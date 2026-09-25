Martín Llaryora se mete en la mesa de Andrew Palau, el pastor que juntó a todo el Círculo Rojo de Córdoba

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora mantuvo una reunión con el predicador estadounidense Andrew Palau , figura central del evangelismo internacional. En el marco de su visita a la provincia, Palau encabezó además una concurrida cena institucional que logró reunir a la vicegobernadora Myrian Prunotto , al diputado libertario Gabriel Bornoroni y a destacados referentes del empresariado local.

La visita del pastor y de su esposa Wendy Palau se da en el marco de la organización del Festival Palau Córdoba 2026 , un megaevento gratuito que se realizará este viernes y sábado el Parque Sarmiento, el pulmón verde de esta capital, con shows musicales de Rodrigo Tapari , Jean Carlos y Manuel Wirzt .

El plato fuerte de la agenda política ocurrió el martes por la noche en el Centro Cívico. Llaryora recibió a Palau y a Wendy para una cena que se extendió durante más de dos horas.

Fuentes del Panal informaron a Letra P que la reunión fue “muy institucional” y giró en torno a tres ejes: la ponderación de Palau al decreto Provincial 176/2025 que regula las personerías religiosas , el valor del trabajo coordinado con el Comité Interreligioso por la Paz ( Comipaz ) y con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina ( Aciera ), y una mirada compartida sobre el contexto global.

La velada dejó además un dato de color. Córdoba no es una provincia más. Palau contó que su padre, el recordado Luis Palau , el predicador y uno de los líderes evangélicos más importantes del mundo, vivió en la provincia durante su juventud.

Daniel Passerini y el paso por la cárcel de Bouwer

La gira institucional incluyó también una escala en el Palacio 6 de Julio. Allí, el intendente Daniel Passerini encabezó una reunión de trabajo con Palau y un nutrido grupo de pastores locales, que concluyó con una jornada de oración compartida por la ciudad y la gestión municipal.

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Como parte de su agitada agenda, el pastor también recorrió la cárcel de Bouwer acompañado por la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico de la provincia, Nadia Fernández.

Desde Myrian Prunotto a Gabriel Bornoroni, la fe sin grieta política

Tras el paso por el Centro Cívico, la Municipalidad y el penal, la comitiva desembarcó en el Centro de Congresos del Hotel Quorum, al norte de la capital, para una cena multitudinaria con toda la gama de sectores de la política y el empresariado. La velada, una conferencia internacional llamada “Decisiones que transforman”, sirvió para exhibir una postal de transversalidad para pensar la Argentina en vísperas electorales.

El abanico de asistentes fue variado y de amplio espectro ideológico. Del lado del oficialismo provincial asistieron la vicegobernadora Myrian Prunotto y el viceintendente capitalino Javier Pretto. La organización y el rol de anfitriona principal estuvieron a cargo de la pastora de Cita con la Vida y excandidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA), Evelin Barroso.

El espacio violeta desembarcó con peso propio en el recinto: dijeron presente el jefe del bloque libertario en Diputados, Gabriel Bornoroni; el diputado nacional Gonzalo Roca; y el politólogo Agustín Laje, figura central de la "batalla cultural" conservadora. A ellos se sumó la radical Soledad Carrizo, actual vocal del Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

Myrian Prunotto y el predicador Palau

La representación legislativa local completó la nómina con dirigentes como los legisladores y concejales Martín Juez, Walter Nostrala y Gregorio Hernández Maqueda.

El sector confesional y de diálogo interreligioso tuvo su mesa central con referentes del Comipaz, entre ellos el rabino Marcelo Polakoff, y el líder de la iglesia Cita con la Vida, Juan Belart (esposo de Barroso).

Durante su discurso central ante el auditorio, Andrew Palau retomó la complicidad construida horas antes en el Cívico y celebró risueño estar "en la República de Córdoba", arrancando los aplausos de toda la concurrencia.

Un evento que desdibujó la grieta política y donde la fe ofició de punto de encuentro.

La apuesta al voto religioso en Córdoba

Llaryora otorga una importancia estratégica al electorado evangélico debido a su notable crecimiento demográfico, el cual representa cerca del 20% de la población provincial.

Más allá de lo estrictamente numérico, el cordobesismo también valora la red de contención social y territorial que estas iglesias despliegan en los barrios más vulnerables, actuando muchas veces como un aliado indirecto del Estado en la asistencia comunitaria.

Asimismo, en un escenario político altamente competitivo, el oficialismo provincial busca consolidar este canal directo para neutralizar posibles fugas de votantes con un perfil conservador hacia el espacio de La Libertad Avanza. La pastora Barroso es una aliada indiscutida en ese sentido para la tropa violeta.

Para superar la competencia y consolidar este acercamiento, Llaryora implementó cambios en su estrategia, pasando de los tradicionales acuerdos de cúpula a una diplomacia más capilar y de gestión directa con la comunidad de fieles.

Martín Llarroya en un encuentro con pastores y pastoras evangélicos de Córdoba.

El hito central de esta política fue la firma del mencionado decreto provincial 176/2025. Esta medida histórica eliminó la antigua obligación de que las iglesias evangélicas tuvieran que "disfrazarse" e inscribirse como asociaciones civiles o fundaciones, simplificando significativamente sus obligaciones legales y financieras, un reclamo histórico del Consejo Pastoral Evangélico.

El tendido de lazos incluye contactos sistemáticos con diversos sectores clave del mundo cristiano. Por un lado, Llaryora encabezó masivos encuentros en el Centro Cívico con más de 500 pastores locales y líderes de grandes congregaciones. Por el otro, el gobierno provincial fomenta la inserción de referentes propios en organizaciones como Parlamento y Fe, promueve vínculos técnico-educativos a nivel ministerial y mantuvo reuniones de alto perfil político en Buenos Aires con figuras pastorales de proyección internacional como Dante Gebel.