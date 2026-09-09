Cumbre Karina Milei-Martín Menem: cómo es la estrategia oficial para romper la unidad opositora

Karina Milei no perdió el tiempo: luego de la sesión de Diputados en la que La Libertad Avanza tuvo que respaldar un cronograma de comisiones pedido por la oposición, la secretaria general fue a la cámara baja para reunirse con Martín Menem . Ambos acordaron una estrategia para impulsar leyes propias sobre Discapacidad y endeudamiento familiar.

El encuentro fue en el salón de honor, duró dos horas y participaron otros miembros del bloque oficialista como el jefe de la bancada, Gabriel Bornoroni . "Siempre se juntan, sólo que esta vez fue más visible", minimizaron en el entorno del titular de Diputados, que consideró un triunfo haber cambiado la estrategia y votar con los bloques opositores, que convocaron a la sesión. Esa decisión evitó exponer al bloque a una derrota, pero lo obliga a diseñar un plan para no quedar en minoría en comisiones.

Durante la jornada, el riojano también se reunió con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , quien detalló el contenido del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada aprobado en el Senado, al que se le eliminaron varios capítulos, como el que el que modificaba la ley de tierras. El Coloso enviará a Diputados la iniciativa para reformar el mercado de capitales.

En el oficialismo buscaron matizar la derrota legislativa con su jugada final , que consistió en dar cuórum y habilitar los plenarios de comisiones, con las fechas que había pedido la oposición. El plan de la Casa Rosada era otro: desde el pasado jueves, hubo una fuerte presión a los gobernadores aliados para que dejaran sus bancas vacías.

El lunes, el Gobierno aceptó que no tenía los votos para bloquear la sesión y apeló al plan B. LLA festejó, además, una decisión que la alianza opositora había tomado: excluir del debate los proyectos sobre endeudamiento familiar que implican costo fiscal. Si bien van a estar en el listado de expedientes a tratar, como el plenario no sumó a la comisión de Presupuesto y Hacienda, no podrán ser despachados.

En esas condiciones, Karina y Menem acordaron buscar un dictamen con un proyecto que sume todas las resoluciones vigentes del Banco Central para regular los créditos personales. Una de ellas es para exigir la doble verificación de los deudores, para de ese modo identificar con mayor facilidad la capacidad de pago. Los plenarios serán el 23 y el 30 de septiembre, ya para dictaminar.

"No vamos a validar la usura ni a regular las tasas de interés ni condonar las deudas. Las últimas veces que se realizaron esas medidas, terminamos con la eliminación del crédito hipotecario", recuerdan en LLA, donde tienen expectativa de alcanzar la mayoría en las comisiones para imponer un acuerdo.

Discapacidad, el talón de Aquiles

El debate sobre la prórroga de la emergencia en discapacidad es el más difícil para el Gobierno. Tanto, que los referentes de LLA en Diputados admiten que el cuórum de este miércoles fue posible por ese tema. No ayudó la fallida exposición del secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien ni siquiera supo explicar por qué no pagaba las compensaciones pendientes a los prestadores.

En la Casa Rosada prometen una estrategia para juntar a la mayoría: presentar un proyecto que elimine la emergencia, pero que a la vez garantice los derechos vigentes, como los aumentos mensuales de prestaciones y la aplicación del nuevo sistema de pensiones. "Queremos que queden firmes las medidas y no nos extorsionen todos los años", repiten en LLA.

En la oposición desconfían porque el proyecto prometido nunca llegó y sigue en proceso de elaboración. "La emergencia no es otra cosa atribuciones que se le asignan al Poder Ejecutivo para cumplir una ley. Si no las quiere usar no pasa nada. No se entiende por qué esta obsesión por eliminarla.

El tema está tan abordado, que no podrá haber trampas", sostuvo una autoridad de Unión por la Patria a Letra P. El debate sobre discapacidad tendrá una reunión informativa el 16 de septiembre y otra para dictaminar el 23. Los textos oficiales deben aparecer rápido.