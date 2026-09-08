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La batalla de las intendencias

Bornoroni pasa factura tras Marcos Juárez y advierte que los egos opositores pueden favorecer al PJ en 2027

El libertario había minimizado la elección. Ahora cuestiona los proyectos personales. De Loredo pidió unidad. Juez tilda de traidor a Dellarossa.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
El resultado de las elecciones en Marcos Juárez puso en alerta a Gabriel Bornoroni.

El resultado de las elecciones en Marcos Juárez puso en alerta a Gabriel Bornoroni.

La victoria del peronista Germán Font en Marcos Juárez significó un sacudón político al romper con la hegemonía del autodenominado "kilómetro cero" de Cambiemos en Córdoba. En la mesa chica de Gabriel Bornoroni el resultado también caló hondo y reactivó un mensaje de alerta con la mira puesta en las elecciones provinciales de 2027.

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Yanina Passero

Pese a haber optado por el silencio público tras conocerse los datos del escrutinio, el jefe de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y referente de Javier Milei en la provincia dejó trascender un profundo malestar.

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados

El entorno de Bornoroni bajó un diagnóstico categórico sobre el tropiezo electoral del sector no peronista: "Marcos Juárez es una prueba de lo que pasa cuando en la oposición de Córdoba priman los egos y se subestima al peronismo".

Sus voceros de ocasión, con el aval del jefe, concentraron la carga de la derrota de Pedro Dellarossa en los juegos individuales.

Las contradicciones

La lectura posterior al triunfo de Font que hizo la tropa libertaria no tardó en dejar al descubierto una abierta contradicción respecto al posicionamiento que el espacio sostenía semanas atrás, en el tramo previo al cierre de alianzas.

Durante las negociaciones iniciales, Bornoroni buscó condicionar el armado local e intentó sellar un acuerdo con el exintendente Dellarossa. El empresario estacionero pedía usar el sello de LLA. Sin embargo, ante la reticencia del dirigente del PRO a someterse a las exigencias libertarias, el alfil de Karina Milei optó por el repliegue.

El candidato, que en 2022 llevó a la intendencia a Sara Majorel, prefirió cerrar un esquema local tras su paso por el gabinete de Martín Llaryora, aunque el sprint final cambio la estrategia y contó con el apoyo público de jefe del Frente Cívico Luis Juez y sus promotores políticos Mauricio Macri y Patricia Bullrich.

En aquellos días, al ser consultados por Letra P sobre la ausencia de un candidato violeta, en los pasillos de La Libertad Avanza minimizaban la elección argumentando que "no era prioridad" porque "los principales candidatos ahí ya son opositores al peronismo". La hipótesis partía de que el rechazo al cordobesismo estaba garantizado por la inercia propia del electorado marcosjuarense.

Sin embargo, consumado el triunfo del candidato cordobesista, la narrativa libertaria dio un giro de 180 grados: pasó de restarle trascendencia a la cita electoral por carecer de chapa propia a señalar con el dedo la falta de generosidad y la proliferación de proyectos personales que terminaron facilitándole la victoria al Panal.

Pecaron de confiados y el impacto del triunfo del PJ se evidenció en las distintas reacciones y lecturas del suceso que hizo el arco opositor.

Marcos Juárez y los reproches cruzados

La legisladora juecista Nancy Almada apuntó cañones directamente contra Dellarossa por haber decidido competir con boleta propia en lugar de confluir en un frente unificado.

"Un candidato opositor que, encaprichado, decidió no hacer alianzas con nadie de la oposición y viniendo de ser funcionario de Llaryora, nos lleva a pensar que su estrategia le fue funcional al peronismo. La gente está harta de los egoísmos", disparó recriminándole haber roto la lógica histórica del "kilómetro cero" y exigiendo que quien divida el voto responda ante la sociedad.

Almada puede que haya hecho la reflexión a título personal, pero nadie ignora que es una de las dirigentes de máxima confianza de Juez.

Por otra parte, Rodrigo de Loredo, minutos después de conocerse los resultados, madrugó con un video grabado apelando a la necesidad de construir esquemas de unidad, buscando posicionarse como el articulador necesario frente a la dispersión y ganarle al cordobesismo tras casi 27 años en el gobierno.

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Ahora deberá ver si continúa con su firme idea de ser candidato a gobernador o, como pregona, se suma a una alianza. La Libertad Avanza es el bastión más cercano aunque, probablemente, habrá condiciones y demandas que se bajen desde Casa Rosada.

La advertencia para las elecciones 2027 en Córdoba

Aunque el repliegue estratégico de Bornoroni al no estampar la marca de La Libertad Avanza resguardó la figura de Milei del impacto directo del resultado, la victoria de Llaryora en un bastión emblemático dejó al descubierto los riesgos de encarar el mapa provincial con una oferta fragmentada.

Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni

Luis Juez, Rodrigo de Loredo y Gabriel Bornoroni

Ante este caso testigo, el mensaje que la mesa chica de Bornoroni busca instalar de cara a las conversaciones para el 2027 es directo e innegociable: no habrá margen para candidaturas nacidas del capricho personal o esquemas divididos que dispersen el voto opositor, y cualquier dirigente que priorice sus aspiraciones individuales deberá cargar con el costo político de ser señalado como el facilitador de la continuidad del peronismo en Córdoba.

¿Mensaje para De Loredo y Juez que le gustan las aventuras personales en los turnos electorales ? Quizás. Marcos Juárez fue un sonoro cachetazo para la oposición. ¿Plantará la semilla de la unidad? Por ahora, no parece así.

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