Monteoliva.

Por otra parte, la flamante ministra se refirió también a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires y los diálogos de gestión que deberá mantener con el gobernador Axel Kicillof. "Cuando hay delito y violencia, se convierte en prioridad. La articulación con el gobierno provincial es constante y las fuerzas federales acompañan como parte de una estrategia complementaria", dijo.

El acto de asunción de Monteoliva, que estuvo escoltada en todo momento por su antecesora en el cargo, se llevó adelante en el Salón Blanco del primer piso de Balcarce 50, horas después de que se publique el decreto 851/2025 en el Boletín Oficial, donde quedó oficializada su designación. De esta forma se hizo efectiva, en paralelo, la salida de Bullrich, quien deberá asumir una banca como senadora en representación de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras la legisladora tendrá como objetivo coordinar el bloque de libertarios en la cámara alta, e impulsar la sanción de las nuevas reformas de Milei, su sucesora intentará mantener las mismas políticas en el ministerio. En el oficialismo se mostraron confiados en que pueda lograrlo: "Conoce a las fuerzas de seguridad y a toda la botonera de gestión. Lo único que le faltaría es aprender a coordinar y levantar el perfil mediático".