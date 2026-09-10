Los vicegobernadores del Norte Grande firmaron un duro comunicado contra la economía de Javier Milei

Los vicegobernadores y presidentes de las legislaturas de diez provincias firmaron un duro comunicado contra Javier Milei . Fue tras la sesión del Parlamento del Norte Grande , en La Rioja , a la que asistieron 130 legisladores. El documento cuestionó el rumbo económico, pidió por la ley de zonas cálidas y bancó el reclamo del Presidente por Malvinas .

El documento planteó que el federalismo no puede reducirse a una declaración formal, mientras la región atraviesa una crisis productiva y social. El espacio recordó que las diez provincias representan el 30% del territorio, reúnen a casi 10 millones de habitantes y aportan cerca del 30% del PBI nacional.

Uno de los principales ejes del pronunciamiento fue la situación de la industria . A partir de datos de la Unión Industrial Argentina (UIA) , los referentes del Norte Grande señalaron que las fábricas utilizan apenas el 57% de su capacidad instalada. Además, remarcaron que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron más de 97 mil empleos industriales.

La caída en la venta de combustibles también evidenció el freno de la actividad económica. Entre julio de 2025 y julio de 2026, el descenso interanual fue del 6,4% a nivel nacional, con bajas todavía mayores en Salta , La Rioja y Formosa . “Cuando esto sucede es porque el transportista no se mueve, el campo no se mueve, el productor no puede sacar sus cosechas”, sostuvo el comunicado.

La construcción tampoco escapó de la crítica. El Parlamento señaló que la producción industrial cayó 5% frente a junio y 4,9% interanual, mientras que la construcción retrocedió 4,6% mensual y 4,5% respecto de julio de 2025. Entre las causas mencionó la baja demanda interna, la apertura importadora, los mayores costos y la falta de nuevos proyectos de inversión.

Rutas deterioradas y menos obra pública

El pronunciamiento puso especial énfasis en el estado de la infraestructura vial. Según los informes citados, cerca del 75% de la red vial nacional se encuentra en estado regular o malo. El Parlamento vinculó ese escenario con la paralización de la obra pública, los recortes presupuestarios, la transición hacia esquemas de privatización y concesión y la ausencia de mantenimiento.

La crítica también alcanzó a la situación social. El documento afirmó que 1,2 millones de argentinos fueron expulsados del sistema de salud y que esa situación generó una mayor presión sobre los hospitales públicos. Según el comunicado, el fenómeno está asociado tanto a la pérdida de empleos formales como al fuerte incremento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

En ese contexto, los vicegobernadores cuestionaron el impacto que el ajuste tuvo sobre sobre las familias. El endeudamiento, señalaron, ya no está vinculado únicamente al uso de tarjetas de crédito, sino también a la necesidad de afrontar alimentos, servicios, impuestos, alquileres y viviendas.

La tarifa eléctrica, el reclamo que une al Norte Grande

Las tarifas eléctricas ocuparon uno de los capítulos más contundentes del documento. El Parlamento sostuvo que en el norte argentino la energía “no es confort, es supervivencia” y reclamó un esquema diferencial para las zonas cálidas, algo que los propios gobernadores vienen negociando con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Según el comunicado, la canasta de servicios públicos acumuló un incremento del 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026. En ese escenario, los firmantes reclamaron que la tarifa energética diferenciada se estableciera mediante una ley y no a través de una resolución. “El sur tiene zona fría por ley, el norte pide una ley de zona cálida. Esto no es pedir un privilegio, sino pedir equidad”, afirmaron.

Diego Santilli, en Misiones, junto a gobernadores del Norte Grande.

El documento también cuestionó la retracción del consumo. A partir de un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que las ventas minoristas pyme cayeron en agosto y acumulan una baja del 2,4% en los primeros ocho meses del año.

La contracción mensual del 2,7%, según los vicegobernadores, refleja un nuevo enfriamiento de la actividad. La pérdida de poder adquisitivo, el aumento de los servicios públicos y el endeudamiento familiar aparecieron como los principales factores detrás de un consumo cada vez más concentrado en productos esenciales.

Universidades, Malvinas y una definición política

El pronunciamiento también incorporó una defensa explícita de las universidades nacionales públicas frente a la crisis presupuestaria. Los representantes provinciales reclamaron financiamiento suficiente y previsible, salarios dignos, becas, investigación y recursos para garantizar el funcionamiento académico. “El equilibrio fiscal es necesario, pero la educación no puede ser la variable de ajuste”, sostuvieron.

El único gesto positivo hacia Milei fue que el Parlamento del Norte Grande respaldó su postura sobre la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Sin embargo, el comunicado reclamó que la posición sobre Malvinas se tradujera en “hechos concretos” y no quedara reducida a “una mera maniobra electoral” o a una estrategia para revertir la imagen presidencial.

Los gobernadores del Norte Grande.

El cierre del documento marcó el tono más político del pronunciamiento. “Si la Nación se retira, el Norte Grande permanece y se organiza. Si la Nación se paraliza, el Norte Grande se dinamiza y produce. Si la Nación ensordece, no dialoga y divide, el Norte Grande escucha, dialoga e integra”, afirmaron.

Cómo se compone el Parlamento del Norte Grande

La sesión de este miércoles y jueves en La Rioja fue la 59° de la historia del Parlamento del Norte Grande. Se trata de un organismo regional de integración y deliberación política, compuesto por 130 legisladores provinciales. Cada una de las diez provincias de la región aporta 13 legisladores. Además, hay una junta ejecutiva que conduce al Parlamento, compuesta por los vicegobernadores o presidentes de las legislaturas. El presidente pro témpore de esa junta es el vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder.

Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero y presidente de la Junta Ejecutiva del Norte Grande, junto a la vice de La Rioja, Teresita Madera.

La mesa de trabajo estuvo compuesta por sus pares Teresita Madera (La Rioja); Antonio Marocco, de Salta; Alberto Bernis, de Jujuy; Miguel Acevedo, de Tucumán; Eduardo Tassano, presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes; la presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco, Carmen Delgado; el vicepresidente de la Cámara de Senadores de Corrientes, Henry Fick; y el senador y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

Asimismo, mandaron mensajes los vicegobernadores Eber Solís, de Formosa, y Pedro Braillard Poccard, de Corrientes, junto al presidente de la Cámara de Representantes de Misiones, Sebastián Macias. De los gobernadores, el único presente fue Ricardo Quintela, anfitrión, quien presidió el acto de apertura, cuestionó el retiro del Estado nacional, reivindicó el federalismo y convocó a construir respuestas frente al deterioro del tejido social.