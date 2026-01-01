TEMPORADA DE ROSCA

Pablo Javkin pone a un exconcejal del PRO al frente de un área clave para Rosario

Charly Cardozo, un defensor a ultranza de la gestión, presidirá el Ente de la Movilidad, un organismo autárquico que planifica políticas de transporte.

Letra P | Ramiro Porchietti
Por Ramiro Porchietti
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, y el exconcejal del PRO, Charly Cardozo

El exconcejal y dirigente del PRO, Charly Cardozo, encontró destino tras su salida del Concejo municipal. El intendente Pablo Javkin lo designó presidente del Ente de la Movilidad de Rosario, un organismo clave en la planificación del transporte urbano, que depende funcionalmente de la Secretaría de Movilidad. Aunque resta formalizar su designación, en el municipio ya la dan como un hecho.

Un desembarco anticipado

Como anticipó Letra P hace varios meses, la figura de Cardozo venía siendo considerada para ocupar algún cargo en el municipio o en el gobierno de Santa Fe. Finalmente, el desembarco será en una de las áreas más sensibles del esquema urbano, donde se desempeñará ad honorem.

El espacio no le resulta ajeno. Como concejal, participó en la estructura del Ente, que reúne representantes del oficialismo y la oposición en su mesa de decisiones. Por eso, en el Palacio de los Leones destacan la experiencia del nuevo titular: “Es un rol importante”, señalan, mientras confirman que su llegada ya está resuelta, a pesar de los ajustes administrativos que aún se requieren.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_charlycardozo/status/2004534515935662410?s=20&partner=&hide_thread=false

Durante las últimas semanas, se barajaron varios destinos para el dirigente del PRO, en un ida y vuelta que terminó por sellar su continuidad en la gestión municipal desde un nuevo lugar.

Defensa cerrada a Pablo Javkin y Maximiliano Pullaro

De perfil alto y pasado como periodista, Cardozo fue una de las espadas más activas de Unidos para Cambiar Santa Fe durante las últimas elecciones. Ya con la victoria consolidada, asumió un rol de vocero de facto tanto de Javkin como del gobernador Maximiliano Pullaro, especialmente en los debates legislativos dentro del Concejo.

Su tarea fue reconocida incluso por dirigentes ajenos al riñón duro de Unidos. “No tiene problemas en defender, con más o menos razón. Es un convencido”, sintetizó una fuente que lo conoce bien.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_charlycardozo/status/1996929342299906536?s=20&partner=&hide_thread=false

En ese marco, protagonizó movimientos audaces, como su pedido para que se habilite nuevamente la construcción de barrios privados en Rosario, una iniciativa que el Ejecutivo local no impulsa. El trasfondo de esa jugada se aclaró poco después: con el crecimiento de La Libertad Avanza en el nuevo Concejo, Cardozo buscó anticiparse a una posible bandera libertaria, instalando el tema antes que el bloque emergente. Esa misma lógica, de anticipación discursiva, ya se aplica en otros temas como el de los cuidacoches.

De Reutemann al PRO: un largo recorrido

Con una extensa trayectoria en la política local y provincial, Cardozo dio el salto desde el periodismo a la gestión pública hace ya varias décadas, de la mano del entonces gobernador Carlos Reutemann. Más tarde, también fue parte del equipo del exgobernador Jorge Obeid.

Aunque de origen peronista, fue uno de los primeros dirigentes locales en subirse a la ola amarilla impulsada por Mauricio Macri, y desde entonces se mantuvo como referente del PRO. Con la creación de Unidos para Cambiar Santa Fe, se consolidó como un actor orgánico del nuevo espacio, al punto de haber sido mencionado como posible vocero de Javkin o incluso como eventual integrante del gabinete de Pullaro en Rosario.

