Javier Milei mide la lealtad de sus aliados

La investigación de corrupción que involucra a Manuel Adorni paralizó la gestión de Javier Milei y sus referentes legislativos deberán salir al rescate del Gobierno. Martín Menem y Patricia Bullrich activaron sus agendas con dos objetivos: conseguir leyes y evaluar la fidelidad de los aliados.

Desde la Casa Rosada, Santiago Caputo no para de provocar: este viernes, el ministro de Salud , Mario Lugones , el único que aún reporta al asesor presidencial, envió un proyecto al Senado para congelar las prestaciones por discapacidad. Fortalecer el balance de las empresas de medicina prepaga parece ser el único objetivo de su gestión.

El texto que firmó Lugones es similar al que había sido incluido en el Presupuesto 2025 y Diputados rechazó en diciembre. Después de navidad, en la cámara alta, los bloques afines al oficialismo no quisieron hacer un intento para incluir ese fragmento. Desde el lunes deberán retomar la discusión.

Con aquel traspié sobre sus espaldas, está vez Menem esquivó el debate sobre discapacidad. El riojano quiere abrir el recinto el miércoles para medir la lealtad de las alianzas. Es su principal plan. La excusa será tratar la ley de hojarascas (redactada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , para actualizar legislaciones vetustas) y los tratados internacionales dictaminados las últimas semanas.

Con la sesión, Menem busca desafiar a Unión por la Patria, que tiene en sus planes reunir una mayoría y emplazar a las comisiones con proyectos para interpelar al jefe de Gabinete o acelerar otros temas que piden los diputados peronistas, como aliviar los endeudamientos familiares.

Con la confirmación de que el miércoles 29 Adorni brindará su primer informe de gestión ante el Congreso, las chances de que Provincias Unidas y la Coalición Cívica se plieguen a una sesión del kirchnerismo antes de esa fecha son menores.

Los riesgos de Javier Milei

La sesión del miércoles en Diputados, si finalmente es convocada, le servirá por igual a Menem y Bullrich para saber cómo está la relación de Milei con los aliados, después del desafío de algunos gobernadores. Por caso, Raúl Jalil (Catamarca) mandó a sus diputados a votar a favor de la interpelación de Adorni. Y Gustavo Sáenz (Salta) dio muchas señales de tensión a la Casa Rosada. Su diputada, Yolanda Vega, se plegó a la embestida opositora para impulsar una ley para reduzca el endeudamiento de las familias.

karina saenz menem Gustavo Sáenz en su etapa de cercanía con el mileísmo, junto a Karina Milei y Martín Menem: "me la jugué por este gobierno cuando pocos lo hacían", reprocha.

El jueves pasado, Sáenz dejó otro mensaje que hizo ruido en el oficialismo: la senadora Flavia Royón se fue de la comisión de Acuerdos sin firmar el pliego para que Carlos Mahiques, el padre del ministro de Justicia, siga cinco años más como juez de Casación. La exsecretaria de Energía avisó al oficialismo que pondría su rúbrica la semana que viene, pero su retorno prematuro dejó muchas sospechas.

El PRO también empezó a buscar diferenciarse de Milei, con una agenda propia que incluye volver a discutir el proyecto Ficha Limpia. La idea arrastró a radicales y a Provincias Unidas.

Los flashes para Adorni

Los gobernadores tienen un problema claro: si sigue cayendo la recaudación, como reconoce el propio Milei, la coparticipación a las provincias descenderá y ninguna podrá cerrar las cuentas.Además, tarde o temprano, los mandatarios se deben pelear con la versión local de La Libertad Avanza para seguir al frente de sus distritos. El caso Adorni les sirve para diferenciarse.

La sesión del 29 de abril para que el jefe de Gabinete enfrente a la oposición fue propuesta por los Menem (Martín y Lule) y aceptada por Karina Milei. Se llegó a esta decisión tras una dura discusión en la Casa Rosada. El titular de Diputados le recriminó a Caputo haber organizado la accidentada conferencia de prensa del ministro coordinador el 25 de marzo, sin una preparación para evitar que trastabille con las preguntas de los acreditados.

Karina Milei y Manuel Adorni, en la Casa Rosada

Adorni debe cumplir con la presentación de su informe de gestión, pero no está obligado a hablar ante el recinto. Entregar el escrito e irse es la alternativa que más seduce a Caputo, siempre temeroso de los duelos parlamentarios. Por ahora, está descartada.

La estrategia del Gobierno para ese día está en etapa de elaboración y están todas las alternativas abiertas. Está definido que Adorni responderá sobre su patrimonio en su discurso introductorio, antes de pasar a las preguntas. Milei y Karina lo aplaudirán desde el palco.

Otro dato es que, para ese día, el jefe de Gabinete deberá haber presentado los documentos de sus propiedades para evitar ser imputado. En teoría, aparecerán varias donaciones familiares que se había olvidado de apuntar. Los tres diputados que lo denunciaron usarán esos datos para atacar al ministro coordinador. Son Pablo Juliano, Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).

Adorni atacará a los diputados que no hayan presentado sus declaraciones juradas: la lista de morosos es larga y tiene referentes de todas las fuerzas políticas. Se trata de documentación pública que asesores del oficialismo empezaron a sistematizar. Hay datos llamativos, como que cerca de la mitad de los diputados que terminaron su mandato en diciembre se olvidaron de mandar los papeles.

Leyes que no llegan

La relación entre el Gobierno y los aliados tendrá varios capítulos en el Congreso con final abierto, porque las negociaciones están muy duras. Parece que febrero fue hace mucho tiempo.

El proyecto para declarar la inviolabilidad de la propiedad privada que se trata en el Senado no tiene los votos para llegar al recinto. Hay dos aspectos que la UCR y los partidos provinciales no aceptan: alterar los registros de tierras populares y flexibilizar la venta de tierras a los extranjeros.

Deberían suavizarse demasiado esos fragmentos para que esta iniciativa tenga alguna chance de dictaminarse. El proyecto de ley fue enviado por Sturzenegger, quien sigue sin encontrarle la vuelta al Congreso. La semana pasada no pudo tratarse en Diputados la adhesión al tratado de patentes, un compromiso que Milei tomó en el acuerdo con Estados Unidos para antes del 30 de abril.

Laboratorios, al ataque

Los laboratorios de la industria farmacéutica impidieron debatir el tratado, al que ya adhirieron 158 países. Casi todos. Los empresarios no quieren que un informe no vinculante de otro Gobierno condicione sus patentes. Lograron bajar el debate en comisión de Diputados con un par de llamado al canciller Pablo Quirno y al ministro de Economía, Toto Caputo. Parece que los ceos de estas compañías los conocen bien.

El tratado no será aprobado en la fecha prevista en al acuerdo bilateral y Milei estará en mora con Donald Trump, justo cuando más lo necesita. Algo curioso es que el Presidente no intervino en este conflicto, como si no pudiera hacer nada.

Sturzenegger también será acribillado con cambios en la ley de hojarascas, que de todos modos podrá llegar al recinto porque el peronismo tendrá un dictamen de minoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2044824390018416676&partner=&hide_thread=false Es el principal reparo de la ley de hojarascas



Reclamo de las cooperativas. Martín Menem quiere llevarlo al recinto el miércoles 22, junto a tratados.



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Los diputados quieren mantener su oblea para estacionar dónde quieran. De lo contrario, le pedirán al ministro que diga cuánto gasta en su chofer. ¿Habrá diputados capaces de verlo trasladarse en autos oficiales? Hay algunos que tienen esa idea.

¿Se suspenden las PASO?

Otro debate difícil para el resto del año es la reforma política. El ministro del Interior, Diego Santilli, prepara un texto que elimina las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y endurece las condiciones para tener un partido político.

El PRO y la UCR no quieren esta vez borrar las PASO del calendario si no hay un sistema alternativo para dirimir sus internas. En la Casa Rosada no recogen el guante y ya empezaron a hablar de repetir el plan B de 2025: votar la suspensión de las primarias. Es curioso: con el doble de presencia en el Congreso, está vez el oficialismo no tendría los votos.

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Uñac pide una interna abierta para definir este año el candidato presidencial del #peronismo



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El debate sobre el calendario electoral podría exhibir la interna peronista en todo su esplendor. Los gobernadores y líderes provinciales como el sanjuanino Sergio Uñac proponen una interna cerrada para definir un candidato presidencial.

No encuentran adherentes. Sergio Massa, que siempre se opuso a las PASO, sostiene que es ridículo anticipar un año la jugada y se mantendrá en silencio. Desde su prisión domiciliaria, Cristina Fernández de Kirchner evalúa opciones, no descarta la propuesta de Uñac pero, antes de pensar en elecciones, le pidió a su tropa que expongan propuestas y se dejen de lamentar.

Es así que Germán Martínez, jefe del bloque de UP, retomó el trabajo para que cada tribu de su bancada tenga comisiones para defender sus proyectos. No es una tarea fácil: La Cámpora mantiene agenda propia. El santafesino confía en unir las partes. Especula con una sesión especial, tal vez en mayo, que sume a otros bloques.

Las peleas libertarias, sin límites

La interna oficialista se agregó el viernes como un problema más para Milei. Caputo tiene escasa presencia en el Congreso y, sobre todo, jamás puede torcer una estrategia de los referentes libertarios.

Aun así, el cruce entre la diputada Lilia Lemoine y el propagandista Daniel Parisini, más conocido como Gordo Dan, tendrá su capítulo legislativo. Será cuando se conforme la bicameral de fiscalización de organismos de inteligencia. El dato más fuerte es que Milei, con un reposteo, tomó partido a favor de la diputada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lilialemoine/status/2045140176758800685&partner=&hide_thread=false Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé. https://t.co/vALNVKqnKJ — Lilia Lemoine (@lilialemoine) April 17, 2026

El presidente de la bicameral será el diputado Sebastián Pareja, mano derecha de Karina Milei y enemigo de la tropa de las Fuerzas del Cielo, el grupo fiel a Caputo. Lemoine quiere que la estructura de esa comisión –por encima de cualquier otra- se use para investigar a supuestos exagentes que complotan contra el Gobierno, a los que les dedica la mayoría de sus historiales en redes sociales. La diputada sospecha que estos espías se infiltraron en LLA y apunta al asesor. El viernes, dio la primera señal de estar dispuesta a comprobarlo.