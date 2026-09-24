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CANDIDATO EN BUENOS AIRES

Jorge Ferraresi 2027: quiénes integran y cómo se mueve el equipo de campaña para la gobernación

La pieza central es la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra. Siete nombres completan su núcleo de confianza. El cuarteto que trabaja para Kicillof.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
El equipo de Jorge Ferraresi

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El armado que lo rodea en esta campaña que recién arranca tiene un núcleo de máxima confianza, casi todo con anclaje en Avellaneda. La pieza central es la intendenta, Magdalena Sierra, esposa de Ferraresi, arquitecta y exdiputada nacional entre 2017 y 2021. Quedó al frente del municipio en julio, cuando Ferraresi dejó el cargo para dedicarse de lleno a la campaña, y sostiene la gestión mientras él recorre la provincia. En agosto lo designó al frente de una nueva Jefatura de Asesoramiento Institucional dentro de la estructura municipal, un movimiento que hizo ruido y generó críticas de la oposición.

Los nombres en Avellenada para la provincia

La acompañan el secretario de Seguridad Ciudadana, Alejo Chornobroff -ex intendente interino entre 2020 y 2022 y referente de La Eva Perón Avellaneda- y la diputada provincial Romina Barreiro, también de la mesa chica de esa agrupación y ex subsecretaria de Desarrollo local.

Jorge Ferraresi, Magdalena Sierra y Alejo Chornobroff

Jorge Ferraresi, Magdalena Sierra y Alejo Chornobroff

Completan ese círculo dos funcionarios con despliegue hacia la estructura provincial. El subsecretario de Asuntos Políticos del Ministerio de Gobierno, Pablo Vera, participa de todas las recorridas y articula con las organizaciones que acompañan a Ferraresi. El subsecretario de Infraestructura Escolar de la Provincia, Ariel Alejandro Lambezat, es uno de los dirigentes que el propio Ferraresi impulsó para el gabinete provincial cuando Kicillof pidió nombres a su gente.

El armado de la Eva Perón

Se suman el subsecretario de Ejecución de Obras de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de Hábitat, Julián Talento, y el secretario de Deportes de Avellaneda, Sebastián Vidal, con llegada a figuras del deporte que visitan el municipio. El octavo nombre es el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, Ezequiel Berrueco, referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) y de La Eva Perón en Lanús: el único del grupo que no viene de Avellaneda.

La Eva Perón, la agrupación de Ferraresi, también tiene referentes en otras secciones electorales: en Lanús, la concejala del MDF Belén Berrueco; en Esteban Echeverría, Pablo Montserrat, candidato a intendente en 2023; en San Fernando, el concejal Javier Rovegno; en Chivilcoy, el presidente del PJ local, Luciano Dellepiane, y en Necochea, el concejal Juan Kristiansen. También suma presencia en Cañuelas, Lomas de Zamora, San Vicente y Vicente López.

Intendentes que bancan

La candidatura también reúne respaldos de intendentes del MDF fuera de Avellaneda: el de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el de Ensenada, Mario Secco; el de Berisso, Fabián Cagliardi, y el interino de Berazategui, Carlos Balor. A ese lote se agrega el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, uno de los que bancan la candidatura desde el arranque: en abril, en un acto en Avellaneda, sostuvo que "si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi".

En paralelo, Ferraresi profundiza la recorrida por el conurbano y el interior bonaerense. Ya estuvo en San Miguel, San Nicolás y Tres de Febrero, y la semana pasada sumó Chivilcoy. En cada parada repite el mismo eje: la gestión de Avellaneda como antecedente y sus propuestas para la provincia.

Una PASO peronista

Ese despliegue corre en paralelo a la construcción de Kicillof. Ferraresi es uno de los tres nombres que baraja el kicillofismo para la gobernación bonaerense, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis y el intendente de La Plata, Julio Alak. De todos, es el único que dejó su cargo ejecutivo para dedicarse de lleno a la campaña y tuvo asistencia perfecta en todos los plenarios seccionales del MDF.

"Yo estoy anotado. Aspiramos a que haya una primaria para poder dirimir las diferencias con el resto de los compañeros que también aspiren para la gobernación 2027", dijo esta semana. La definición del formato electoral -con o sin PASO- todavía depende de una discusión que el peronismo bonaerense no cerró.

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