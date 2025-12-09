Tras jurar como senador bonaerense, Diego Valenzuela pidió licencia y suena como jefe de Migraciones

Tal como adelantó Letra P , Diego Valenzuela pidió licencia como senador bonaerense, a menos de 24 de haber asumido su banca, y se prepara para asumir al frente de la Dirección Nacional de Migraciones , un área que depende del Ministerio de Seguridad . Su designación es parte de un acuerdo político entre Karina Milei y Patricia Bullrich .

"Estamos definiendo los roles y el lugar, pero todo indica que se va a quedar con Migraciones", comentó, a Letra P, una fuente del oficialismo. La palabra final sobre el futuro del dirigente bonaerense la tendrá la hermana del Presidente, quien se encuentra en estos momentos diagramando la nueva estructura del Ministerio de Seguridad junto a Bullrich.

De esta forma, la exministra y actual senadora mantendrá la organización y el control político de la cartera que ocupó por dos años. De hecho, la mayor muestra de esta influencia de la excandidata presidencial quedó explícita cuando eligió a Alejandra Monteoliva como su sucesora natural . Ahora, impulsa a Valenzuela como parte de uno de los hombres fuertes dentro de su estructura en la provincia de Buenos Aires.

Valenzuela pidió licencia como senador en representación de la Primera sección electoral, banca que ganó en las elecciones del 7 de septiembre. Hace dos semanas también había pedido licencia como intendente de Tres de Febrero, cargo que obtuvo hace dos años bajo el sello PRO. En la Casa Rosada todos dan por hecho su designación en Migraciones, no sólo por su lazo político con Bullrich, sino también por su histórica amistad con Javier Milei .

Pese a que la decision todavía no se publicó en el Boletín Oficial , la oposición ya acumuló un sinnúmero de críticas contra Valenzuela. "No renunció como intendente y ahora tampoco renunció como senador. Se agarra a todo pese a que nos dijo que en La Libertad Avanza no había candidaturas testimoniales. Es raro lo que está haciendo, pero no sorprende su exceso de pragmatismo de los últimos tiempos para que lo elijan como gobernador", comentó, a este medio, el concejal del peronismo Juan Debandi .

De todos modos, el futuro de Valenzuela estará atado a las proyecciones políticas y electorales que la administración libertaria viene construyendo desde hace algunas semanas. Hay quienes creen que Valenzuela podría ser una buena apuesta para pelearle la gobernación al peronismo en dos años, en tanto que otros pretenden impulsar a otras figuras, como el ministro de Interior Diego Santilli o el jefe de los libertarios bonaerenses Sebastián Pareja.

La reestructuración de Migraciones

La Dirección Nacional de Migraciones es un organismo sensible en la disputa de poder interna dentro de la cúpula libertaria. Es más, hace tan sólo unas semanas estaba bajo la órbita del Ministerio de Interior, que hoy conduce Santilli, pero a último momento Karina resolvió que pase a la gestión de Monteoliva. Se menciona, incluso, que podría haber más novedades en el área, lo que le daría a Valenzuela tanto un mayor control de los ingresos y egresos del país, como una mayor estructura política.

En la gestión de Bullrich, las expulsiones de extranjeros e inmigrantes sospechados de delitos fueron uno de los temas más visibilizados, pese a que la dirección carecía de los procedimientos necesarios para concretarlo de manera efectiva. Se especula que bajo la gestión de Monteoliva eso cambie, y el organismo adquiera mayores atribuciones.