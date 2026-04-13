Javier Milei no logra cumplir con Trump: por presión de laboratorios, se postergó el tratado de patentes

La ratificación del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) que el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , le pidió para este mes a su par argentino Javier Milei en el acuerdo bilateral firmado en enero de 2026, deberá esperar: por la presión de los laboratorios, se suspendió en Diputados el plenario de comisiones convocado para debatir el proyecto.

El tratamiento estaba previsto para este martes en las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Legislación General e Industria. Fue convocado el último jueves y este lunes se suspendió. Fuentes del bloque de Diputados de La Libertad Avanza (LLA) explicaron que las dos decisiones fueron tomadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger .

Voceros del Ejecutivo explicaron a Letra P que la dilación se debe a que los laboratorios informaron que no aceptan el capítulo II del Tratado, que permite un examen preliminar internacional, con el objeto de formular una opinión no vinculante sobre tres asuntos: si la invención reivindicada es nueva, si implica actividad inventiva (no es evidente) y si es susceptible de aplicación industrial.

Las compañías argentinas temen que esta revisión externa incentive un aluvión de patentes que compitan con sus productos. La discusión seguirá en los próximos días con una fecha bisagra: si antes del 30 de abril, los diputados no se expiden, Trump está en condiciones de reclamar.

Sin PCT ratificado, los patentamientos argentinos deben realizarse en oficinas de Estados Unidos, Brasil y Chile. Si se completa el trámite legislativo, los solicitantes tendrán hasta 30 meses para decidir patentar. Actualmente, son 12. Además, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) accederá a los informes preliminares de otros organismos similares y podrá realizar otros propios.

En la Casa Rosada apuntan como principales operadores del lobby a Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andrómaco, entre otros. Reconocen que los laboratorios no confían en resultar favorecidos si se habilita la competencia. El INPI demora entre ocho y diez años en realizar un patentamiento. Con el PCT los tiempos se acortarán. "Se oponen a la adhesión al PCT y lo usan para proteger sus inventos en el mundo", se indignaron fuentes oficiales.

El tratado se elaboró en 1970, está en vigencia desde 1993 y en Argentina se aprobó en el Senado, el 22 de julio de 1998. Como los acuerdos internacionales no vencen, el plan de Milei para cumplir con Trump es que el mismo expediente se apruebe en Diputados este mes.

En el bloque de Diputados de LLA no se dan por vencidos y buscarán cumplir con Estados Unidos, lo que significa uno de los pocos aspectos del acuerdo con fecha precisa. Intentarán citar al plenario la semana que viene, con funcionarios de la cartera de Modernización. Podría asistir el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace. Pero al cierre de esta nota la convocatoria no estaba confirmada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2043322576852640236&partner=&hide_thread=false #LaPostaDelCongreso En Diputados hay votos para interpelar al jefe de Gabinete



Los gobernadores se despegan



Entre recintos hostiles, vuelve a asomarse la Corte Suprema



https://t.co/Q3om89FYg1

@mauriCanta pic.twitter.com/bLr3FAeHJj — LETRA P (@Letra_P) April 12, 2026

El dilema de los laboratorios

El PCT tiene 158 países adheridos y sólo dos de América Latina que no lo ratificaron en sus parlamentos: Argentina y Venezuela. El último de la región que completó el trámite fue Uruguay, aunque pudo dejar fuera algunos capítulos del Tratado, porque, al momento de firmar, su Presidente hizo una "reserva".

Como Argentina no tomó esa opción, el Congreso sólo tiene dos opciones: aprobar el PCT o rechazarlo en su totalidad. Para no erosionar las relaciones internacionales, es habitual que, si no tiene consenso político, un tratado quede cajoneado por tiempo indefinido.

Por otra parte, ninguna ley posterior puede birlar el contenido de un acuerdo internacional, por lo que, si Diputados le da ratificación, el tratado de patentes se implementará sin correcciones futuras. Es por eso que funcionarios de Modernización trabajan con equipos jurídicos para llegar un acuerdo con los laboratorios o romper relaciones definitivamente, una opción que nadie descarta.

Sturzenegger difundió en el Congreso un dato que podría alterar aún más el debate legislativo: el Conicet y su red universitaria representan el 26,9% de las solicitudes PCT de origen argentino, una de las proporciones más altas de América Latina. "La ciencia compite, la no adhesión pone trabas y costos. Sólo les sirve a los vivos de siempre para cazar en el zoológico", señaló a Letra P una fuente libertaria que sigue la negociación.

Debaten otros tratados

En una semana la presencia en Diputados será menor, porque referentes de todos los bloques viajarán a Estados Unidos para participar de un evento de la Red de Acción Política (RAP). Aun así, la agenda internacional dominará los debates.

La comisión de Relaciones Exteriores y Culto, presidida por Juliana Santillán (LLA), citó a seis plenarios para avanzar con otros tratados internacionales pendientes. Se destacan los de extradición con Chile, Polonia y Costa Rica. El primero es el más relevante, porque permitiría entregar al exguerrillero chileno Galvarino Apablaza, prófugo en el país.

También está en la lista un tratado de "asistencia jurídica penal mutua en materia penal" con Cuba; y otro sobre "personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad", suscrito con Italia. Hay otro acuerdo con Uruguay, de Cooperación Mutua para la vigilancia y control del espacio aéreo; y uno con la Secretaría de Convenio de Basilea "sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos".