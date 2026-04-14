Manuel Adorni a Diputados: un pase de facturas a Santiago Caputo y la unidad opositora forzaron la sesión

Karina Milei habilitó este fin de semana a Martín Menem a confirmar que Manuel Adorni visitará Diputados el 29 de abril para brindar su informe de gestión. Es un compromiso que el jefe de Gabinete había asumido, pero estaba en duda. Un reproche a Santiago Caputo , por promover la última conferencia del funcionario, y el temor a una inminente interpelación, convencieron a la secretaria general.

El ministro coordinador cumplió los pasos formales para asistir este mes al recinto, aunque el avance de la causa judicial que lo investiga por enriquecimiento ilícito había puesto en duda la sesión. En La Libertad Avanza (LLA) evaluaban opciones alternativas, como enviar respuestas por escrito o no presentarse . Hay antecedentes que le permitían esa maniobra.

Ante la presión del asesor Caputo para que Adorni repita su conferencia de prensa, Menem se anticipó y confirmó que el funcionario estará el 29 frente al hemiciclo. El riojano, además, quedó preocupado por las votaciones que dieron inicio a la sesión del último miércoles. En una de ellas, la oposición reunió a la mitad más uno para impulsar la interpelación del jefe de Gabinete.

El trámite no prosperó porque se requería mayoría especial, pero el kirchnerismo empezó a juntar votos para citar a una sesión especial, con el único fin de emplazar a las comisiones y forzar una visita de Adorni.

En LLA esperan con temor una posible convocatoria a una sesión pedida por la oposición para el 22 de abril, con un temario de proyectos hostiles para el Gobierno, como la interpelación al jefe de Gabinete y a Karina Milei (por el caso $LIBRA). "Vamos a esperar hasta dónde llegan ese día. Si consiguen cuórum, estamos en problemas", advierten.

La expectativa del oficialismo es que, con la visita de Adorni confirmada, los partidos provinciales que son aliados no faciliten el cuórum. El miércoles pasado, cuando se votó incorporar los proyectos para interpelar al exvocero presidencial, estos bloques no acompañaron siempre a LLA.

Ese día, Elijo Catamarca, la fuerza del gobernador Raúl Jalil, votó a favor de llevar al jefe de Gabinete al banquillo. Innovación Federal (Misiones y Salta), dejó la mayoría de sus bancas vacías. Hubo gestos favorables como el del gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán), que aportó sus tres votos para proteger al jefe de Gabinete.

Sin la confirmación de que el ministro coordinador estaba dispuesto a brindar su informe, no era sencillo exponer a los aliados a frenar una interpelación, que tiene un protocolo capaz de complicar al funcionario que da la cara, porque los diputados pueden hacer repreguntas. En los informes de gestión, en cambio, el jefe de Gabinete responde por bloques de preguntas.

Opciones para que Adorni no pierda

Con el termómetro de los resultados que consiga la oposición el 22 de abril, cuando el oficialismo no tiene previsto citar a una sesión (el plan original era debatir el tratado de patentes, que frenaron los laboratorios), Menem y su equipo evaluarán el tono que quieran darle a la visita de Adorni.

Todas las alternativas están sobre la mesa. La posibilidad de que no responda preguntas y deje el informe por escrito, sigue en carpeta. Podría retirarse de forma abrupta o esperar un exabrupto de algún opositor para usarlo como excusa, como hizo Guillermo Francos en el Senado el año pasado.

La versión de que Javier Milei asistirá a la sesión fue filtrada en la Casa Rosada y en el Congreso la desconocen. La atribuyen a otra travesura de Caputo. No hay antecedentes de visitas del Presidente o ministros a escuchar informes de gestión.

¿Y el Senado?

Durante su anuncio en el Colegio de Abogados de la Ciudad, Menem pidió a los juristas "comprar pochoclos" para seguir la visita de Adorni. "Va a responder a todas las preguntas en bloque, como siempre. No puede haber tantos problemas por eso. Pero necesitamos estar ese día para saber cuál será el clima", señalan en LLA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColegioCiudad/status/2043728841600798844&partner=&hide_thread=false En el primer almuerzo de confraternidad del año recibimos en la sede de nuestra institución al Sr. Presidente de @DiputadosAr , Martín Ménem @MenemMartin pic.twitter.com/nuJlhPyNip — Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (@ColegioCiudad) April 13, 2026

Por rotación, el jefe de Gabinete debía asistir al Senado, pero ignoró ese protocolo y pidió ir a Diputados, para tener el resguardo de Menem, a cargo de definir las condiciones de cada sesión. El 29, no será la excepción. De todas maneras, en mayo Adorni deberá empezar a definir cuando está dispuesto a ir a la Cámara alta, bajo las órdenes de Victoria Villarruel.