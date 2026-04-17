Santa Fe: quién es el armador que suma millas junto a Romina Diez y en LLA ya miran como candidato

La Libertad Avanza en Santa Fe ya actúa en modo campaña y piensa en 2027. En ese marco, un nombre empezó a levantar el perfil pegado a la diputada Romina Diez y teje lo que algunos intuyen puede ser una candidatura. Se trata del abogado Marcos Peyrano , apoderado del partido en la provincia y parte de la mesa chica local.

Como contó Letra P semanas atrás , esa mesa de decisión ya avanza en definiciones con el comando de Diez y bajo consulta constante con la Casa Rosada, dado el alineamiento con Karina Milei , Martín Menem y Eduardo "Lule" Menem .

En esa lógica, Peyrano viene sumando agenda junto a la presidenta partidaria en la provincia y en las últimas semanas en algunos pasillos comenzó a correr el rumor: si Diez decidiera el año entrante no jugar por la gobernación, tal como hiciera en las legislativas 2025 con la sorpresiva aparición de Agustín Pellegrini como primer candidato a diputado, no son pocos los que proyectan al abogado compitiendo en una potencial fórmula.

Peyrano es un apellido con recorrido en el fuero local. En su estudio, junto a su colega Froilán Ravena , tejieron un voluminoso número de relaciones. La sociedad intervino en causas resonantes, como en las demandas contra Vicentin , la denuncia contra el financista Luis Herrera o como apoderados de Newell's -bajo la presidencia de Ignacio Astore - en la disputa contra Mauro Stendel tras su reclamo millonario por el patrocinio de la camiseta en un amistoso disputado con Inter de Miami.

Ravena es otra de las personas vinculadas al engranaje jurídico que le da sostén a LLA como partido en la provincia.

A ese recorrido se le suma un dato político reciente: tal como adelantó Letra P, Peyrano ya presentó la renuncia en la sede local del Ministerio de Trabajo, lugar en el que ejercía la jefatura de la Agencia Territorial Rosario.

Aunque todavía no tiene un nombramiento formal en el Ministerio de Justicia, en el entorno libertario admiten que “ya está trabajando en ese esquema” y que su figura se vincula cada vez más con el armado que rodea la selección de jueces y fiscales capitaneado por Juan Bautista Mahiques, lugar para el que fue sugerido también por Diez.

Perfil en alza y señales políticas en La Libertad Avanza

En paralelo a ese movimiento, en los pasillos políticos de Rosario y Santa Fe empezó a instalarse otra lectura: la de un trabajo armado para "elevar el perfil".

“Hay comentarios de que lo están subiendo. Incluso, midiendo su instalación o viendo la reacción en la gente”, confían dirigentes libertarios dejando la incógnita sobre si se trata de un ensayo o de un posicionamiento más firme.

Las señales públicas acompañan esos movimientos. En la primera de las recientes visitas de Luis Toto Caputo a la Bolsa de Comercio de Rosario hubo una escena que no pasó desapercibida. En el hall del edificio, Diez posó para una serie de fotos junto a Peyrano, Pellegrini y el concejal rosarino Juan Pedro Aleart, entre otros dirigentes libertarios.

“Guarden esta foto”, lanzó la diputada en tono cómplice cuando posaba junto al abogado y al experiodista, que por estas semanas luce más cercano a la diputada.

Peyrano Aleart Diez ok

No fue un hecho aislado. En las últimas semanas, el equipo de comunicación de Diez difundió comunicados con declaraciones conjuntas entre la legisladora y Peyrano, una práctica poco habitual que en el ecosistema político se lee como una forma de validación.

Aun así, puertas adentro intentan bajar la espuma. “No hay ni puede haber una candidatura definida a esta altura”, advierten, aunque inmediatamente agregan que la estrategia general del espacio es clara: “La decisión es ir a jugar en todos los niveles. Gobernación, intendencias y legislativos, siempre con gente propia”.

El factor Diez y el espejo de 2025

El futuro de Peyrano aparece atado, coinciden todos, a la decisión de Diez. La diputada es la principal referencia de LLA en Santa Fe y su definición sobre si competirá o no por la gobernación será determinante para el armado.

“La candidata ideal sigue siendo Romina”, resumen en el partido. ¿El abogado podría acompañarla en una potencial fórmula? Nadie descarta ni afirma nada. La experiencia de 2025, cuando Pellegrini fue ungido para encabezar la boleta en los días previos al cierre de listas, funciona como antecedente inmediato, lo que alimenta especulaciones.

“Cuando salió la lista con Agustín hubo muchas dudas y terminó siendo un golazo”, recuerdan en el espacio, donde destacan la lógica de decisiones concentradas que llega desde Buenos Aires siempre al borde de los plazos legales.

La intervención constante de Karina Milei y los Menem

En esa línea, la conexión con la mesa nacional es permanente. “Santa Fe es una provincia muy importante para Buenos Aires y hay contacto constante con Karina y los Menem”, aseguran en sintonía con la estrategia nacional de fortalecer distritos considerados competitivos. En ese diagnóstico, la provincia aparece como terreno en disputa, con un oficialismo provincial bajo presión libertaria y un peronismo que busca reacomodarse.

Mientras tanto, la campaña, coinciden en el espacio, parece acelerada. “Está demasiado adelantada, habría que esperar a que pase el Mundial”, deslizan algunos dirigentes libertarios, aunque en los hechos el armado ya se mueve.