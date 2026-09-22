La trastienda del sincericidio de Carlos Sadir: un toma y daca de recursos, obras y favores electorales

Más allá del revuelo público, las declaraciones de Carlos Sadir no fueron una novedad para el Círculo Rojo político. El gobernador de Jujuy reconoció que la Casa Rosada busca eliminar las PASO para perjudicar al peronismo, y adelantó que apoya la idea de suspenderlas. Detrás, aflora un toma y daca por obras y favores electorales.

Sadir no dijo nada distinto a lo que el gobierno de Javier Milei viene reconociendo en privado. Quiere quitar las PASO para que la oposición no pueda reordenarse y avanza en esa direección negociando en el Congreso . Cerca del jujeño también venían reconociendo hace ya más de un mes la voluntad de acordar una suspensión y no eliminación de las primarias.

Hay, además, una razón económica en contra de las PASO que Sadir apenas deslizó. “Hablar de elecciones, comenzar la campaña en junio, puede generar un clima de zozobra en la economía”, dijo el gobernador. A su lado, lo tradujeron: “La gente se pone audaz en las primarias y todos piensan que en las generales se arregla, pero no. Le pasó a Mauricio Macri y a Alberto Fernández ”.

El sincericidio del mandatario jujeño deja entrever una compleja rosca que combina necesidades electorales y reclamos por recursos. No es un secreto que el jefe de Gabinete Diego Santilli viene negociando para juntar los votos y sancionar la reforma electoral. Es, junto al Presupuesto 2027 y la reforma del régimen de zonas frías, uno de los objetivos en el Congreso de acá a fin de año.

Los gobernadores dialoguistas, a cambio, tienen un pliego de condiciones. Allí hay un capítulo electoral con un mantra ordenador, que es asegurarse la reelección o la continuidad de su espacio en el gobierno provincial, pero que se expresa de tres maneras distintas. Algunos piden hacer alianzas tradicionales, otros que la tropa violeta juegue a menos, y también hay quienes pretenden que directamente La Libertad Avanza no presente candidatos en sus provincias.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, planteó suspender las PASO en 2027.



Según sostuvo, las primarias le darían “más herramientas a la oposición” para reagruparse y volverse más competitiva pic.twitter.com/8V72dUh3aQ — Aconcagua Radio (@Aconcagua_radio) September 22, 2026

En el entorno del gobernador jujeño reconocen que lo que está sobre la mesa es que la propuesta libertaria en las elecciones locales sea de baja intensidad. Sostienen que no hay figura violeta en esa provincia del Norte Grande con chances de hacerle sombra a Sadir y que un acuerdo sería contraproducente. Sin embargo, reconocen que el sello tracciona y que si el propio Milei se pone al hombro la campaña con algún viaje, puede complicarle el plan al radicalismo jujeño.

El pliego de condiciones de Jujuy

Más allá de la cuestión electoral, también hay reclamos vinculados a la obra pública y los recursos. Por ejemplo, en la conversión en autopista de la Ruta 34, donde el gobierno de Jujuy acordó con la Casa Rosada financiar el 70% del arreglo del tramo entre Pampa Blanca y El Cuarteadero. El otro 30% debía salir de las arcas nacionales. “Pero todavía no pusieron un mango”, se quejan cerca de Sadir.

Hay un segundo tramo de esa obra en la 34, entre El Cuarteadero y San Pedro de Jujuy. A cargo de la constructora Chediack, esa obra se frenó hace algunos meses por falta de pagos y se reactivó a principios de septiembre. El tercer tramo iba a ser financiado por Jujuy, pero fue adjudicado a la firma Cartellone dentro del nuevo esquema de concesiones viales.

Un crédito internacional para un parque solar, en la negociación entre Carlos Sadir y la Casa Rosada.

En el Palacio de Gobierno suman a los pedidos a la Ruta 52, que une Purmamarca con la frontera con Chile y forma parte del corredor bioceánico. “Necesita inversión fuerte”, dicen en Jujuy. Sadir quiere acordar con Milei para que las mineras financien los trabajos, ya que la ruta atraviesa yacimientos de litio. Es un esquema similar al que se utilizó en Neuquén con las rutas petroleras.

Sin embargo, el pedido más importante que hacen en Jujuy es a Toto Caputo. El gobierno provincial tiene frenado un endeudamiento con el Eximbank de China por U$S250 millones para ampliar el parque solar Cauchari, en la Puna. La razón es que hace dos años esperan la firma de la garantía soberana, a cargo del Ministerio de Economía que lidera quien supo ser nombrado como "El Messi de las finanzas".

La interna radical jujeña

Otro factor que puede complicar la negociación son los activos legislativos que el gobernador pone sobre la mesa. Sadir no tiene votos para aportar en el Senado y tiene tan sólo dos en la cámara baja. Son los de María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti. Su ascendencia sobre ellos no es privativa, ya que ambos fueron ministros y tiene aún hoy un vínculo muy cercano con Gerardo Morales.

María Inés Zigarán y Jorge Rizzotti, los dos diputados de Carlos Sadir en la cámara baja.

Hasta ahora, ese juego de lealtades no le trajo problemas a Sadir, aunque hubo casos en que los dos legisladores del bloque de Provincias Unidas votaron cosas distintas. Zigarán es la que cultiva un perfil de lo más combativo con Milei y no ha votado iniciativas como la reforma laboral. Rizzotti ha sido más dialoguista, pero es el más cercano al exgobernador que supo ser víctima de los ataques de furia verbal del Presidente. Entre Morales y Milei hay algo personal.

Como si fuera poco, la decisión aún no oficializada de desdoblar las elecciones y que los cargos provinciales se voten en mayo aceleró la interna radical. Con la candidatura a la reelección de Sadir sin discusión, Morales reapareció tras meses de bajo perfil y postuló para la intendencia de San Salvador de Jujuy a Adriano Morone. La movida automáticamente tuvo un correlato en el gobernador, que se empezó a mostrar con el alcalde Raúl “Chuli” Jorge.