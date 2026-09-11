Consejo de la Magistratura: el peronismo no logra una síntesis y llega dividido a la elección de abogados

El peronismo llega sin síntesis al cierre de listas para elegir a los representantes de los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación . Los sectores que responden a Mariano Recalde , Diego Molea y Juan Manuel Olmos no acordaron una candidatura común y podrían competir con hasta tres listas.

La discusión atraviesa a un universo particularmente sensible para el peronismo y el kirchnerismo, donde históricamente convivieron estructuras políticas, académicas y profesionales con capacidad propia de movilización. Esta vez, sin embargo, las diferencias amenazan con convertirse en una pelea abierta.

La presentación de las candidaturas vence este lunes a las 13.30 para las elecciones que pondrán en juego los cuatro lugares correspondientes a los abogados de la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura , que posee 20 sillas. La votación será el 20 de octubre.

Por el sector más cercano a Cristina Fernández de Kirchner , los nombres que circulan son los de Juan Martín Mena , ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y dirigente de larga trayectoria en La Cámpora, y Martín Doñate , quien ya integró el Consejo de la Magistratura en representación del Senado y fue senador por Río Negro .

Por otro carril se mueve Diego Molea , que busca retener la representación que tiene actualmente su espacio a través de María Fernanda Vázquez , decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Vázquez no puede renovar su mandato y Molea impulsa como reemplazante al abogado platense Fernando Lavene. El exintegrante y expresidente del Consejo conserva una estructura propia dentro del mundo universitario y jurídico bonaerense y nacional, que le permite mantener poder y representación sin quedar subordinado a una definición del kirchnerismo.

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La tercera pata es la de Juan Manuel Olmos, que en las últimas semanas sonó como posible candidato en representación de los abogados. Sin embargo, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN) quiere proyectar a la abogada cordobesa Itatí Demarchi.

El movimiento para impulsar a la presidenta del Colegio de Abogados de Villa María va en línea con el proceso de nacionalización que el dirigente porteño viene desarrollando a través de su armado deL Peronismo Federal, con recorridas y actividades en distintas provincias y una agenda que excede los límites de la Ciudad de Buenos Aires.

Juan Manuel Olmos apuesta por una candidata del interior

La eventual candidatura de Demarchi refuerza esa proyección porque, aunque buena parte de la negociación política se concentra en el AMBA, la intención es meter en la pelea a una dirigente del interior con antecedentes en la representación de los abogados y experiencia previa en este tipo de elecciones.

En el armado del dirigente peronista aparece como articulador Diego Segovia, un abogado de antigua pertenencia al espacio jurídico del kirchnerismo y con vínculos históricos con dirigentes de La Cámpora. Segovia formó parte de Abogados por la Justicia Social (AJUS), una de las organizaciones jurídicas que acompañaron al kirchnerismo durante sus años de expansión en el mundo profesional. Posteriormente, ocupó funciones en el Estado.

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En el último tiempo, Segovia se arrimó al dispositivo político de Olmos y participa de las conversaciones alrededor de la elección de la abogacía. El movimiento es seguido con atención dentro del peronismo porque muestra cómo una parte de las relaciones construidas originalmente alrededor del kirchnerismo empieza a reordenarse sin un destino claro.

Por ahora, ninguno de los tres sectores logró encontrar una salida común. El lunes aparece como la primera fecha límite para saber si la negociación termina en una lista de unidad o si las diferencias derivan en dos o incluso tres propuestas distintas.

Negociaciones de máximo nivel por una lista de unidad

En paralelo, las negociaciones se aceleraron en las últimas horas para evitar que el peronismo llegue dividido a la elección. Una de las alternativas que circula es que Juan Manuel Olmos encabece una lista de unidad que reúna a los distintos sectores y cierre la dispersión antes del vencimiento del plazo de este lunes a las 13.30.

Ese esquema, sin embargo, incluye también una negociación más abarcativa con el kirchnerismo porteño, con el que Olmos viene acumulando fricciones en las últimas semanas. La posibilidad de una candidatura de consenso sigue abierta, pero está atada a que las distintas terminales del peronismo logren ordenar primero sus diferencias internas.

Daniel Angelici con candidato propio

Mientras el peronismo mantiene abierta la discusión, Daniel Angelici ya avanzó con su propia estrategia. El operador político y judicial, con fuerte gravitación histórica en la Ciudad de Buenos Aires, fue hasta ahora el único que presentó lista, encabezada por el abogado Alberto “Nacho” Biglieri, quien recientemente asumió como interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

La elección pondrá en juego los cuatro lugares correspondientes a los abogados de la matrícula federal en el Consejo de la Magistratura. El sistema de asignación es proporcional mediante sistema D’Hondt, por lo que la dispersión del voto puede transformarse en un factor determinante para la distribución final de los cargos.

En el peronismo calculan que el padrón ronda los 35.000 abogados y hacen cuentas sobre el volumen de votos necesario para colocar un representante. Más allá de esas estimaciones, la matemática electoral agrega presión sobre una negociación que hasta ahora no consiguió resolver su problema central.