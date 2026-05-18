La Libertad Avanza se envalentona en Jujuy y detona la interna entre Ezequiel Atauche y Manuel Quintar

El diputado nacional Manuel Quintar y el senador Ezequiel Atauche son las caras más visibles de La Libertad Avanza en Jujuy.

En Jujuy , La Libertad Avanza dejó de enfocarse únicamente en la expansión electoral y empezó a discutir quién será el responsable de conducir ese crecimiento. El buen resultado de 2025 aceleró la disputa interna entre Ezequiel Atauche y Manuel Quintar , los dos dirigentes que hoy se proyectan como candidatos a gobernador en 2027.

La tensión ya atraviesa la Legislatura, los concejos deliberantes y el armado político territorial, pero también expone diferencias sobre cómo posicionarse frente al gobernador Carlos Sadir y el radicalismo jujeño.

Quintar quedó en el centro de la tormenta luego de ir al Congreso en su flamante Tesla Cybertruck , que luego fue remolcado por no tener patente. Desde que el hecho tomó relevancia pública, el diputado expuso su alto perfil mediático. En la provincia endurece su postura opositora y apuesta a representar al núcleo libertario más confrontativo, mientras Atauche avanza en una construcción más institucional y dialoguista.

El bloque libertario en la Legislatura provincial refleja ese equilibrio inestable. La bancada tiene siete integrantes. Cuatro responden políticamente a Atauche y dos a Quintar, pero la presidencia quedó en manos de Federico Canedi , que ingresó séptimo en la lista pero terminó ungido como jefe.

Con trayectoria previa en áreas nacionales y vínculos con la conducción libertaria nacional, principalmente con los primos Lule y Martín Menem, Canedi es observado desde Buenos Aires como una figura de equilibrio. Con el río revuelto, también se abre espacio y en las últimas semanas encabezó reuniones vecinales y actividades en San Pedro.

Federico Canedi Federico Canedi ingresó séptimo en la lista pero terminó ungido como jefe.

La distribución interna también se trasladó a las comisiones legislativas, donde los distintos sectores ocuparon áreas sensibles vinculadas a salud, institucionalidad y control político. Los legisladores alineados con Quintar quedaron vinculados a Salud Pública, especialmente relevante para un dirigente que mantiene vínculos empresariales con el sector sanitario y además preside la Comisión de Acción Social y Salud Pública en Diputados. Canedi, en tanto, quedó en espacios estratégicos como Asuntos Institucionales y Obras Públicas.

En el Congreso la cosa no aparece más calma. El diputado Alfredo González suele mostrarse políticamente cerca de Quintar y Bárbara Andreussi mantiene vínculo directo con el armado que encabeza su madre, Cristina Guzmán, a través del Movimiento Popular Jujeño. En el Senado, la sintonía política entre Vilma Bedia y Atauche se sostiene a pesar de los reordenamientos.

Las agendas paralelas de La Libertad Avanza

La fractura interna ya empieza a verse en la dinámica política cotidiana. Atauche y Quintar prácticamente no comparten actividades políticas y cada sector consolida despliegues separados. Mientras Quintar profundiza un alto perfil mediático, Atauche sostiene recorridas por barrios y localidades junto a referentes y dirigentes locales.

Como sucede en muy pocas localidades a lo largo del país, La Libertad Avanza preside actualmente los cuerpos legislativos de Humahuaca y Perico. En la capital, un terreno más proclive al crecimiento mileísta, conviven dirigentes alineados con distintos sectores internos del espacio.

Cerca de Atauche aseguran además que la mayoría de los concejales libertarios del interior responden políticamente a su sector, con excepción de algunos referentes de San Salvador, la capital provincial, y Libertador General San Martín. La semana pasada, mientras todas las miradas apuntaban a Quintar, el senador subió el perfil durante la visita de Daniel Scioli a la provincia.

No se despegó del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y conjugó su agenda con la de Sadir, que incluyó actividades junto a empresarios turísticos, estudiantes universitarios y referentes del sector privado. La foto conjunta entre Scioli, Sadir y Atauche expone una estrategia de articulación institucional que contrasta con el tono más duro del diputado.

Carlso Sadir Daniel Scioli y Ezequiel Atauche La foto conjunta entre Scioli, Sadir y Atauche expone una estrategia de articulación institucional que contrasta con el tono más duro de Quintar.

Aunque la escalada de los sectores anti-Milei no se detuvo, las fotos del Tesla no parecieron hacer mella en la agenda de Quintar. La imagen recordó además el uso de una camioneta Hummer ploteada con simbología libertaria durante la campaña de 2023. La situación derivó en cuestionamientos públicos por sus vínculos con clínicas privadas y el PAMI jujeño. Con todo, Quintar debió volver a explicar su pasado dentro del peronismo, luego de reconocer que “pecó de inocente” durante aquella etapa.

De un lado y el otro de la grieta libertaria admiten que las diferencias ya no pasan sólo por estilos personales, sino también por dos formas distintas de construir el libertarismo jujeño: una más institucional y orientada al armado político, y otra más confrontativa y centrada en la identidad libertaria dura.

La conducción nacional evita romper

Por la polémica en torno al Tesla y los cuestionamientos sobre sus vínculos con el sector de la salud provincial, Martín Menem salió públicamente a desmentir versiones sobre un supuesto malestar con Quintar y defendió su situación patrimonial. El propio Milei relativizó la polémica. “Si el flaco se la compró con la propia, ¿qué me importa?”, reflexionó el Presidente.

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Atauche, por su parte, conserva interlocución con la conducción nacional libertaria y ya empezó a repartir equilibrios entre distintos sectores del mileísmo local. Dentro del espacio lo reconocen más enfocado en institucionalizar La Libertad Avanza en la provincia y ampliar la estructura partidaria. Tiene su lugar asegurado en el Senado hasta 2029, algo que también le da un poco más de aire que a Quintar, cuyo mandato en la cámara baja vence en 2027.

Con todo, en el pasilleo libertario empieza a analizarse una eventual proyección electoral de Canedi, una posibilidad que por ahora nadie confirma públicamente pero que alimenta todavía más la competencia interna.

La discusión 2027 en el territorio

Las diferencias internas también se trasladaron al territorio. En Capital, por ejemplo, el concejal Gustavo Martínez trabaja políticamente con el sector de Atauche, mientras otros dirigentes libertarios mantienen vínculos más cercanos a Quintar. El desempeño electoral de 2025 fortaleció además la presencia libertaria en ciudades como Palpalá, Perico, Libertador General San Martín y Humahuaca, donde el espacio ya disputa poder institucional.

Mientras tanto, Cristina Guzmán mantiene activo su armado territorial a través del Movimiento Popular Jujeño, con recorridas y actividades en distintos puntos de la provincia, en un escenario en el que distintos sectores libertarios todavía disputan referencias y volumen político hacia 2027.

La disputa interna libertaria ya empezó a ser observada por el resto del sistema político jujeño. En el oficialismo siguen de cerca la evolución de esa interna, especialmente ante la posibilidad de que La Libertad Avanza se convierta en la segunda fuerza dentro de la Legislatura a partir de 2027 y altere el esquema de negociación parlamentaria que el radicalismo mantuvo durante años con sectores del peronismo.