Karina Milei convierte su cumbre libertaria en Córdoba en un espaldarazo a la candidatura de Gabriel Bornoroni

Karina Milei aprovechará el desembarco de la tropa juvenil de La Libertad Avanza (LLA) en Córdoba para enviar una señal sobre el armado provincial rumbo a 2027. La cumbre libertaria de este sábado tendrá una doble banda: ratificar el respaldo a Javier Milei y encolumnar a la estructura partidaria detrás de la candidatura a gobernador de Gabriel Bornoroni .

La tropa libertaria apuntala el despliegue territorial de sus bases juveniles a lo largo del país. Con la presencia del jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados y referentes de la hermana presidencial, la marea violeta tendrá su escala este sábado 12 de septiembre a las 16 horas en el salón Alto Botánico de la ciudad de Córdoba .

En el marco de un recorrido nacional que viene de congregar a unos 5000 militantes en Salta , la cumbre partidaria reunirá a representantes orgánicos de los 26 departamentos de la provincia y de Buenos Aires para muscular la presencia del espacio en el segundo distrito electoral del país, gobernado por Martín Llaryora .

El encuentro persigue una meta política con un doble objetivo: ratificar el respaldo "incondicional" a la gestión del Presidente y, en el plano local, afianzar el apoyo irrestricto a Bornoroni como el exponente del oficialismo nacional para enfrentar al Panal en las elecciones provinciales de 2027.

La habilitación de la doble banda -apoyo doble a Milei, pero también a Bornoroni- suma un elemento clave para responder la pregunta si LLA jugará fuerte en Córdoba. Como se sabe, la oposición no duda de que Karina Milei, en su rol de armadora, buscará arrebatarle la gobernación al cordobesismo. El oficialismo, en tanto, agita la convivencia de visiones estratégicas distintas en la Casa Rosada y ofrece un pacto de reelecciones como ocurrió en tiempos de Mauricio Macri .

Javier Milei, Karina Milei y Gabriel Bornoroni en el cierre de campaña de 2025 en Córdoba

Bornoroni ya dijo que eso es "mentira" y el armado no se detendrá en la provincia mediterránea. Como parte de esta misma estrategia de consolidación en los grandes centros urbanos, los libertarios ya trabajan en la organización del Primer Congreso de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires.

Gabriel Bornoroni ajusta tuercas

El evento en Córdoba tendrá como protagonista al jefe del bloque libertario en la Cámara de Diputados y casi seguro candidato de Milei a la gobernación. Bornoroni encabezará la jornada junto a un grupo de dirigentes locales que combinan el activismo en medios digitales con la gestión política de territorio.

El estacionero busca aumentar su nivel de despliegue para competir en la cancha cordobesista. Confía en los números que elabora su consultora de cabecera. Radar Público difundió un informe que marca que se lleva la intención del voto para ocupar la silla del Panal, como se denomina al Centro Cívico provincial.

Entre las figuras provinciales destacan Tomás Couzo, titular de la juventud libertaria en la ciudad de Córdoba y Bianca Camargo, integrante del canal de streaming Melena y con quien el líder violeta ha compartido un espacio de discusión en Youtube para exponer los datos recabados en el portal ¡Qué Abuso!

View this post on Instagram

A ellos se suman Valentina Cacciamano, referente en Colonia Tirolesa y coordinadora del departamento Colón, y Felipe Dadone, representante del sur provincial desde General Cabrera y Río Cuarto. Dadone, además, encabeza el Ateneo Juvenil de la Asociación Rural de General Cabrera, un espacio desde el cual impulsa capacitaciones regionales con la intención de vincular a las nuevas generaciones con la problemática del sector agropecuario argentino.

Los jóvenes, además de denunciar políticas y funcionarios de la gestión cordobesista, han acompañado al dirigente en los recorridos departamentales que comenzó a diagramar desde julio pasado.

Luis Juez, con agenda propia

A la cita fueron invitados además referentes locales como la vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Soledad Carrizo, junto a los diputados Gonzalo Roca y Laura Soldano, quienes sumarán su presencia para dar volumen político al plenario.

Luis Juez y Gabriel Bornoroni

Por el contrario, el gran ausente de la jornada será el senador Luis Juez. Según confirmó en diálogo con Letra P, no asistirá al cónclave de la juventud libertaria debido a que hace tiempo se había comprometido a ir a la Exposición Rural de Jesús María. El referente del Frente Cívico no acudirá solo a la muestra agropecuaria, sino que estará acompañado por dirigentes de su propia fuerza.

La elección en Marcos Juárez y el resultado favorable para el cordobesismo impacto en la sensibilidad de la oposición en la provincia. Bornoroni hizo saber que la elección se perdió porque se impusieron los egos. No hay que olvidar que el senador y jefe del Frente Cívico apoyó la estrategia del exintendente del PRO, que cayó derrotado ante el peronista Germán Font.

Los enviados de Karina Milei

El cónclave contará además con una delegación enviada desde Buenos Aires con fuerte impronta de la Secretaría General de la Presidencia. El grupo está integrado por el influencer libertario Iñaki Gutiérrez y por Rocío Gómez, estudiante de Economía en la UBA y referente designada por Karina Milei para coordinar la agrupación Universitarios Por La Libertad. Gómez se desempeña en el área que conduce la hermana del Presidente junto a Eduardo Lule Menem.

Iñaki Gutiérrez será de la partida en la cumbre libertaria de este sábado en la ciudad de Córdoba

Completa la comitiva porteña Sharif Menem, sobrino segundo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de quien es asesor desde 2021 y con quien mantiene una estrecha sintonía dentro del círculo de confianza de la conducción nacional.

Con esta alineación de voceros y referentes orgánicos, el encuentro en Córdoba y el horizonte fijado en la Ciudad de Buenos Aires para octubre, buscan reafirmar la mística de la militancia joven y cohesionar la estructura partidaria frente a los próximos desafíos electorales.

Nueva estrategia: de la pantalla al territorio

El giro táctico hacia el territorio esconde también una lectura pragmática del escenario político actual. Aunque el convite es netamente por redes sociales, en los despachos libertarios tienen claro que el aire digital ya no alcanza como antes y que el impacto en las redes mermó. Como contó Letra P, Karina Milei arma su propia tropa digital, ante el repliegue de las Fuerzas del Cielo.

Un reciente informe de la consultora Sicchar sobre el "Ecosistema influencer de Córdoba" analizado entre junio 2025 y agosto 2026 le pone números fríos al fenómeno: las interacciones del bloque libertario cayeron un 57% en las redes y el rendimiento de las publicaciones en Instagram cayó a menos de la mitad.

View this post on Instagram

Frente a un algoritmo que empieza a dar muestras de fatiga y a la pérdida de efectividad de las tropas digitales, la conducción oficialista busca refugiarse en la receta clásica de la política: el músculo de carne y hueso, armar estructura en los barrios y garantizar la mística militante en la calle.

Para la mesa chica del oficialismo, la batalla cultural ahora también se gana fiscalizando y caminando el territorio.