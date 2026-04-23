Por qué Martín Llaryora se reunió con Dante Gebel: los sondeos del pastor y un desembarco en Córdoba

Martín Llaryora y Dante Gebel compartieron 30 minutos de conversación en un hotel porteño. El encuentro de este miércoles no estaba marcado en las agendas del gobernador de Córdoba y el pastor evangélico que elige presentarse como un empresario del entretenimiento . Se hizo el espacio para esta conversación que terminó con una promesa concreta.

La iglesia y fundación filantrópica de Gebel podría desembarcar en la provincia mediterránea. El conferencista sugirió la idea y el mandatario peronista no dudó en decirle que sí y que queda a disposición para facilitar la apertura.

La River Church es una congregación cristiana con sede en California. Su auditorio recibe a casi 10.000 asistentes cada domingo en dos turnos. La organización opera como un centro de producción multimedia que transmite servicios religiosos a una audiencia global de millones de personas a través de canales digitales y redes sociales.

El cordobesismo define a Gebel como un “humanista” y, por lo tanto, como un hombre que está en las antípodas de Javier Milei . La proximidad no genera disonancias. Llaryora tiene un largo vínculo con los sectores evangélicos de la provincia, incluso en la lista de Provincias Unidas para Diputados sumó a Marco Ferace , intendente de Santiago Temple y pastor de la Iglesia Parlamento y Fe . Ahora bien, hay una pata del armado de esta figura que asoma en el escenario político que interesa en este punto del mapa.

Hay interés en el trabajo social de la Fundación River Arena, que según cifras propias ha gestionado más de US$46 millones en ayuda social desde 2020. Bajo la consigna de "Misión Graneros", la entidad financia proyectos de infraestructura, insumos médicos y alimentos en diversos países de América Latina. Su estructura operativa se sustenta mediante donaciones de feligreses y la comercialización de contenidos editoriales y audiovisuales.

El sondeo político del pastor y Martín Llaryora

También hay una puerta política que se abre. En la media hora de reunión hablaron de “la situación del país”, este genérico rompehielos de figuras políticas que están en una clara etapa exploratoria. Compartieron un diagnóstico nacional sin caer en personalismos o búsquedas de responsables. “El pastor mide sus palabras milimétricamente”, suman un dato de color en el entorno del mandatario provincial.

¿Qué puede surgir de este contacto concreto entre Gebel y Llaryora? En el Panal, como se conoce a la casa de gobierno, creen que no mucho, en especial, porque les quedó claro que si el pastor decide algo lo hará recién después del Mundial. Pese a esto, dejan la puerta abierta.

llaryora iglesias evangelicas Martín Llaryora en un encuentro con pastores evangélicos de Córdoba, en el marco de la campaña por las elecciones de 2025

Es evidente que empiezan a poner fichas, como quedó demostrado -aunque negado en el oficialismo- con la participación de Mariano Almada, el secretario de Culto de la provincia y amigo de Llaryora de su San Francisco natal, en el acto lanzamiento de Consolidación Argentina, el sello partidario que empuja la candidatura del pastor.

En su momento, fuentes cordobesistas de peso habían encorsetado la movida en un acto individual del funcionario. Almada ya se mueve como el armador de Gebel en Córdoba. Con el encuentro porteño de este miércoles la expectativa es otra.

Qué le sumaría el pastor al PJ de Córdoba

Gebel tiene un partido nacional que puede ser útil para el cordobesismo que, por decisión local, no participa de la estructura formal del PJ que preside Cristina Fernández de Kirchner. También puede ser un aliado local en el marco de la estrategia reeleccionista de Llaryora.

El cordobesismo hizo de su marca política, y clave de sus triunfos, la sumatoria de espacios opositores. José Manuel de la Sota hizo la punta con la alianza con la Ucedé en 1999; Juan Schiaretti en 2025 cuando sumó a una docena de partidos y Llaryora con la cesión de la fórmula a la radical Myrian Prunotto.

llaryora almada Martín Llaryora y Mariano Almada, secretario de Culto del gobierno de Córdoba

Adentro o afuera como “tapón”, todo suma en el marco de una estrategia habitual, que es el loteo opositor o el alimento de contrapesos a la principal fuerza retadora. El tiempo dirá cómo continúa este vínculo incipiente con el mundo Gebel.

La otra rosca del gobernador en Buenos Aires

Por lo pronto, la mira ya está puesta en la reforma laboral que anunció Milei desde Israel. Como anticipó Letra P hace un mes, la eliminación de la PASO será la carta grande que jugarán los gobernadores para lograr acuerdos de gestión con la Casa Rosada a cambio de facilitarle el camino.

Para el cordobesismo, votar a favor de su eliminación no supondría un problema porque en Córdoba, el mecanismo está consagrado en la Constitución provincial, pero jamás se instrumentó. La estrategia será, por ahora, especulativa.

Martin Llaryora y Toto Caputo en El Panal Martín Llaryora y Toto Caputo en una de sus primeras reuniones públicas

Quieren estudiar el proyecto y aplicarán la regla de “la libertad de acción” del cordobesismo en Provincias Unidas para leer los tiempos de la política. “Karina Milei y los Menem ya hicieron correr la voz de que lo único que les importa es la reelección de Milei, pero todo dependerá de cómo llegue al momento de las definiciones”, cuentan en influyentes despachos cordobeses.

Todo indicaría que hay voluntad de mantener las relaciones. Las reuniones con los alfiles de Toto Caputo que mantuvo Llaryora esta semana fueron positivas. La partida reactualizada a $10.000 millones para la Caja de Jubilaciones llegaría en mayo y la concesión de la ruta 19 estaría cerrada.