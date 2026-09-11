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TEMPORADA DE ROSCA

Sonia Martorano pide pista para ser la carta de Omar Perotti en Rosario en 2027

La exministra no descarta ningún tipo de candidatura. ¿La intendencia? Apuesta al conocimiento pospandemia y a su arraigo en el sur santafesino para 2027.

Letra P | Álvaro Maté
Por Álvaro Maté
Sonia Martorano, la única diputada de Rosario dentro del bloque de Omar Perotti

Sonia Martorano, la única diputada de Rosario dentro del bloque de Omar Perotti

Sonia Martorano no descarta desembarcar en la política de Rosario a través de una candidatura en las elecciones de 2027. La exministra de Salud del gobierno de Omar Perotti adquirió relevancia pública durante la gestión de la pandemia de covid-19 y es la dirigente del perottismo con mayor anclaje en el sur de Santa Fe.

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Letra P | Álvaro Maté
Álvaro Maté

Martorano suena para competir en Rosario

Rosario comenzó a ser un terreno esquivo para el espacio del exgobernador Perotti sobre el final de su mandato. Si bien el rafaelino obtuvo un triunfo histórico en la localidad en las elecciones para gobernador de 2019, cuatro años más tarde, cuando compitió para diputado provincial, a nivel departamental obtuvo 4% menos de los votos que a nivel provincial.

Sonia Martorano junto al exgobernador de Santa Fe Omar Perotti, Celia Arena y Marcos Corach.

Sonia Martorano junto al exgobernador de Santa Fe Omar Perotti, Celia Arena y Marcos Corach.

A la vez, el círculo de funcionarios más cercanos a Perotti se compone principalmente de hombres y mujeres provenientes de ciudades del centro hacia el norte de Santa Fe. Para graficar: de los cinco diputados provinciales del bloque que conduce el exgobernador, Martorano es la única rosarina. Este valor diferencial le permite proyectarse para participar de las elecciones de 2027 en la ciudad más populosa de la provincia.

“Va a estar donde Omar le diga, aunque, si le preguntan, lo que prefiere es el Ejecutivo por el perfil de gestión que tiene”, señaló una fuente del perottismo a Letra P. “Por ahora, no se puede descartar ningún tipo de candidatura”, añadió.

Volver a competir para la cámara baja provincial representando al sur o bajar a la ciudad para buscar ingresar al Concejo son los dos escenarios más probables para quienes trabajan con Martorano. La intendencia está en el menú electoral, pero no parece ser una de las opciones probables, al menos por ahora.

Vale mencionar que en 2027 Rosario tendrá varias opciones electorales, ya que se votará para elegir la banca en el Senado provincial y a los estatuyentes que redactarán la carta orgánica, además de la intendencia y de la mitad de los escaños del Concejo.

Quién es Martorano

Sonia Martorano vivió toda su vida en Rosario y comandó distintas instituciones vinculadas a la salud, como el Colegio de Médicos y la Mutual de Socios de la Asociación Médica de Rosario.

El salto a la política partidaria lo dio en 2019, cuando asumió como secretaria de Salud de la gestión peronista. Tras la abrupta salida de Carlos Parola del gobierno, Martorano asumió como ministra del área en junio de 2020, en plena crisis sanitaria por el covid-19. La infortunada situación la obligó a adquirir un vínculo fluido con la prensa para comunicar las recomendaciones para prevenir la pandemia.

En el espacio del rafaelino creen que una candidatura de Martorano se podría apalancar sobre el grado de conocimiento que obtuvo durante su paso por Salud. Además, consideran como un capital el perfil que la diputada expone en sus redes sociales, mucho más activo que el de los demás miembros del perottismo.

En la actualidad, la médica se encuentra abocada a la formación de cuadros técnicos jóvenes en salud, en cumplimiento de la tarea que le asignó Perotti. Al mismo tiempo, también contribuye al bloque justicialista con la presentación de proyectos en la Legislatura, la mayoría vinculados a temas de salud, pero también a educación y a ambiente.

El peronismo en Rosario

Como viene contando Letra P, los sectores del peronismo más descontentos con la conducción -entre ellos el de Perotti, el de Marcelo Lewandowski o el Movimiento Evita- buscan un candidato propio para competir en Rosario en 2027 ya que no compran al ciento por ciento la propuesta de Juan Monteverde, el único ya decidido a ir por la intendencia, pero de origen extrapartidario.

Las agrupaciones alejadas de la plana mayor justicialista en Santa Fe consideran la posibilidad de armar primarias competitivas en Rosario, tanto para el Concejo como para la Municipalidad. Sin embargo, el único partido que ya comenzó a moverse en esa dirección es el Evita, que cuenta en su haber con la victoria en las primarias de concejales de 2023, mediante la candidatura de Mariano Romero, quien además finaliza su mandato en diciembre del año próximo y es número puesto para volver a competir.

La posibilidad de que Martorano enfrente al referente de Ciudad Futura en una interna por la intendencia parece más que remota. Sin embargo, la tribu del rafaelino comienza a enseñar sus cartas para sentarse en la mesa de discusión en 2027.

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