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ROSCA AMARILLA

Cambio en el gobierno de Jorge Macri: Ezequiel Sabor deja el Ejecutivo y pasa al Banco Ciudad

Dejará la Secretaría de Gobierno para concentrarse en el banco público. Su rol junto a Mauricio Macri y la discusión del PRO rumbo a 2027.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Ezequiel Sabor deja el cargo de secretario de Gobierno de Jorge Macri y recala en el Banco Ciudad.

Ezequiel Sabor deja el cargo de secretario de Gobierno de Jorge Macri y recala en el Banco Ciudad.

Ezequiel Sabor dejará la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano del gobierno porteño y desembarcará en el directorio del Banco Ciudad. El movimiento desplaza a uno de los funcionarios políticos más importantes de la admniistración de Jorge Macri que también funciona como armador nacional de Mauricio Macri.

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Letra P | Francisco Basualdo
Francisco Basualdo

Sabor había desembarcado en ese cargo en julio de 2025 para reemplazar a César “Tuta” Torres, uno de los históricos armadores políticos y hombres de confianza del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El cambio se produjo después de la derrota electoral que sufrió el PRO en las elecciones porteñas de mayo del año pasado y en medio de las diferencias entre los primos Macri por la estrategia que debía seguir el partido.

Hasta entonces, Sabor se desempeñaba como jefe de la Unidad de Asesores de la administración porteña. Desde su llegada a Gobierno y Vínculo Ciudadano tomó bajo su órbita la relación con las 15 comunas, el Registro Civil y distintos dispositivos territoriales del Ejecutivo. En Uspallata llegaron a definirlo como una suerte de “jefe de Gabinete político”, por encima de su tarea estrictamente administrativa.

Ezequiel Sabor y el armado de Mauricio Macri

El nuevo movimiento coincide con el creciente involucramiento de Sabor en el dispositivo que Mauricio Macri puso en marcha para reconstruir al PRO a nivel nacional.

Sabor integra junto a Fernando De Andreis y Ezequiel Jarvis la avanzada que prepara las recorridas del expresidente por las provincias. Los tres mantienen contactos con las dirigencias locales, organizan reuniones políticas y trabajan en la recuperación de una red territorial que el partido perdió durante los últimos años.

En ese esquema, Sabor tiene un papel especialmente ligado al armado político y territorial. Esa actividad comenzó a superponerse con una secretaría que también tiene entre sus principales responsabilidades el vínculo político con las comunas y el despliegue del gobierno porteño en los barrios.

La discusión en el PRO

La salida de Sabor puede leerse, por eso, en el marco de la discusión que empieza a atravesar al PRO de cara a 2027. Mientras Jorge Macri trabaja para sostener su proyecto de reelección en la Ciudad, el expresidente busca reconstruir una estructura nacional propia y definir qué posición tendrá el partido frente a La Libertad Avanza. En el gobierno porteño deslizan también que la relación entre el funcionario y el jefe de Gobierno venía desgastada.

El traslado no supone, al menos por ahora, un alejamiento completo de Sabor de la administración porteña. Sabor ya integraba el directorio del Banco Ciudad desde 2024 y continuará dentro de una de las estructuras más relevantes del Ejecutivo. Sin embargo, su salida de un área política sensible permitirá separar su función en la gestión de Jorge Macri de su creciente participación en el armado nacional del expresidente.

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