San Luis: Alberto Rodríguez Saá le quitó un diputado a Unión por la Patria y pide ser candidato único del PJ

La interna peronista empezó a erosionar los bloques en el Congreso . El diputado nacional Ernesto Pipi Alí renunció a Unión por la Patria (UP) y se sumó a la bancada Primero San Luis, que armó en diciembre su coterráneo Jorge Fernández , referenciado en el exgobernador Alberto Rodríguez Saá , quien el último viernes confirmó que competirá por volver a ser mandatario.

Su decisión obligó a Alí a cumplir una orden que su jefe ya le había dado el año pasado, cuando prefirió continuar bajo el mando de Germán Martínez . En uno de los últimos actos, Rodríguez Saá usó el micrófono para reclamar la diferenciación del kirchnerismo en el Congreso y el diputado no tuvo otra opción que dar un paso al costado.

La bronca del exgobernador fue con el kirchnerismo local, representado por Daniel González Espíndola , quien presentó listas en las últimas elecciones locales. "No nos complicó en los comicios legislativos, pero sí perdimos concejales en muchos distritos. La prensa tiene que entender que no somos Cristina. Siempre la enfrentamos", sostuvo ante Letra P un referente del albertismo puntano.

Con la salida de Alí, UP quedó con 92 miembros, tres menos que La Libertad Avanza (LLA), que seguirá siendo la bancada más grande del recinto. Para el Gobierno no cambian las cuentas, porque Fernández siempre votó con la oposición y lo mismo hará su nuevo compañero de bancada.

El exgobernador mantiene también fuera del bloque peronista del Senado a Fernando Salino , quien, sin embargo, integra un interbloque con ese espacio, al igual que el riojano Fernando Rejal , cercano al gobernador Ricardo Quintela , llamado Convicción Federal.

Esa decisión la tomaron en febrero, cuando los otros tres miembros de este espacio negociaron cargos con LLA. Se trata de la jujeña Carolina Moises, actual vicepresidenta de la Cámara alta; el catamarqueño Guillermo Andrada y la senadora tucumana Sandra Mendoza. Los dos últimos responden a sus gobernadores, habituales socios de LLA en el recinto.

El líder puntano tiene sus límites, que en el Congreso no son fáciles de marcar: quiere diferenciarse del kirchnerismo, pero sin ayudar al Gobierno. Es por eso que Salino nunca votó con LLA y el jefe del interbloque peronista, José Mayans, suele darle participación en los debates.

En la sesión de este miércoles, Ali pidió una cuestión de privilegio para cuestionar al gobernador de San Luis, Claudio Poggi, un exintegrante del equipo de Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, convertido en un aliado libertario. "Es tan desastrosa la gestión gubernamental que lleva a cabo Poggi que no tiene un solo proyecto presentado en la provincia del RIGI. Tiene 4.000 despidos formales, y somos la segunda provincia con más morosidad", denunció.

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El acto inaugural

Rodríguez Saá realizó el viernes un acto en la sede del Partido Justicialista para posicionar su candidatura a gobernador. Hubo banderas y afiches con frases como “Alberto volvé”, “Hay Alberto 2027” o “Se lo extraña. Alberto 2027”. Una de las organizadoras fue la exsenadora y presidente del PJ, Eugenia Catalfamo.

Según fuentes del albertismo, entre los presentes hubo representantes cercanos al gobernador Axel Kicillof, pero ninguna figura del kirchnerismo ocupó un lugar en las gradas. La próxima reunión será el 17 de octubre, cuando habrá una manifestación peronista por las calles puntanas. Será el lanzamiento de la campaña.