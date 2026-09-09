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Encuesta en Córdoba: cuáles son los números en los que Gabriel Bornoroni apoya su campaña

Un sondeo de Radar Público ubica al dirigente de La Libertad Avanza al frente en dos escenarios electorales relevados. El termómetro de la demanda de cambio.

Por Letra P | Periodismo Político
Gabriel Bornoroni construye su campaña con una encuesta bajo el brazo

Gabriel Bornoroni construye su campaña con una encuesta bajo el brazo

Gabriel Bornoroni encabeza los dos escenarios de intención de voto para la gobernación que mide una encuesta de Radar Público en Córdoba y que sustenta los planes del jefe de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados.

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El relevamiento también registra una fuerte demanda de alternancia política, una evaluación negativa del rumbo provincial y números favorables para el presidente Javier Milei, aunque expone desafíos para el dirigente de La Libertad Avanza.

Dos escenarios y un ganador

El estudio, realizado entre el 22 y el 28 de agosto sobre 1000 personas mayores de 16 años de la provincia, plantea dos escenarios electorales. En el que ofrece mayor dispersión de candidaturas, el jefe de la bancada oficialista en la cámara baja obtiene 27,6% y ocupa el primer lugar.

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, referentes de La Libertad Avanza en Córdoba

Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, referentes de La Libertad Avanza en Córdoba

Detrás aparecen Natalia de la Sota, con 16,8%; Rodrigo de Loredo, con 16,7%; el gobernador Martín Llaryora, con 14,1%; y Luis Juez, con 7,8%. Liliana Olivero obtiene 2,2%; Pablo Carro, 1,9%; y Agustín Spaccesi, 0,6%. El rubo Otros reúne 5,2% y el 7% no sabe o no contesta.

En el escenario que el estudio denomina “mano a mano”, Bornoroni alcanza 35,2%, mientras Llaryora registra 19,8%. Olivero obtiene 4,5% y Spaccesi, 1,6%. En ese caso, el 28,9% elige la opción “otro” y el 10% queda entre quienes no definen una preferencia.

¿Córdoba pide cambio?

Los números electorales no son los únicos indicadores favorables para Bornoroni que ofrece el consultor vinculado a LLA, Ignacio Muruaga.

El relevamiento muestra también un clima proclive a la alternancia provincial: el 72,2% está de acuerdo con la frase “Córdoba necesita un cambio de partido en el gobierno”, mientras que el 23,9% manifiesta su desacuerdo.

Encuesta en Córdoba da ventaja a Gabriel Bornoroni

Ante la consulta sobre el rumbo de Córdoba, sólo el 25,8% considera que la dirección es correcta, mientras que el 63,4% la juzga incorrecta y el 10,8% no responde.

La diferencia con la evaluación nacional es significativa. Según la encuesta, el 52,5% considera correcto el rumbo del país y el 42,6% lo evalúa de manera negativa.

El contraste muestra una valoración más favorable de la dirección nacional que de la provincial entre las personas consultadas. El enfoque del sondeo refuerza de manera tácita la importancia de la imagen del presidente Javier Milei y de su gobierno sobre la proyección de sus candidatos provinciales.

El duelo de imagen entre Javier Milei y Martín Llaryora

La figura del Presidente aparece como activo para el espacio libertario. El mandatario registra 52,6% de imagen positiva y 46,4% negativa, según los resultados informados por Radar Público.

Por el contrario, la imagen de Llaryora también exhibe números desfavorables según el sondeo. El gobernador registra 31% de valoración positiva y 65,5% de negativa.

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