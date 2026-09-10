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La interna peronista paraliza el Senado bonaerense: reelecciones, emergencias y sistema sanitario, al freezer

El enfrentamiento deja sin tratar iniciativas de todos los sectores y profundiza el conflicto entre el massismo, el kirchnerismo y el MDF. ¿Sesión el martes?

Letra P | Juan Rubinacci
Por Juan Rubinacci
El Senado bonaerense, atravesado por la interna del peronismo.

El Senado bonaerense, atravesado por la interna del peronismo.

La interna del peronismo bonaerense vuelve a bloquear el Senado y deja sin avance a proyectos clave como las reelecciones, iniciativas de salud, emergencias y regulación en el mundo del trabajo en las plataformas digitales. Aunque el oficialismo cuenta con mayoría propia en la cámara alta, las diferencias entre sus sectores impiden reunir acuerdos para avanzar con los expedientes.

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Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

La actividad legislativa está condicionada por las diferencias políticas entre el Frente Renovador, el kirchnerismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Es la misma división peronista que afectó seriamente el funcionamiento de la cámara durante la primera parte del año, con la conformación de las comisiones y la definición de las autoridades del cuerpo.

El Senado lleva realizadas apenas dos sesiones ordinarias en todo 2026, entre junio y julio, con pocos días de diferencia. La primera terminó en un fuerte cruce político, con micrófonos cortados y cuestionamientos del kirchnerismo hacia la vicegobernadora Verónica Magario y el gobernador Axel Kicillof. Rumores esparcidos este jueves por los pasillos legislativos indican que el próximo martes la cámara alta volvería a sesionar.

Tras aquella jornada, la actividad se concentró en las comisiones. No obstante, varios de los expedientes de mayor relevancia tampoco lograron los consensos necesarios para avanzar, mientras que otras iniciativas tuvieron un recorrido más acotado.

Recinto del Senado bonaerense.

Recinto del Senado bonaerense.

Reelecciones indefinidas y disputa por las comisiones

El proyecto de reelecciones indefinidas había sido presentado por la senadora Ayelén Durán, del MDF, en 2025. El expediente permanece en la comisión de Legislación General, presidida por el senador kicillofista Germán Lago, pero no reúne los acuerdos necesarios para obtener dictamen.

A ese escenario se le suma la intención de la senadora del FR Malena Galmarini de trasladar la discusión a la comisión de Reforma Política, que ella misma preside. La dirigente del massismo también tiene en la cámara una iniciativa para declarar la emergencia en salud mental en la provincia de Buenos Aires.

Las diferencias quedaron expuestas, también, en el área sanitaria. La semana pasada, el kirchnerismo impidió el tratamiento en la comisión de Salud de dos proyectos impulsados por Axel Kicillof. Uno propone crear un laboratorio bonaerense de medicamentos y el otro, establecer un sistema integrado de emergencias.

La regulación del trabajo en plataformas digitales, otra propuesta del Ejecutivo bonaerense, tampoco logra avanzar. La sucesión de obstáculos muestra que la mayoría en el cuerpo no alcanza para ordenar la agenda cuando los distintos sectores mantienen posiciones intransigentes y claramente enfrentadas.

El bloque del peronismo en el Senado.

El bloque del peronismo en el Senado.

Mario Ishii, Axel Kicillof y las emergencias pendientes

El intendente en uso de licencia de José C. Paz y senador Mario Ishii viene cuestionando la falta de tratamiento de los proyectos de su autoría sobre la emergencia sanitaria y alimentaria en la provincia. El dirigente ya había protagonizado un cruce con el gobernador durante la primera sesión del año, cuando lo acusó de ordenar que no se aborde el tema y lo invitó a recorrer el conurbano.

El conflicto sumó un nuevo capítulo en la comisión de Salud. Después del freno a las iniciativas sanitarias del Ejecutivo, Ishii volvió a marcar diferencias con el mandatario provincial este jueves, con un fuerte comunicado del municipio de José C. Paz con cuestiomientos a Kicillof por el asesinato de un joven en ese distrito.

Además, Ishii tiene otros expedientes vinculados con la seguridad, donde propone que la provincia asuma el costo del combustible utilizado por los patrulleros. Según el planteo, ese gasto muchas veces es afrontado por las intendencias mediante convenios.

Por otro lado, la senadora massista Sofía Vanelli planteó el fin de semana pasado que los jueces de la Suprema Corte bonaerense deben ser designados por el próximo gobierno provincial y no por Kicillof. Es una posición que llamó la atención ante los reclamos al Ejecutivo para completar el máximo tribunal provincial.

El escenario deja una conclusión política: la división entre los distintos sectores del oficialismo provincial condiciona la agenda de la cámara alta. Con mayoría propia, el bloque podría reunir el cuórum necesario y aprobar sus iniciativas, pero las diferencias internas impiden transformar esa ventaja numérica en acuerdos legislativos.

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