Gabriel Bornoroni quiere convertir el apoyo a Javier Milei en voto propio y va por el campo de Córdoba

El jefe de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni , con traje de candidato a gobernador, visitará dos de las ferias rurales más grandes de la provincia de Córdoba . El objetivo es transformar en respaldo propio el voto que Javier Milei ya cosechó en el interior productivo para enfrentar a Martín Llaryora .

Septiembre tendrá dos paradas elegidas para esa tarea. Bornoroni desembarcará en las exposiciones rurales de Río Cuarto y Jesús María , dos vidrieras del poder agropecuario y dos territorios donde el discurso libertario encuentra terreno fértil. El desafío es que esa afinidad con Milei se traslade a una elección provincial en la que el cordobesismo también juega fuerte.

El campo aparece así como otro escenario de la pelea anticipada entre Bornoroni y Llaryora. El libertario buscará explotar el malestar por la presión impositiva provincial; el gobernador responde con su reclamo permanente a la Nación por la eliminación de las retenciones. Entre esas dos pinzas queda un electorado que Milei sedujo con comodidad, pero que ninguno de los dos candidatos puede considerar propio para 2027.

La gira de Bornoroni tendrá su primera parada estratégica de septiembre en el sur provincial durante la 92° edición de la Expo Rural de Río Cuarto que se realizará se realiza del 2 al 6 de septiembre en el predio de la Sociedad Rural del sur provincial

La travesía libertaria desembarcará en la ciudad gestionada por el intendente peronista Guillermo de Rivas con una delegación nutrida por el bloque oficialista como Gonzalo Roca , Laura Rodríguez Machado , Laura Soldano , entre otras figuras. A este despliegue legislativo podría sumarse el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el productor Sergio Iraeta , cuya presencia, aún pendiente de confirmación oficial, aportaría un plus al armado cordobés.

Federico Zárate, alineado a LLA, junto a Bornoroni, Karina Milei y Martín Menem.

Pocos días después, el itinerario se trasladará a otro punto de la provincia. La cita será en la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM), una de las entidades más influyentes de la región, ubicada en el municipio que encabeza el intendente Federico Zárate. La SRJM celebra un año bisagra al conmemorar sus 80 años de vida institucional y la 79° edición de su tradicional exposición rural.

Impuestos, la presión al Gobierno de Córdoba

El paso por Río Cuarto y Jesús María trascenderá las habituales visitas de cortesía institucional. La jugada del armador libertario busca, en primer lugar, penetrar en la "pampa gringa", un territorio donde el productor agropecuario guarda una sintonía ideológica con la agenda de desregulación y baja de presión fiscal que impulsa el Ejecutivo nacional, pero que a la vez tiene vínculo largo con el cordobesismo.

Para potenciar este mensaje, el espacio libertario suma un ingrediente en su estrategia territorial: la plataforma digital "Qué Abuso".

La herramienta web impulsada por Bornoroni para canalizar denuncias sobre presión impositiva, burocracia e inseguridad en distintos puntos de la provincia abre la posibilidad de que los productores se alineen detrás de la queja contra la suba de impuestos e inmobiliarios rurales, emulando la táctica que desplegó, en 2025, Rodrigo de Loredo para capitalizar el malestar del campo frente a las cargas del gobierno de Martín Llaryora.

¿El campo de Córdoba acompaña o duda?

Sin embargo, la expedición de Bornoroni abre un interrogante respecto a si cuenta realmente con el aval unánime del campo o si se encuentra ante un electorado dividido, atravesado por pros y contras bien definidos.

Por un lado, existen factores de fuerte atracción. El campo cordobés mantiene una histórica sintonía ideológica con el discurso anti-intervencionista de LLA, identificándose con la agenda de desregulación, achicamiento del Estado y libre mercado. A esto se suma el fuerte componente antikirchnerista de la provincia, donde la marca de Milei mantiene un piso de adhesión elevado que podría decantar en el libertario.

Javier Milei en Jesús María

Sin embargo, por otro lado, existen frenos y matices que generan prudencia en las entidades rurales. El principal escollo sigue siendo el reclamo histórico por la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones, donde la lentitud o la falta de certidumbre por parte del Gobierno nacional sobre un cronograma de quita impiden un alineamiento automático.

Esta grieta es aprovechada por el gobernador Llaryora, quien junto a gobernadores de la Región Centro, presiona al Ejecutivo nacional exigiendo la quita total de estos derechos para embanderarse como el verdadero defensor de la producción local.

Con este escenario de claroscuros, la presencia activa de Bornoroni en los dos mayores reductos filo libertarios de la provincia busca disputar la narrativa, cerrar el paso a la contención del oficialismo cordobés y testear la afinidad ideológica.