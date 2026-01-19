El mejor yacimiento maduro de YPF en Chubut queda en manos de una constructora sin recorrido petrolero

Manantiales Behr es uno de los yacimientos por fuera del ecosistema de Vaca Muerta más productivos del país.

El directorio de YPF cerró la salida de Manantiales Behr, en Chubut , y embolsó u$s 575 millones por la venta del área e infraestructura asociada. El traspaso abre lugar al ingreso de la empresa Rovella Carranza , que ahora se denomina Limay Energía , un grupo vinculado a la construcción sin experiencia petrolera que asumirá un bloque clave del Golfo.

La compañía bajo control del Estado nacional comunicó a la Comisión Nacional de Valores ( CNV ) la firma de dos contratos que formalizan la salida total de Manantiales Behr. Además, el acuerdo incluye la cesión de los principales oleoductos asociados (El Trébol–Caleta Córdova, Km 9–Caleta Córdova y Manantiales Behr–Cañadón Perdido) y el stock de materiales estratégicos almacenados en la zona.

Manantiales Behr es el principal yacimiento de YPF dentro del segmento de campos maduros y el quinto de mayor producción a nivel nacional, con un promedio diario de 25.000 barriles. Además de la empresa finalmente seleccionada, también manifestaron interés por el área Pecom , del grupo Pérez Companc ; CGC , de Eduardo Eurnekian ; la histórica operadora local CAPSA ; y el Grupo San Martín , mientras que Pérez Rovella cuenta con menor trayectoria en la actividad petrolera, tal como contó Letra P . Si bien el acuerdo ya está firmado, aún resta la aprobación del gobierno de Chubut, que encabeza Ignacio Torres .

"La cesión informada es parte del Plan 4x4 de la compañía, que incluye la optimización del portafolio Upstream convencional, una de las palancas sobre las cuales se basa la estrategia de YPF, con foco en las actividades e inversiones en campos no convencionales, con el objetivo último de maximizar el valor para la Compañía, sus accionistas e inversores", cierra el comunicado de YPF a los inversores.

De este modo, YPF deja totalmente las áreas que tenía en Chubut en manos de nuevas operadoras, en el marco de la segunda etapa del Plan Andes para el desprendimiento de campos maduros. Así, Pecom está a cargo de El Trébol-Escalante y Cañadón Perdido-Campamento Central; los bloques Restinga Alí y Río Mayo fueron revertidos al Gobierno y los administra la petrolera estatal-provincial Petrominera .

CAPSA, a través de su división Capex, quiso dar un salto con Manantiales Behr para ubicarse como gran productora chubutense y también a nivel nacional, pero su oferta no convenció al directorio de YPF. En los últimos diez años creció con sus yacimientos Diadema, Bella Vista Oeste y Pampa Del Castillo, estos dos últimos los consiguió cuando se retiraron la china Sinopec y la chilena Enap respectivamente.

Otras salidas de YPF y el caso Tecpetrol

YPF informó que también vendió un conjunto de bloques en el sur de Mendoza a la empresa Venoil y que completó el proceso de cesión definitivo de siete áreas a Tierra del Fuego, en concreto a la estatal-provincial Terra Ignis. La salida de la petrolera líder obliga a las provincias a readecuarse bajo un nuevo escenario de la industria hidrocarburífera, con operadores más chicos e inversiones más ajustadas -el costo de extracción de un barril, o lifting cost, iba de u$s 30 a u$s 40 en los campos maduros-.

Manantiales-Behr-Chubut Manantiales Behr es uno de los yacimientos por fuera del ecosistema de Vaca Muerta más productivos del país.

El declino natural de los yacimientos y el atractivo de Vaca Muerta provocó que no sólo YPF saliera de Chubut, sino también Tecpetrol que vendió sus áreas El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga a Crown Point. YPF es la mayor productora de shale oil del país y Tecpetrol tiene bajo su órbita al mayor proyecto de gas no convencional, Fortín de Piedra. Los costos operativos y la coincidencia política y sindical con los objetivos de las empresas operadoras por Vaca Muerta se convirtieron en argumentos para la salida.

Las inversiones que vienen

Manantiales Behr era una de las joyas de YPF fuera de sus activos en Vaca Muerta, con una historia de más de 90 años en el Golfo San Jorge y la aplicación de tecnología para sostener la actividad. La tecnología que mejor funcionó fue la inyección de polímeros, fabricados específicamente para la temperatura y presión a la profundidad que trabajan los equipos, dentro de lo que se conoce como "recuperación terciaria" o Recuperación Mejorada de Petróleo (EOR, según sus siglas en inglés).

Además, Manantiales Behr cuenta con un parque eólico que alimenta las necesidades de energía del yacimiento -dado que produce mucho petróleo y muy poco gas-, aunque esos 30 aerogeneradores con una capacidad total de 99 MW son propiedad de YPF Luz, la división de renovables y generación que tiene la empresa bajo control estatal.

La decisión del directorio de YPF cierra el capítulo de especulaciones sobre el futuro de Manantiale Behr, aunque queda abierto el frente de conflicto con el sindicato petrolero, que conduce el diputado nacional Loma Ávila, y la advertencia para que los puestos de trabajo estén garantizados. El grupo Rovella Carranza les confirmó un plan de inversiones de u$s 230 millones a partir de la toma de la operación.

Limay Energía es el nombre para la división del grupo Rovella Carranza, un conglomerado vinculado a la obra pública, infraestructura vial, hidráulica y energética, pero con escasa o nula experiencia directa en la operación petrolera. Su desembarco en uno de los yacimientos más emblemáticos de la Cuenca del Golfo San Jorge marca un giro empresarial que asombró a más de uno dado que competía contra otras gigantes.

Mientras tanto, YPF apuntará a sus yacimientos de shale oil: Loma Campana llegó a los 100.000 barriles diarios, siendo poco más de la mitad de la producción de la compañía en Vaca Muerta, y el objetivo es apostar a los dos proyectos de exportación que están dentro del RIGI y del que la empresa forma parte como son el oleoducto Vaca Muerta Sur y los buques de GNL del consorcio Southern Energy.