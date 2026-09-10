Neuquén se planta contra la Nación por el PAMI y denuncia un drenaje de $3000 millones

La Legislatura de Neuquén le pidió al gobierno de Javier Milei que garantice la continuidad y calidad de las prestaciones médicas, farmacológicas y sociales a los 69.000 afiliados que tiene el PAMI en la provincia. El proyecto, impulsado por el peronismo, obtuvo un apoyo transversal, incluso de los bloques que responden al gobernador Rolando Figueroa.

Actualmente, dos de cada tres beneficiarios de la obra social nacional en la provincia se atienden en el sistema público de salud. El 12% de las internaciones totales en hospitales de Neuquén corresponden a jubilados, jubiladas y pensionados, que en su gran mayoría presentan patologías crónicas. Esta “migración” aumenta la demanda sobre el sistema y lo resiente.

En un fenómeno que se viene replicando en toda la Patagonia , desde 2023 la salud pública neuquina comenzó a contener a quienes han abandonado prepagas u obras sociales porque no pueden pagarlas. A esto se suma el proceso de crecimiento poblacional. Solo durante los primeros seis meses de 2026, 13.147 personas provenientes de otras provincias realizaron el cambio de domicilio a Neuquén, de acuerdo con el Renaper .

El proyecto no pasó por comisión, sino que fue tratado directamente sobre tablas en el recinto. La comunicación aprobada reclama la regularización de la cadena de pagos a los prestadores y la actualización de los aranceles en función de la evolución de los costos del sector.

También la garantía de la cobertura y la entrega de medicación, en especial la correspondiente a tratamientos crónicos y esenciales, el restablecimiento de la atención presencial y la red de médicos de cabecera en la provincia.

La nota está dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, al PAMI, y a los senadores y diputados nacionales que representan a la provincia. En rigor, ese último movimiento incluye una especie de exhorto para sumar a los representantes neuquinos en el Congreso al reclamo general que nació de la oposición pero que contó con el apoyo de casi todos los sectores de la política provincial.

Los compromisos con el sistema público de Neuquén

El pedido de la Legisaltura incluye además el reclamo por la regularización de los compromisos con el sistema público de salud de Neuquén. El diputado oficialista, Francisco Lepore, uno de los que respaldó la sanción, dijo que PAMI tiene una deuda con la provincia de más de 3.000 millones de pesos. Mencionó que en Neuquén hay 155.000 trabajadores privados activos que aportan el 5% al sostenimiento de la obra social, lo cual representa 29.000 millones de pesos por mes. Lepore se preguntó dónde están esos fondos. “Mi viejo es afiliado a PAMI y vive en Neuquén y sé cotidianamente los problemas que tiene la obra social”, agregó.

El legislador de Unión por la Patria, Darío Peralta, autor de la iniciativa, aseguró que “son muchos los beneficiarios que han quedado abandonados por este gobierno nacional” sin “sus médicos, sin sus medicamentos, estudios y nos preocupa muchísimo por que no tienen una revancha”, y remarcó que “no se pueden esperar un gobierno más para tratar de afrontar su realidad”.

El peronista planteó que los jubilados “aportaron toda la vida” y los trabajadores en actividad “siguen aportando para que los jubilados que tienen PAMI se los siga atendiendo”.