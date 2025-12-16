Karina Milei se quedó con el Banco Nación y Santiago Caputo, con la ARCA

Renuncia un funcionario y Karina Milei ubica a su sucesor. Se va otro y el reemplazante entró a la administración violeta gracias Santiago Caputo . Esta dinámica se puso en marcha tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en octubre y hasta el momento la secretaría general de la Presidencia y el asesor se repartieron tres sillas.

El Jefe metió la cuchara en la administración a partir de la validación de su estrategia electoral, basada en la pureza libertaria de las listas, lo contrario a lo que recomendaba el asesor. La interna que ambos mantienen desde el inicio mismo de la gestión de Javier Milei fue silenciada, pero las piezas del TEG se siguen moviendo. La hermana del presidente saltó la frontera partidaria (es presidenta de LLA) para quedarse con despachos que pertenecían al entorno de Guillermo Francos , exjefe de Gabinete.

La primera jugada fue precisamente esa: la entronización de Manuel Adorni como ministro coordinador, en lugar de asumir como legislador porteño, rompiendo la máxima que impuso la propia Karina Milei de que no hubiera candidaturas testimoniales. Este martes, la hermana presidencial ubicó a Darío Wasserman como nuevo presidente del Banco Nación .

Wasserman reemplazará a Daniel Tillard , quien había perdido toda influencia desde la salida de Francos . "Se quedó sin la terminal política", resumen en la entidad crediticia. Cordobés y exfuncionario de Domingo Cavallo , Tillard conoció al exjefe de Gabinete cuando ambos integraron el directorio del Banco Provincia de Buenos, bajo la gobernación de Daniel Scioli ; había llegado al Banco Nación gracias a los oficios del exministro coordinador y fue ratificado como secretario.

Entre los pergaminos del sucesor no sólo figura el hecho de que ya era vicepresidente de la entidad (el Gobierno se esmera en enmarcar todos los recambios bajo la idea de una continuidad en la gestión), sino que conoce a ambos Milei desde 2021, cuando el ahora presidente buscaba apoyo financiero para su carrera política. Más: está casado con Pilar Ramírez , jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, quien se convirtió en los ojos y la voz de El Jefe en la Ciudad.

Caputo mantiene posiciones (y también gana)

Lo más evidente que sucedió desde el triunfo electoral de octubre fue un avance de Karina Milei sobre los despachos que antes estaban ocupados por Francos, incluyendo los del exministro de Interior Lisandro Catalán y el exvicejefe de Gabinete José Rolandi.

De esta forma, una vez más quedaron en evidencia las ambiciones políticas de la presidenta de LLA, que exceden la disputa partidaria. Sin embargo, el jefe de Estado auspicia un tenso status quo, gracias al cual el estratega libertario no perdió posiciones. A pesar del crecimiento del karinismo en el gabinete, el caputismo logró consolidar su control en estamentos de la administración violeta.

El hueco que dejó Juan Pazo en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), cuya renuncia fue anunciada este martes, fue llenado por Andrés Vázquez, quien estaba a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI), a pesar de que una investigación detectó que tenía cuentas sin declarar en paraísos fiscales. Desembarcó en la gestión libertaria de la mano del asesor. Ambos Caputo se pusieron de acuerdo: con el regreso al sector privado del exsocio, el ministro de Economía, Toto Caputo, avaló el ascenso de Vázquez.

Santiago Caputo viene de retener al Señor 5, la máxima autoridad de la SIDE. Puso a Sergio Neiffert, a quien luego quiso echar, pero el entonces jefe de los espías se rebeló y buscó (sin éxito) ser cobijado por Karina Milei. Lo reemplazó Cristian Auguadra, un amigo de la familia Caputo que ocupaba la Secretaría de Asuntos Internos. Continuidad en el cambio.

Como no hay dos sin tres, este martes el Gobierno anunció que Germán Lavalle dejó la Comisión Nacional de Energía Atómica. Lo reemplazará Martín Porro, designado por Federico Ramos Nápoli, quien la semana pasada fue oficializado al frende la Secretaría de Asuntos Nucleares.

En registros oficiales, Ramos Nápoli cuenta con ingresos a la Casa Rosada desde marzo de 2024 autorizados por Juan Carreira, conocido como Juan Doe en Twitter. Trabajaría en el área de comunicación digital del Salón Martín Fierro, desde donde Caputo instala la narrativa libertaria en las redes.

Los otros cambios importantes

Desde el 26-O, la influencia de Karina Milei se potenció en Balcarce 50 en desmedro de exfuncionarios que ella misma se encargó de desgastar, como Francos o, incluso, su antecesor en ese cargo, el también desplazado Nicolás Posse. Pero en este último caso hubo una salida consensuada, con una cláusula para administrar la sucesión.

Con el aval de El Jefe, Patricia Bullrich logró promover a su reemplazante. La flamante senadora no sólo entronizó a Alejandra Monteoliva en el Ministerio de Seguridad, sino, también, a todo el gabinete de la cartera que funciona en la calle Gelly y Obes. Con ambos movimientos de gestión, la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) garantizó la continuidad (ya un leit movit de los cambios) de su doctrina de mano dura contra la inseguridad.

monteoliva bullrich Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva.

No fue el único cambio que promovió Karina Milei. Tal como dio cuenta Letra P, Diego Santilli llegó al Ministerio de Interior tras un llamado de la hermana presidencial para ofrecerle el cargo. Recién minutos después se comunicó el propio líder de La Libertad Avanza.

De todos modos, si bien la atención de Karina Milei sobre los movimientos de El Colorado es clara, sobre todo ahora que el ministro está encargado de negociar con la oposición el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas, sus pasos entre la Casa Rosada y el Congreso también son seguidos de cerca por Santiago Caputo. El primer acercamiento del dirigente PRO al ecosistema libertario surgió del entendimiento político entre el asesor y Cristian Ritondo, el jefe del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires.