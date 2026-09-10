El PJ de Entre Ríos expulsó a las dos senadoras que apoyaron la reforma previsional de Frigerio

El Consejo Provincial del PJ de Entre Ríos expulsó a las senadoras provinciales Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano). La determinación se enmarcó en el mandato emanado por el congreso partidario del 13 de junio, donde se había advertido que quienes se abstuvieran o votaran a favor de la reforma previsional impulsada por el oficialismo serían echados.

La decisión del órgano conductor del pejotismo entrerriano -hoy encabezado por la diputada provincial Silvia Moreno ante la licencia pedida por José Cáceres- fue informada tras una reunión virtual que se mantuvo este jueves y que comenzó poco antes de las 19. Fue haciéndose eco de lo que recomendó el Tribunal de Disciplina, que pasó de estar sin conformarse a tener una actividad importante en pocos meses, dado que primero suspendió a aquellos que jugaron por afuera en las elecciones de 2025 y ahora sancionó gravemente a las dos legisladoras.

Según supo Letra P por fuentes del PJ, no hubo una revisión exhaustiva de lo que aconsejaba el Tribunal. Todos los integrantes de la mesa de conducción compartieron que tanto Domínguez como Miranda actuaron de forma deliberada en contra de lo que había estipulado el órgano soberano del partido. Por ende, eran conscientes de la sanción que les podía caber por su voto a favor de la iniciativa.

Desde el Consejo se aseguró que ambas legisladoras tuvieron la oportunidad de defenderse, dado que presentaron descargos que fueron evaluados formalmente. Allí esgrimieron sus argumentos que, si bien no trascendieron oficialmente -y no fueron dados a conocer por las protagonistas- habrían girado en torno al histórico debate sobre las decisiones que se adoptan desde espacios legislativos: las bancas no son de los partidos, son de las personas.

Tanto Domínguez como Miranda ya se fueron del bloque del peronismo en el Senado. La primera formó Peronismo Federal y la segunda, Frente Cimarrón . Con esa determinación dejaron a la oposición sin mayoría en la cámara alta, habilitando que el tratamiento de los proyectos enviados por el oficialismo alcancen números más cómodos.

La legisladora por Feliciano se despegó del espacio que la llevó al cargo en 2025, tras abstenerse de votar en la Ley de Obra Social de Entre Ríos (OSER), lo cual permitió que el oficialismo se alce con una victoria en el recinto. Luego de ello y después de conformar su monobloque, se mostró en reiteradas ocasiones cercana a Juntos, acompañando incluso las actividades oficiales que se realizaban en su departamento. Todavía se desconoce si buscará o no participar otra vez, ya sea buscando una banca o por otro cargo.

En cuanto a la oriunda de Federal, que también se abstuvo cuando hubo que decidir la creación de la OSER, no había quitado los pies del plato hasta ahora. Acompañar la modificación del sistema jubilatorio provincial fue el último paso antes de crear su propio espacio y anunciar por redes sociales que buscará otro mandato -el cuarto consecutivo, es decir, quiere ser legisladora por al menos 16 años- en las elecciones de 2027. Naturalmente, tendrá que ser por otro espacio distinto al que ya la llevó a ese lugar en tres ocasiones.

La duda que persiste es si tanto Domínguez como Miranda no decidirán jugar por afuera de las dos grandes estructuras de unos comicios que, otra vez, se esperan bien polarizados entre Juntos (posiblemente en alianza con La Libertad Avanza) y el peronismo, a donde ya no pertenecen. En todo caso, pueden hacerlo en una tercera boleta que "quebraría" los votos opositores, favoreciendo indirectamente al oficialismo.

Sanciones: qué dice la carta orgánica del PJ

El artículo 19 de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de Entre Ríos establece que el Tribunal de Disciplina tendrá “carácter permanente” y estará compuesto por tres miembros designados por el Congreso Provincial, con dos años en sus funciones.

De acuerdo a la carta magna del espacio, es facultad del Tribunal “entender en los casos individuales o colectivos que se susciten por inconducta, indisciplina o violación de los principios y resoluciones de los organismos partidarios y que puedan significar la aplicación de sanciones para sus afiliados y adherentes”. Y agrega: “Substanciará las causas por el procedimiento escrito que se reglamente -el que asegurará el derecho de defensa del imputado- y dictaminará aconsejando la sanción que corresponda; elevando las actuaciones al Congreso Provincial”.

Los miembros del Tribunal de Disciplina serán preferentemente abogados -aunque no es excluyente- y no podrán formar parte de otros organismos partidarios.

En cuanto a las sanciones, detalladas en el artículo 20, hay cuatro tipos: amonestación; suspensión temporaria de la afiliación; desafiliación y expulsión. “Las sanciones aplicadas por el Congreso Provincial serán apelables ante el Congreso Nacional del Partido cuando ellas procedan”, finaliza el apartado vinculado al tema.