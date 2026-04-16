Manuel Adorni frente al Congreso: Javier Milei y Karina Milei aplaudirán al jefe de Gabinete desde el palco

El Gobierno comenzó a preparar la visita de Manuel Adorni a Diputados del 29 de abril y organiza una sorpresa: Javier Milei y Karina Milei evalúan ir al recinto para aplaudir al jefe de Gabinete en la primera parte de su presentación, antes del inicio de las consultas de la oposición , que eligió tres figuras para atacar.

La visita no está confirmada, pero es una variante que en la Casa Rosada quieren jugar y le pidieron al oficialismo en la cámara baja que la tenga en cuenta para organizar la sesión. La última visita de los hermanos Milei fue en diciembre, para presenciar la jura de quienes fueron electos en octubre.

Ese día, el Presidente y la secretaria general de la Presidencia se ubicaron en el palco central, de frente al estrado. Desde esa posición, el 29 ambos podrían verlo a Adorni de frente y aplaudirlo junto al bloque oficialista. Sería una forma de provocar a la oposición, tanto o más que en el discurso de Apertura de Sesiones .

El esquema que está en carpeta en La Libertad Avanza (LLA) sería el siguiente: el jefe de Gabinete hablaría una hora para responder las 66 preguntas enviadas por la oposición sobre su patrimonio y lanzar fuertes acusaciones en su contra. Un dato que podría usar es las declaraciones juradas de los diputados, que deben ser públicas y la mayoría aún no fueron presentadas.

El plan que estudian en el oficialismo de Diputados es que el ministro coordinador deba interrumpir su oratoria cada 15 minutos para escuchar los aplausos del bloque oficialista y que, en ese clima de euforia, Milei y su hermana griten ante las cámaras.

Como explicó Letra P, Martín Menem siempre quiso sostener la visita del vocero presidencial, aun cuando en la Casa Rosada evaluaron que envíe las respuestas por escrito y de esa manera no tuviera que presentarse en el recinto, una opción que ofrece la Constitución. El riojano quedó muy molesto con Santiago Caputo por la accidentada conferencia de prensa de Adorni, de la que el mago del Kremlin fue ideólogo.

Además, si Menem no confirmaba la sesión del 29, había gestiones de la oposición para citar a una sesión, emplazar a comisiones e iniciar el debate de los proyectos que proponen interpelar al jefe de Gabinete. Con el informe de gestión confirmado, esta negociación se desactivó.

El protocolo de la sesión no puede variar, porque está regido por una resolución interna. Lo único que puede modificarse es el orden de los bloques al momento de hacer preguntas, aunque para ese entonces, el Gobierno espera que Adorni ya haya logrado imponer su voz ante la oposición.

Será su primera visita al Congreso y en mayo debería asistir al Senado, donde la organización está a cargo de Victoria Villarruel. El jefe de Gabinete desconfiaba y por eso prefirió empezar en Diputados.

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El trío denunciante

En la oposición evalúan alternativas para complicar al jefe de Gabinete, aunque recién el lunes 27 habría un diálogo entre los jefes de esas bancadas para diagramar una hoja de ruta que les permita aprovechar el evento a su favor. En Provincias Unidas (PU) tienen un pedido: quieren que los tres denunciantes de Adorni lideren los discursos.

Se trata de Esteban Paulón (socialismo), Pablo Juliano (radical) y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. No quieren que Unión por la Patria (UP) busque dominar el debate con el kirchnerismo y que pueda permitirle al jefe de Gabinete promover la grieta que mejor le rinde.

En UP no están interesados en monopolizar la palabra por el caso del jefe de Gabinete, como tampoco dejar de lado otros asuntos del informe de gestión que puedan rendirle a su electorado. "Creemos que un 70% de la sesión tiene que ser sobre cuestiones de gestión, como la crisis económica. Adorni está afuera, porque la sociedad no le cree", sostuvo ante Letra P un referente del peronismo.

En el PJ, además, tienen en carpeta pedir una sesión con proyectos propios y algunos que comparte con la oposición, como un alivio a los endeudamientos familiares, que empezó a discutirse el martes.