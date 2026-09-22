Santa Fe: con Scioli de invitado, Pullaro le envió otro guiño a Milei

Santa Fe: las flores de Pullaro a Scioli y Milei por el apoyo en seguridad y en los juegos Suramericanos 2026

Maximiliano Pullaro , aprovechó la visita de Daniel Scioli a Santa Fe para enviar otro guiño a la Casa Rosada. El gobernador agradeció el respaldo de la Nación a los Juegos Suramericanos , extendió el reconocimiento hasta Javier Milei y destacó el trabajo conjunto para “pacificar las grandes ciudades”

La escena tuvo lugar en el renovado Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la capital provincial, donde -acompañados también por el exgobernador Omar Perotti - recorrieron la pista de atletismo mientras avanzan las competencias de los Odesur 2026. El exgobernador bonaerense elogió la organización y la infraestructura montada por la provincia.

“Si los Juegos son lo que son hoy es gracias al acompañamiento de él, con el aval del presidente de la Nación, Javier Milei ”, afirmó Pullaro sobre Scioli, a quien puso como uno de los principales interlocutores nacionales durante la organización de la competencia.

El reconocimiento se produjo en medio de la gran vidriera que armó Santa Fe alrededor de los Suramericanos , que se disputan hasta el 26 de septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela y reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países.

Scioli devolvió las gentilezas. El funcionario destacó “todo lo que está haciendo Santa Fe por el deporte argentino” y puso en valor tanto la infraestructura construida como el trabajo realizado para acompañar a los atletas.

“Hemos hecho un gran trabajo a lo largo de todo este tiempo para apoyar a los atletas y llegar a esta instancia con becas e infraestructura”, sostuvo. Para el secretario nacional, además, los Juegos funcionan como una plataforma hacia futuras competencias panamericanas y olímpicas.

Seguridad, el otro reconocimiento de Pullaro a la Nación

Pullaro corrió después la conversación de los Juegos hacia otro terreno donde viene mostrando coincidencias con Milei: la seguridad. El gobernador destacó el trabajo conjunto entre las dos administraciones para reducir la violencia en las principales ciudades de la provincia.

“Logramos pacificar las grandes ciudades y ahí el Gobierno nacional estuvo al lado nuestro”, remarcó el mandatario provincial, que también destacó la participación de los distintos niveles del Estado para poder desarrollar un evento internacional de la magnitud de los Suramericanos.

La defensa de la paz en la provincia se convirtió, desde comienzos de ambas gestiones, en uno de los puentes más firmes entre ambos gobiernos. En julio, Pullaro y sus pares de la Región Centro ya habían sumado el combate al narcotráfico a la agenda común con Nación, aun cuando las diferencias por recursos y política económica seguían abiertas.

También en septiembre, la administración santafesina volvió a mostrar sintonía con la agenda nacional en ese terreno al avanzar con cambios en materia penal juvenil como la baja en la edad de imputabilidad. De hecho, el propio gobernador fue una de las voces cantantes contra el fallo que suspendió la aplicación del nuevo régimen en la provincia de Buenos Aires y calificó la decisión como “garantismo bobo”.

Las flores violetas de Daniel Scioli

Aunque el funcionario nacional pisó la capital provincial, no perdió la oportunidad de poner el foco en Rosario, una de las sedes centrales de los Juegos y la ciudad donde la provincia concentró buena parte de las nuevas obras deportivas.

Llegó el día tan esperado, comienzan los @suramericanos26 en la ciudad de Rosario. ¡Viva el deporte, viva la Argentina! pic.twitter.com/AyWKkDDLBF — Daniel Scioli (@danielscioli) September 12, 2026

“Era impensado años atrás que Rosario sea un polo turístico como lo es hoy”, afirmó Scioli, que destacó el movimiento de visitantes, la gastronomía, la hotelería y “la movida joven” de la ciudad.

La mirada coincide con el mensaje que el propio funcionario había dejado durante la apertura de los Juegos, cuando sostuvo que la ciudad podía volver a mostrarse ante la Argentina y el mundo después de los años atravesados por la violencia narco.