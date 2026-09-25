La Pampa: una intendenta rebelde fue elegida por la UCR para negociar en la mesa chica de la alianza con LLA

Mónica Curutchet, intendenta de la UCR en la localidad de Eduardo Castex en La Pampa: pisa fuerte y no tiene jefes.

Mónica Curutchet no anda haciendo ruido ni escándalo. Pero por el solo hecho de ser una mujer que no tiene jefe, ya es una rara avis dentro de la UCR de La Pampa . También asoma como dirigente extraordinaria porque ni siquiera está afiliada al partido, pese a que se acerca al final de su segundo mandato.

Algo marcó huella de la intendenta de Eduardo Castex , rebelde y jactanciosa de su vocación de poder, porque cerca de una treintena de colegas la eligió para representar a las jefaturas comunales en la mesa chica que negociará con otras fuerzas la posibilidad de un armado que el año que viene desbanque al peronismo del gobierno provincial.

Como contó Letra P , entre los seis para negociar que posiciona el radicalismo está el jefe del bloque legislativo provincial, Poli Altolaguirre , armador de la candidatura de Martín Berhongaray . Lo acompañan las vicepresidencias del Comité Provincial , Nidia Ancín y Tato Paz ; el presidente de la Convención , Fabián Paparini , y el presidente de la Juventud Radical, Marcelo Bessone . El de Curutchet es el nombre que faltaba, y por el que se inclinó la cumbre de intendencias.

Los popes de la UCR habían diseñado una mesa chica con relativo blindaje de Berhongaray y el senador Daniel Kroneberger , bajo la idea de que las negociaciones con el PRO y La Libertad Avanza transcurrieran sin desmadres. El rol de las intendencias en la torta de poder de la UCR está clarísima, mientras queda claro que hay consenso para que el que encabece sea Berhongaray .

La presencia de Curutchet puede aportar una mirada que marque algunas distancias con la trama que se imaginan Altolaguirre y "Pachequito". Es dura en su diagnóstico partidario. Dice que “el radicalismo tiene que volver a representar a la gente" porque "se perdió de vista la necesidad del pampeano”.

Martín Berhongaray junto a algunas de las intendencias radicales de La Pampa. Vestida de naranja, Mónica Curutchet. Hacen fuerza para liderar la alianza opositora. FOTO: www.radiokermes.com

Antes de las últimas definiciones para buscar una alianza, la intendenta le había marcado la cancha al exdiputado que pretende ser gobernador. Berhongaray había difundido una foto con las jefaturas comunales como presunto respaldo a su postulación, pero ella misma salió a decir públicamente que en realidad no había sido un apoyo a ninguna candidatura, sino un encuentro requerido por las propias intendencias porque se sentían poco escuchadas.

Curutchet se dice independiente y destaca de sí misma que tiene “la intensidad con la que gobiernan las mujeres”. No se define feminista, pero advierte que a la UCR “le hacen falta mujeres que tomen decisiones". "Tiene que aparecer una figura femenina que sea la que genere la ruptura”, afirma.

Sub-50 en una intendencia de La Pampa

Curutchet es abogada, tiene 47 años, no es políticamente incorrecta, ni tiene formas escandalosas. Su rebeldía está en la intensidad con la que exige a los varones boinablanca que hagan lugar a la avanzada femenina rupturista. Heredó eso de su maestra política, la que la metió en el barro de la política cuando la propuso como concejal, Marta Palmira Argentina Schuab de Soma.

Antes, estudió en Córdoba. Cuando regresó, paso por el Concejo Deliberante, y se convirtió en corto tiempo en la primera intendenta mujer de Eduardo Castex, una de las localidades más pobladas de la provincia. Está ubicada en el departamento de Conhelo, en el norte, y caracterizada por la actividad agropecuaria, aunque sin la riqueza distintiva que pueden ostentar, por ejemplo, Intendente Alvear o Quemú Quemú.

Mónica Curutchet junto al gobernador Sergio Ziliotto: una relación "cordial" con elogios y cuestionamientos.

Castex es una localidad donde han alternado gobiernos radicales, aunque con prolongadas hegemonías del peronismo. Curutchet llegó a la intendencia en 2019, con la camiseta de Cambiemos. Reeligió en 2023 y su plan era salirse al terminar este mandato, pero le será difícil resistir las presiones para que repita. Reconoce en esos años una “cordial” relación con el gobierno provincial del peronista Sergio Ziliotto, pero tampoco se priva de marcar algunos desacuerdos.

No está afiliada a la UCR

El dirigente de la Línea Azul de Santa Rosa, Pedro Salas, cuestionó que se elija para negociar en nombre de la UCR a una dirigente que no está afiliada. El intendente de Alpachiri, Iván Fuhr, la defendió y dijo que ese detalle es una cuestión menor y que Curutchet “está haciendo muy bien su trabajo, es una intendenta pujante, que va al frente y los representa”.

También la bancó el jefe comunal de Ingeniero Luiggi, Gustavo Salvadori que aseguró que su elección responde a “su trayectoria y su trabajo". "Tiene más de un mandato, es la persona ideal”, agregó.

Abel Sabarots, de General Acha; Hugo Kenny, de Victorica y Mónica Curutchet, de Eduardo Castex, son las tres intendencias más importantes que tiene la UCR en La Pampa.

Curutchet no responde a ninguna de las jefaturas que se armaron en los últimos años. Ni a Berhongaray y los Celestes, ni a Kroneberger, ni a los Azules de Francisco Torroba ni mucho menos al exsenador Juan Carlos Marino, ya en retiro como referencia dirigencial.

“Hay referentes que no me terminan de cerrar del todo. Comparto valores y principios con la gente del radicalismo, pero me gustaría que haya más vocación de poder en el espacio. Eso es rupturista y nos lleva a lugares más interesantes”, dice para mostrarse distinta.

La negociación que viene con el PRO y LLA

La mesa de negociación la pondrá frente a frente a otra mujer fuerte que ya anunció su idea de encabeza una boleta por la gobernación, María Alejandra Mac Allister. Además de la referente del PRO, tendrá que conversar con el vocero presidencial Adrián Ravier, presidente de La Libertad Avanza en la provincia. Será interesante ver cómo se desarrolla esa relación, ya que Curutchet alterna reconocimientos y cuestionamientos al gobierno nacional de Javier Milei.

Mónica Curutchet en su localidad, Eduardo Castex: fue reelecta en 2023.

En la trinchera municipal recibe el reclamo por los salarios bajos, la imposibilidad de pagar el alquiler o los servicios y la omnipresencia del endeudamiento. Le duelen la caída de la coparticipación y de la obra pública. También patalea contra la corrupción libertaria. Pero concede porque asegura que Milei avisó. "Ya sabíamos cuál iba a ser la economía que se iba a aplicar en el país”, resume.

“Me gusta ir más por el centro, no me gustan los polos alejados, me parece que no construyen”, define cuando se ubica en el mapa ideológico. Puede ser un capítulo aparte el tironeo negociados con el condenado Juan Carlos Tierno, que comanda Comunidad Organizada. Su figura es incómoda a la tradición radical y también a las mujeres del partido, que agitan la memoria sobre las denuncias de violencia de género que en su trayectoria cayeron sobre el fracasado exintendente de Santa Rosa, que duró 87 días en el cargo.