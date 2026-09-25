Juan Pedro Aleart activa el modo 2027 en Rosario: Operativo Visibilidad y una candidatura en el horizonte

La Libertad Avanza comenzó a definir su estrategia para 2027 y Rosario no queda afuera del tablero. Mientras Romina Diez conduce el armado provincial y en la tropa libertaria comienzan a asomar nombres para diferentes categorías, el concejal Juan Pedro Aleart puso en marcha su propio operativo: ganar visibilidad, meterse en la discusión pública y construir volumen político para una potencial candidatura.

La incógnita es para qué cargo. La intendencia aparece naturalmente entre las posibilidades después de su desempeño electoral de 2025, pero no es el único casillero disponible. La resolución dependerá de un rompecabezas bastante más grande, que incluye la estrategia nacional del partido, la relación de Javier Milei con Maximiliano Pullaro y hasta el futuro vínculo del universo libertario con Patricia Bullrich , una dirigente clave en el desembarco político de Aleart.

En las últimas semanas comenzó a visibilizarse un movimiento que, aseguran en LLA, no tiene nada de casual. Aleart busca incrementar su presencia mediática y aprovechar su lugar en el Palacio Vasallo para intervenir con mayor frecuencia sobre los temas que atraviesan la coyuntura rosarina.

La lógica es sencilla: detectar asuntos con impacto en la ciudad, fijar posición y empezar a construir una voz propia con mayor continuidad. El objetivo es que el dirigente llegue al año electoral con un nivel de exposición superior al que tuvo durante buena parte de 2026. Desde una campaña para quitar las imágenes de Ernesto "Che" Guevara en Rosario hasta Uber o el costo de los Juegos Suramericanos formaron parte de la agenda de Aleart en los últimos quince días.

La estrategia tiene como punto de partida un activo concreto: los resultados de 2025. En la elección de convencional constituyente por el departamento Rosario, Aleart consiguió 163.585 votos y derrotó al senador Ciro Seisas , que obtuvo 140.068. En las generales municipales encabezó además la lista libertaria que consiguió 106.918 votos. Aunque LLA quedó segunda, detrás de Juan Monteverde , obtuvo cuatro bancas en el Concejo.

CHAU CHE! (abro hilo) Quienes gobiernan Rosario desde hace 30 años, minaron a la ciudad con la figura de un asesino: plazas, monumentos, puentes, murales, un centro municipal de estudio, un banco en una plaza y un circuito turístico. Todo esto promovido por la Municipalidad… pic.twitter.com/talwLjXqHo

Casilleros a llenar

En el armado libertario rosarino descuentan una cosa: salvo un volantazo de la conducción nacional, Aleart quiere ser candidato en 2027. La incógnita pasa por determinar en qué categoría. Por sus antecedentes, conocimiento público y peso electoral, la intendencia aparece como una alternativa lógica dentro del menú. Sin embargo, quienes participan del armado libertario advierten que todavía resulta prematuro darla por cerrada. Antes deberán acomodarse varias piezas provinciales y, fundamentalmente, nacionales.

Marcos Peyrano, Romina Diez, Juan Pedro Aleart y Agustín Pellegrini.

La Libertad Avanza viene avisando que pretende presentar candidatos propios en todas las categorías en Santa Fe y aprovechar la elección presidencial para empujar las listas locales con Milei como candidato a la reelección. La mesa política provincial ya comenzó a trabajar sobre los casilleros de 2027 bajo la conducción de Diez y con una premisa que sus dirigentes repitieron hasta ahora: enfrentar a Unidos sin confluir electoralmente con el oficialismo provincial, como pretende algunos dirigentes locales del radicalismo y del PRO.

Rosario es una pieza especialmente codiciada dentro de ese esquema. El antecedente de 2025 mostró que la marca libertaria puede disputar un volumen importante de votos en la ciudad y Aleart aparece, hasta el momento, como uno de los nombres con mayor recorrido electoral propio dentro de ese universo.

Romina Diez, Karina Milei y la lapicera nacional

De todos modos, cualquier construcción individual tiene un techo conocido. Las candidaturas importantes de LLA deberán atravesar el filtro de la conducción nacional. Diez funciona en Santa Fe como interlocutora central con Karina Milei. La diputada está acompañada por una mesa chica que integran el diputado Agustín Pellegrini, Guido Orlandi -a cargo del PAMI local y que coordina los equipos del Concejo-, Marcos Peyrano y David Malaguarnera.

El mecanismo ya empieza a observarse en otros puntos de la provincia. En la capital, el espacio también prepara su estrategia para disputar fuerte en 2027. Peyrano, apoderado partidario y hombre del círculo de confianza de Diez, comenzó a levantar el perfil con una agenda provincial y dejó abierta públicamente la posibilidad de competir el año próximo.

Aleart junto a Romina Diez y Patricia Bullrich.

Aleart tiene, además, una particularidad. Su llegada al universo libertario y su candidatura de 2025 estuvo incentivada por el sector que lidera Patricia Bullrich. Ese antecedente obliga a seguir de cerca cómo evoluciona la relación de la senadora con el núcleo duro libertario de cara al cierre de listas. No necesariamente impedirá una candidatura, pero suma una variable a una discusión que difícilmente se resuelva exclusivamente en Rosario.

El factor Maximiliano Pullaro

En paralelo, aparece otra discusión que recorre la política santafesina: qué tipo de competencia planteará finalmente LLA contra el gobernador Maximiliano Pullaro y Unidos. Formalmente, la respuesta libertaria viene siendo contundente. El partido trabaja para competir con candidatos propios y sus dirigentes han descartado, hasta ahora, un acuerdo electoral con el oficialismo provincial.

Al mismo tiempo, en las últimas semanas aparecieron gestos de convivencia política entre ambos espacios. Diez, por ejemplo, elogió públicamente la organización de los Juegos Suramericanos y reconoció el trabajo de Pullaro y el intendente Pablo Javkin. Mientras, el gobernador recibió a Daniel Scioli en el marco de los Suramericanos y también se mostró de acuerdo con la suspensión de las PASO nacionales.

Ese escenario alimentó distintas interpretaciones entre dirigentes santafesinos sobre el nivel de confrontación que elegirán Milei y Pullaro cuando llegue el momento de cerrar las listas. Una de las hipótesis que circula es la posibilidad de una competencia de menor intensidad en determinadas categorías. Por ahora, sin embargo, no existe una definición pública que confirme ese escenario y la conducción de LLA sostiene una posición diferente.

Para Aleart, esa discusión tampoco será secundaria. Una candidatura a intendente implicaría disputar directamente la sucesión de Javkin frente a la estructura electoral de Unidos y a un peronismo que también tiene en Rosario uno de sus principales objetivos para 2027.