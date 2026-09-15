Santa Fe: con un posteo en tono electoral, Marcos Peyrano se pone en carrera hacia la Casa Gris por LLA

Santa Fe: un sugestivo posteo de Marcos Peyrano lo pone en carrera hacia la Casa Gris por La Libertad Avanza

Marcos Peyrano salió a la cancha. El apoderado de La Libertad Avanza en Santa Fe estrenó este martes sus redes oficiales con un sugestivo posteo que, sin confirmar una candidatura, volvió a ponerlo en carrera hacia 2027 con la Casa Gris en el horizonte.

“Empezamos”, escribió el abogado libertario para abrir un mensaje en el que habló de seguridad, gasto público y producción y trazó las primeras líneas de una agenda para la provincia.

La publicación sumó un nuevo indicio a una jugada que Letra P viene siguiendo desde hace meses. En abril, este medio contó que ya lo medían como candidato mientras acumulaba kilómetros junto a la diputada Romina Diez .

Esta vez, Peyrano dejó una señal difícil de leer por fuera de la discusión electoral: habló de cómo debería gobernarse Santa Fe , fijó posiciones sobre temas centrales de la agenda provincial y desplegó consignas con un tono de campaña difícil de ocultar.

EMPEZAMOS



Soy Marcos Peyrano, abogado con casi 30 años de profesión. Decidí meterme en política porque estoy convencido de que la provincia de Santa Fe puede estar MUCHO mejor.



Creo en la LIBERTAD como garantía del ciudadano, en el trabajo como motor y en el MÉRITO como… pic.twitter.com/14dNJw7yFL — Marcos Peyrano (@PeyranoMarcos) September 15, 2026

Consultado por este medio, el abogado le bajó el tono a la movida. Explicó que el texto sirvió simplemente para inaugurar sus cuentas oficiales, con las que busca separar la actividad política de sus perfiles personales y ofrecer una vocería más de LLA en la provincia.

Los rodeos, de todos modos, no lo sacan de la carrera. Peyrano afirmó que “no descarta ninguna candidatura”, aunque advirtió que todavía falta mucho y quedan cuestiones por resolver. Entre los escollos mencionó definiciones nacionales pendientes, como la continuidad o no de las PASO y las fechas de los comicios.

Las banderas de Peyrano

Aún negando estar lanzado, Peyrano ya empezó a marcar por dónde quiere discutir la provincia y qué temas pretende poner en el centro de su discurso rumbo a 2027.

Uno de ellos es la seguridad. Allí buscará disputarle al gobernador Maximiliano Pullaro una de las principales cucardas de su gestión, construida sobre la fuerte caída de los índices de violencia en Rosario.

El señalamiento sobre las cuentas públicas, en tanto, marcó un contraste con la gestión actual justo cuando la provincia atraviesa una etapa de fuerte inversión, con la obra pública como una de sus banderas. A eso sumó la presión fiscal y el reclamo de aliviar la carga sobre los sectores productivos.

“Durante años nos dijeron que no se podía. Que teníamos que resignarnos a la inseguridad, al gasto sin control y a los impuestos que castigan al que produce”, sostuvo, con los dardos apuntados esta vez contra el kirchnerismo.

Alineamiento total con Javier Milei y Romina Diez

En su publicación, Peyrano reivindicó el rumbo de Javier Milei y planteó que Santa Fe funcionaría mejor con una sintonía más profunda con el gobierno nacional. “Es hora de alinear a la provincia de Santa Fe con ese rumbo siguiendo el camino iniciado por Romina Diez”, escribió.

En diálogo con Letra P, profundizó la idea y sostuvo que la provincia podría funcionar mucho mejor con una coordinación más estrecha entre ambos niveles de gobierno.

Para graficarlo volvió a la seguridad. “En ese tema se vio que cuando el Gobierno de Milei y la provincia provincia trabajan alineadas, las cosas salen bien. Si esa misma coordinación se diera en otras áreas, Santa Fe podría funcionar mucho mejor”, sostuvo.