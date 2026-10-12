Jujuy: Atauche saca a relucir su estructura y una de sus alfiles reactiva la guerra con Quintar

La presentación del Foro de Concejales le permitió a Ezequiel Atauche exhibir la estructura de La Libertad Avanza que controla en Jujuy . Mientras esperan un guiño de Karina Milei , interesada en el vínculo con Carlos Sadir , para saber cuánto ponen en juego, una alfil azuzó el fuego de la interna con Manuel Quintar .

El escenario electoral ofrece una particularidad para los libertarios jujeños. Las bancas provinciales obtenidas en 2025 no estarán en juego en 2027, lo que les otorga una base para salir a buscar intendencias , sumar escaños y competir por la gobernación. En los estudios que manejan, la identificación con LLA alcanzó cerca de un 25%, registros superior a los de sus referentes medidos individualmente.

Con ese jugoso botín por delante, Atauche presentó el Foro de Concejales , una estructura destinada a coordinar iniciativas legislativas, recoger demandas municipales y transformarlas en propuestas. Su presidente, Jorge Cruz , edil de Yala , anunció mesas técnicas. El armado reúne representantes de un partido que obtuvo 17 concejales en 12 municipios y un integrante de comisión municipal en Vinalito .

Gustavo Martínez , concejal capitalino cercano a Atauche, planteó la necesidad de unificar iniciativas municipales. El senador proyectó esa organización hacia las elecciones de 2027 y anticipó que LLA buscará disputar intendencias y la gobernación. “Por ahora, vamos solos”, afirmó sobre la posibilidad de que la orden que baje de la Casa Rosada sea hacer un acuerdo con Sadir.

La convocatoria reunió a cuatro de los siete diputados provinciales libertarios: Matías Paternó , Fernanda Checa Monaldi , Sofía Ternavasio y Emiliano Vera Robinson , identificados con Atauche. También participaron la diputada Bárbara Andreussi y Cristina Guzmán , presidenta del Movimiento Popular Jujeño , aliado electoral de LLA.

Las ausencias mostraron los límites del armado. No participaron Kevin Ballesty ni María Laura Tomé Gámez, vinculados políticamente con Quintar, ni Federico Canedi, jefe del bloque provincial, a quien se atribuye juego propio y contacto directo con Buenos Aires. Entre los pocos concejales ausentes estuvo Roberto Díaz, de la capital, identificado con el diputado del Tesla.

Manuel Quintar conserva apoyos y la interna sigue abierta

La movida pareciera haber envalentonado a la tropa de Atauche. Anahí Paredes, concejala de San Salvador alineada al senador, presentó una minuta de comunicación repudiando unos polémicos dichos de Quintar en virtud de la realización de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. El diputado cuestionó su organización y utilizó la expresión “wokismo radikuka”.

El diputado sostuvo posteriormente que sus críticas estaban dirigidas al Ente Autárquico Permanente y al manejo de fondos, no a la adolescente elegida representante provincial. Una escucha digital de Dizer Consultora, sobre 7.584 expresiones públicas en redes, registró un 57% de menciones negativas, 34,7% neutras y 8,2% positivas.

Manuel Quintar y Ezequiel Atauche son las caras visibles de La Libertad Avanza en Jujuy.

Sin embargo, a pesar de la movida de Atauche que intentó hacerle sentir el rigor, Quintar conserva respaldos dentro del espacio, entre ellos el del diputado Alfredo González, quien expresó su preferencia por el legislador provincial para 2027, aunque supeditada a las decisiones partidarias y las mediciones electorales.

La que juega un rol particular allí es Guzmán, quien participó tanto del Foro de Atauche como de una charla de Quintar en el Colegio de Abogados. Fuentes de ambas corrientes le reconocen gestiones para acercar posiciones, aunque todavía no existe un acuerdo de unidad confirmado.

Karina Milei, entre la interna libertaria y la negociación con Sadir

La interna frente a la oportunidad electoral convive con las necesidades del gobierno de Javier Milei, que busca respaldo para suspender las PASO y sostener su agenda legislativa hasta las elecciones nacionales de octubre. Sadir ya se pronunció a favor de eliminar las primarias y mantiene negociaciones abiertas con la Casa Rosada por recursos para la provincia.

El caso más concreto es la pulseada por el crédito de u$s 85 millones para la Ruta Nacional 9. El oficialismo jujeño necesita votos para aprobar el endeudamiento externo. El bloque libertario anticipó inicialmente su rechazo, pero luego admitió que algunas dudas se habían despejado y quedó a la espera de una señal de la secretaria general de la Presidencia.

La situación expuso diferencias dentro del propio espacio. Mientras Atauche respaldó la obra, los diputados provinciales cuestionaron el financiamiento. La definición quedó a la espera de una definición de la conducción nacional, justo en momentos en que el Gobierno necesita preservar canales de negociación con Sadir.