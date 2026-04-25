Jujuy: la histórica Cristina Guzmán levanta el perfil y tensiona el armado de La Libertad Avanza

La reaparición de la histórica dirigente Cristina Guzmán en Jujuy introduce una variable incómoda en el armado provincial de La Libertad Avanza , que busca consolidarse frente al oficialismo que conduce el gobernador radical Carlos Sadir en un escenario político en reconfiguración permanente .

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Guzmán no es una outsider. Fue diputada nacional durante más de dos décadas y convencional constituyente en 1994, en una etapa en la que el Movimiento Popular Jujeño (MPJ) tenía capacidad de disputar poder. Su trayectoria se consolidó en el ciclo político de los años noventa, con una lógica de acuerdos y negociación en sintonía con el esquema que predominó durante el gobierno de Carlos Menem .

Ese perfil explica su vigencia y también las tensiones que genera. El discurso del espacio que lidera Javier Milei se construyó en oposición a la política tradicional, y Guzmán representa ese tipo de dirigencia formada en la negociación y en la construcción de poder dentro del sistema en el que el juego se define.

La relación de Guzmán con el radicalismo es parte de un recorrido más largo. Fue candidata a vicepresidenta en 1989 en la fórmula que encabezó Eduardo Angeloz , en un esquema opositor al peronismo. Desde entonces, el Movimiento Popular Jujeño sostuvo una lógica de alianzas variables con las principales fuerzas, incluida la UCR . En ese marco, integró el frente que llevó a Gerardo Morales al poder en 2015.

Con el paso de los años, ese vínculo se debilitó hasta quedar fuera del esquema oficialista en 2019. Esa exclusión marcó un punto de inflexión: sin lugar en el armado radical, Guzmán quedó en condiciones de buscar una nueva referencia política. Entonces, llegó Milei.

La interna de La Libertad Avanza

En Jujuy, el armado de La Libertad Avanza todavía no terminó de ordenarse. La conducción formal está en manos de Ezequiel Atauche, senador y presidente del partido en la provincia, mientras que la Convención partidaria responde al diputado Manuel Quintar.

En esa estructura conviven incentivos políticos distintos. Atauche tiene mandato hasta 2029, mientras que Quintar deberá revalidar su lugar en el corto plazo. Esa diferencia ayuda a explicar matices en el posicionamiento interno.

También se reflejan en el vínculo con el poder provincial, con el que Atauche sostiene una relación de diálogo, mientras que Quintar exhibe un perfil más confrontativo. La convivencia entre una línea más institucional y otra más política expone una tensión de fondo sobre cómo posicionarse frente al oficialismo.

manuel-quintar-y-ezequiel-atauchepng.webp El diputado nacional Manuel Quintar y el senador Ezequiel Atauche son las caras más visibles de La Libertad Avanza en Jujuy.

En ese esquema en construcción, la irrupción de Guzmán introduce un tercer vector. Su perfil, con experiencia y redes de contactos construidas a lo largo de su trayectoria, puede resultar funcional para ampliar el armado, pero también reabre la discusión sobre cómo se integran figuras externas en un espacio atravesado por equilibrios internos todavía inestables. En el propio espacio admiten que la incorporación de dirigentes con trayectoria “abre un debate interno” sobre el perfil que debe tener el armado en la provincia.

Territorio, Iglesia y posicionamiento en Jujuy

Guzmán sostiene una agenda activa de recorridas en la provincia, con presencia en barrios y el interior, en ferias, actos y reuniones locales, en un intento por combinar su capital relacional con inserción territorial. En ese plano, aparece como una de las figuras con mayor despliegue dentro del espacio libertario en Jujuy.

Su discurso también incorpora cuestionamientos a políticas emblemáticas del oficialismo, como el desarrollo de Cannava, la empresa estatal jujeña creada para la producción de cannabis medicinal y uno de los proyectos más identificados con la gestión de Morales.

En su entorno, además, destacan vínculos con sectores de la Iglesia y un rol de intermediación en momentos de tensión entre el gobierno de Javier Milei y el Vaticano, un activo que, aseguran, fue valorado en el oficialismo nacional y que habría contribuido a facilitar el posicionamiento político de su entorno, incluido el de su hija Bárbara Andreussi, que ingresó a la Cámara de Diputados tras las elecciones legislativas de 2025.

Cristina Guzmán papa Francisco Cristina Guzmán y el papa Francisco.

En los últimos años, además, Guzmán mantuvo actividad política y social en Buenos Aires, con encuentros en ámbitos reservados donde confluyen dirigentes, empresarios y actores del poder nacional e internacional, incluso con figuras cercanas al universo libertario.

La discusión 2027 en el norte

Todos los movimientos se dan con el calendario electoral de fondo. En el oficialismo provincial proyectan que las elecciones jujeñas se realizarán en mayo de 2027 y dan por descontado que Sadir buscará la reelección, una posibilidad que ya empieza a ser planteada públicamente por dirigentes del propio espacio, como el intendente de Monterrico, Luciano Moreira.

En 2025, La Libertad Avanza logró instalarse como una opción competitiva. Consiguió siete bancas en la Legislatura provincial sobre 24 en juego, un resultado que, de repetirse, la ubicaría como la segunda fuerza del cuerpo. En el Concejo Deliberante de la capital obtuvo tres de las seis bancas en disputa, con desempeños similares en otros distritos.

Ese punto de partida le da margen para expandirse. No arrastra estructuras territoriales pesadas ni enfrenta renovación de bancas provinciales o concejales, lo que le permite proyectar crecimiento sin costos políticos acumulados. El desafío ahora es ordenar un espacio que se expandió más rápido de lo que logró estructurarse. En ese escenario, el crecimiento del espacio también depende de su capacidad para consolidar estructura en un territorio donde todavía aparece en formación.

Bárbara Andreussi Jujuy La diputada Bárbara Andreussi, hija de Cristina Guzmán.

El resultado también puede impactar en la gobernabilidad provincial y nacional. Jujuy renueva tres bancas de diputados nacionales, entre ellas la de Quintar, en un escenario donde el oficialismo libertario busca ampliar su representación parlamentaria.

Un lugar en el nuevo mapa político

Con todo, Guzmán aparece como una pieza de articulación en un espacio que todavía no define conducción y donde la disputa por ese lugar sigue abierta. En ese movimiento, su apuesta apunta a fortalecer al Movimiento Popular Jujeño, el vehículo político que sostuvo a lo largo de su trayectoria y que hoy actúa en alianza con el espacio libertario.

A lo largo de su trayectoria, Guzmán construyó poder a partir de alianzas con distintos espacios según el momento político. Lo hizo en el ciclo de los años noventa, en acuerdos posteriores con el radicalismo y durante el ciclo de Cambia Jujuy. Su actual acercamiento a La Libertad Avanza se inscribe en esa misma lógica.

Cristina Guzmán, Gerardo Morales y Raúl “Chuli” Jorge Cristina Guzmán Cambia Jujuy, con Gerardo Morales y el intendente capitalino Chuli Jorge.

En un escenario donde el oficialismo se prepara para defender el poder y la oposición busca forma, Guzmán intenta incidir en la arquitectura del próximo ciclo político en Jujuy. En ese escenario, su capacidad para incidir dependerá de sus vínculos, pero también de cuánto logre traducirlos en poder real dentro de un espacio que todavía se está definiendo.