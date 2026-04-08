La oposición reunió mayoría en Diputados para interpelar a Manuel Adorni

La votación de los proyectos para llevar al banquillo a Adorni fue pedida por Paula Penacca, de Unión por la Patria.

Manuel Adorni quedó muy complicado en Diputados . Si bien no hubo una mayoría calificada para incorporar a la sesión los proyectos que solicitan la interpelación del jefe de Gabinete, la votación tuvo la mitad más uno de los presentes a favor, con habituales aliados del Gobierno cruzándose de vereda o yéndose de la sesión.

La votación de los proyectos para llevar al banquillo a Adorni fue pedida por Paula Penacca , de Unión por la Patria (UP). Hubo 124 a favor y 118 en contra, lejos de los tres cuartos de los presentes, necesarios para incorporar un expediente que no está en el temario. Pero implica una mayoría del recinto y está a sólo cinco votos para la mayoría del total de la Cámara, necesaria para lograr cuórum propio y acelerar el trámite de la interpelación. Es lo que intentará UP en 15 días, en una sesión que convocará junto a otros bloques.

Si no hubo un cronograma para la interpelación de Adorni fue por una interpretación reglamentaria de Martín Menem , quien evitó la citación de las comisiones para tratar los proyectos. Esa situación se dio en temas como el repudio a la desacreditación de periodistas en la Casa Rosada, la interpelación a Karina Milei y Adorni por el caso $Libra, el repudio al alineamiento de Javier Milei a Estados Unidos en su guerra contra Irán y los proyectos para refinanciar las deudas de las familias.

Una alternativa para apurar el expediente contra el jefe de Gabinete era emplazar a las comisiones, como había anticipado LetraP , pero la oposición dura evitó pedir ese trámite porque algunos aliados del Gobierno habían avisado que no acompañarían y se plegarían a la interpretación del reglamento de Menem, que sólo habilita los emplazamientos con proyectos que están en el pedido de sesión.

Mientras le piden sacrificios en vano al conjunto de la población y no paran de ajustar, se dan la gran vida con los recursos del Estado. FIN. pic.twitter.com/N1nVOVxtA2

Esteban Paulón , de Provincias Unidas (PU), recordó que los antecedentes permiten llamar a una comisión con temario a elegir por la mayoría del recinto. La última vez que ocurrió fue en octubre, cuando la oposición logró imponer un cronograma para tratar proyectos que reformaban el funcionamiento de los decretos de necesidad y urgencia.

La derrota en el tablero se dio porque varios habituales aliados del Gobierno no quisieron acompañarlo y dejar a Adorni en condición de ser expulsado. Votaron a favor de interpelarlo el trío de Elijo Catamarca, que responde al gobernador Raúl Jalil; mientras que se fueron de la sesión la dupla del MID (Oscar Zago y Eduardo Falcone) y seis de Innovación Federal, con referentes de Salta y Misiones. El PRO cumplió en ayudar, aunque dejó su banca vacía el larretista Álvaro González.

Ayudaron al jefe de Gabinete el trío de Tucumán, que responde al gobernador Osvaldo Jaldo; el resto de la UCR, el PRO y otros dos salteños que votaron en contra y responden al gobernador (Pablo Outes y Yolanda Vega). Hubo dos ausencias de UP por otros temas (Emir Félix y Pablo Yedlin).

La interpelación que se viene

Penacca había dejado claro que las iniciativas que se ponían sobre la mesa contemplan la moción de censura, que es el mecanismo que tiene el Congreso para desplazar al jefe de Gabinete con mayoría simple. Planteó que Adorni debe "dar explicaciones que debería haber dado al momento que se hizo de público conocimiento ese famoso viaje para ‘deslomarse’ trabajando en Nueva York con su esposa, a quien como extrañaba mucho le pidió que lo acompañara”.

La diputada dijo que es urgente citar al ministro coordinador y no había que esperar al informe de gestión. “Nuestro bloque entiende que es urgente citarlo antes, sabemos que hay una fecha prevista, quizás si al jefe de Gabinete no se le cae antes la cara de vergüenza para el 29 de este mes”, señaló.

Penacca recordó que la Justicia también tiene contra las cuerdas a Adorni por sus bienes no declarados. "Hay una presunta malversación de caudales públicos y obviamente un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Hay una investigación ordenada por el fiscal (Gerardo) Pollicita, que no creo que nadie crea que tiene una vinculación política con nuestro bloque”, ironizó la diputada.

Paulón y Pablo Juliano (PU), fueron quienes pidieron evaluar si era legal el emplazamiento a comisiones. "Al menos para tratar los pedidos de informes. Y que diga que no", insistió sin éxito el radical. Ambos lograron más votos, pero no alcanzó para abrir los debates.

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Mayoría opositora, a la vista

El dato alarmante para el Gobierno es que otros pedidos de emplazamientos fueron rechazados por no llegar a tres cuartos, pero hubo una mayoría simple que anticipa una aprobación tarde o temprano. Romina del Plá logró ganar una votación 122 a 113 para repudiar la denuncia a medios de comunicación por supuesta injerencia de Rusia, que derivó en una desacreditación de periodistas en la Casa Rosada.

Eduardo Valdés se impuso 121 a 117 en una votación para sumar proyectos que repudien la voluntad de Milei de sumarse a la guerra a favor de Estados Unidos. "Los dos atentados que tuvimos fueron producto de que Argentina se involucró en la guerra del golfo, en 1991 e integró la alianza tormenta del desierto", recordó el exdiplomático.

Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) logró 125 votos contra 116 a favor de interpelar a Karina Milei y a Adorni, por el caso $LIBRA. En este tema, ningún voto de Innovación Federal fue para el Gobierno. Andrea Freites (UP), consiguió 122 adhesiones para avanzar con los proyectos sobre endeudamiento familiar, con sólo 119 en contra.

Nicolás Massot también ganó en su proyecto sobre comercio digital, aunque sin la mayoría especial requerida. En 15 días, ese número no hará falta para avanzar. Alcanza con el cuórum.