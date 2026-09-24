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Ente Regulador de Servicios Públicos

Con cinco nuevas candidatas, la Legislatura porteña reactiva el organismo de control que presidirá Michielotto

El PJ, la UCR y Larreta sumaron mujeres para cumplir con el cupo de género fijado por ley. La incidencia en el reparto de cargos. La oferta masculina de LLA.

Letra P | Abigail Contreiras Martínez
Por Abigail Contreiras Martínez
La Legislatura porteña convocó a una nueva audiencia por el Ente Regulador de Servicios Públicos para el 19 de octubre

La Legislatura porteña convocó a una nueva audiencia por el Ente Regulador de Servicios Públicos para el 19 de octubre

Con la presentación de cinco nuevas candidatas, la Legislatura porteña reactivó el proceso de renovación del Ente Regulador de Servicios Públicos de la ciudad de Buenos Aires y convocó a una nueva audiencia para tratar las postulaciones el próximo 19 de octubre.

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Francisco Basualdo

La semana pasada, el parlamento capitalino había decidido reabrir el período de postulaciones para ampliar la representación femenina y cumplir con el cupo mínimo fijado por ley. Ese requisito tiene una contracara política. Los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para la distribución de cargos también necesitaban cumplir con el equilibrio de género en virtud de los nombres que están guardados bajo varias llaves.

En la audiencia, además de la propuesta para la presidencia del ente, se deberán tratar las 18 postulaciones para el directorio, impulsadas por los bloques parlamentarios mayoritarios y las agrupaciones de consumidores. Hay cuatro vocalías en juego. Originalmente, se habían presentado 12 candidaturas, pero, tras la apertura de un período complementario para promover nuevos aspirantes, se sumaron seis nuevos nombres a la puja por una silla.

Las flamantes candidaturas -cinco mujeres y un varón- deberán pasar por el período de publicidad e impugnaciones al que ya se sometieron los demás postulantes. Las objeciones correspondientes podrán ser presentadas entre el 13 y el 18 de octubre.

Cupo femenino

Originalmente, la audiencia había sido convocada para el 15 de septiembre. Sin embargo, la semana pasada, la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de control de la Legislatura resolvió abrir una instancia complementaria para remitir candidaturas. Con una amplia mayoría masculina entre los candidatos a directores del Ente, la comisión invitaba a los partidos y las organizaciones de consumidores a promover el encumbramiento de mujeres.

La Constitución de la Ciudad establece que los órganos colegiados, como el Ente Regulador, no pueden tener más del 70% de sus integrantes del mismo género. Para presidir el organismo, ya está anotada Michielotto.

Jorge Macri había propuesto a la exlegisladora Paola Michielotto para la presidencia del Ente Regulador

Jorge Macri había propuesto a la exlegisladora Paola Michielotto para la presidencia del Ente Regulador

Por sí solo, su nombramiento -que contaría con el aval de la oposición y aún debe someterse a votación- no alcanza para cubrir la cuota mínima de representación femenina estipulada por ley. A ella, se debería sumar al menos otra mujer para cumplir con el cupo.

Hasta el primer llamado, solo Fuerza por Buenos Aires (PJ) había presentado candidatas mujeres para el Directorio, junto a la postulación del dirigente Eugenio Begue: la exlegisladora Verónica Gómez, cercana a Juan Manuel Olmos, y Claudia Degliantoni, alineada con el senador Mariano Recalde. Ni La Libertad Avanza (LLA) ni la Unión Cívica Radical (UCR) ni Confianza y Desarrollo -el bloque de Horacio Rodríguez Larreta- habían presentado, en primera instancia, postulantes femeninas. De este modo, el peronismo quedaba obligado a empujar a una mujer para ocupar una silla del ente.

Ante la apertura del período complementario, el radicalismo y el larretismo decidieron sumar una mujer en cada caso a los candidatos ya presentados. El bloque peronista -pese a que ya contaba con representantes femeninas- también hizo su aporte e incorporó a dos nuevas candidatas. Solo la escuadra libertaria decidió mantener sin cambios su presentación original.

Las candidatas de Larreta y la UCR

Confianza y Desarrollo había respaldado, en primera instancia, al abogado José Marcelo Pafundi, quien ya se desempeña como director del Ente Regulador desde 2022 y podría renovar su mandato. Ahora, decidió impulsar también a María Ana Ivaldi. Pese a ser propuestos por el espacio de Rodríguez Larreta, ambos tienen nexos con dirigentes de la Coalición Cívica.

La aspirante es licenciada en Trabajo Social y cuenta con experiencia tanto en educación como en el ámbito parlamentario. Fue asesora de la exdiputada Fabiana Ríos entre 2004 y 2007 y posteriormente acompañó a Paula Oliveto Lago durante su paso por el Congreso y la Legislatura porteña. Actualmente trabaja como auditora ayudante en la Auditoría General de la Ciudad.

El partido de Horacio Rodríguez Larreta presentó a dos candidatos con nexos con la Coalición Cívica

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La UCR, por su lado, promueve a la politóloga Violeta Mucci, quien se desempeña como asesora de Manuela Thourte, presidenta del bloque radical en la Legislatura. Anteriormente, se desempeñó en medios y en la Defensoría del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Dos auditoras por el PJ

De los tres nombres que había presentado en un primer momento Fuerza por Buenos Aires, dos son mujeres. A ellas, ahora, se suman otras dos que actualmente cumplen funciones en la Auditoría General de la Ciudad. El organismo está en manos de Mariana Gagliardi, una dirigente que responde a Recalde.

Las nuevas postulantes son las abogadas Silvina Fazio y Andrea Colotta. Ambas se desempeñan como directoras del organismo de control: la primera a cargo del área de Economía y Hacienda y la segunda al frente del área de Desarrollo Urbano.

Organizaciones de consumidores

La Constitución de la ciudad establece que, de las cuatro vocalías en juego para el Directorio del Ente, una corresponde a un representante propuesto por las asociaciones de usuarios.

Al cierre del primer período de postulaciones, solo dos entidades de este calibre habían enviado sus propuestas: la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA) y la Unión Argentina de Defensa del Consumo (UNADEC). Esta última impulsa a Ana María Di Benedetto como directora.

A la puja por la vocalía que responde a estas entidades ahora se incorporó también María José Lubertino, promovida por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH).

La agrupación Consumidores con opinión, por su lado, también busca ganar injerencia en el organismo de control. En su caso, sin embargo, el aspirante presentado engrosa la representación masculina. El elegido es Fernando Leibson.

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