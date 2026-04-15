Endeudamiento familiar: con apoyo de Gustavo Sáenz, la oposición se acerca a la mayoría y busca sesionar

Javier Milei supo cuál será su cisne negro en el Congreso : Diputados inició el tratamiento en comisiones de 18 proyectos para aliviar el endeudamiento de las familias y mostró capacidad de reunir una mayoría. Es que además de Unión por la Patria (UP) y Provincias Unidas (PU), se sumó la salteña Yolanda Vega , cercana al gobernador Gustavo Sáenz .

El mandatario tiene a su tropa en el bloque Innovación Federal (IF), junto a los diputados de Misiones que responden a Carlos Rovira . Este grupo funciona como aliado automático de Milei y, si se desmarca, la oposición podría alcanzar el cuórum.

El debate comenzó este miércoles en la comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia (entidad institucional), que preside Hugo Yasky , de UP. Además de Vega, participaron Mónica Frade (Coalición Cívica) y Pablo Farías y Mariela Coletta (PU). No aparecieron Lisandro Nieri (UCR) ni Martín Ardohain (PRO).

La Libertad Avanza (LLA) ingresó cuando la sesión había comenzado y después que el jefe de UP, Germán Martínez , anunciara que no tenía previsto apurar un dictamen y por lo tanto no era necesario hacer cuentas. De hecho, había varias ausencias en su bloque. La apuesta es marcar la agenda en el recinto.

El plan de UP sería el siguiente: pedir una sesión especial con los proyectos sobre endeudamiento familiar y emplazar para tratar únicamente a los expedientes con menor cantidad de giros a comisiones. Todos, de mínima, tienen que pasar por la de Presupuesto.

En la última sesión, el peronismo pidió incorporar los proyectos sobre endeudamiento y hubo una foto de lo que se viene. Hubo 122 votos, lejos de la mayoría especial -como se esperaba- y a siete del cuórum, que sería necesario para abrir el recinto y citar comisiones. El número crece si se tiene en cuenta que hubo dos peronistas ausentes y tampoco estuvo la exlibertaria Marcela Pagano.

El dato de esa votación es que IF (que tiene nueve votos) dejó sus bancas vacías. Vega tampoco estuvo y este miércoles dejó claro que al menos los tres salteños acompañarán a la oposición en este tema.

La diputada salteña se preocupó por dar cuórum en la comisión y pedir la palabra, aunque nadie hacía cuentas. Contó que tomaría en cuenta el proyecto de la exdiputada de su provincia, Pamela Calletti, que advierte sobre el flagelo del endeudamiento familiar: la ubicó en el 90% "de los hogares" del país. "Esta dependencia significativa del crédito es una muestra de la fragilidad estructural", escribió en su iniciativa la actual directora de la Auditoría General de la Nación (AGN).

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Nadie tiene plata

Las 18 iniciativas apuntan a combatir un flagelo que en UP creen que puede convertirse en el mayor problema de Milei, capaz de complicar su campaña de reelección. Según datos aportados en la comisión por especialistas y consultores, a partir de información del Banco Central, más del 90% de las familias tuvieron que usar créditos de sus tarjetas o sus billeteras virtuales. En el peronismo calculan que hay 4,8 millones de personas con una mora en el pago de sus deudas superior a tres meses.

Este círculo vicioso es difícil de cortar y por eso la mayoría de los proyectos proponen un rescate a través de ayuda especial (como de la ANSES) o financiamientos a largo plazo que acomoden las cuentas familiares. Además, hay propuestas para ajustar los préstamos a la capacidad de pago de los deudores, con parámetros tradicionales. Significan cuotas que no superen el 30% de los ingresos.

Las propuestas

La mayoría de los proyectos son de UP, aunque también hay de Pagano y varios que fueron presentados el año pasado y mantienen estado parlamentario, como el de Oscar Carreño (ex Encuentro Federal); y la salteña Calletti.

En UP hicieron fila para exponer. Andrea Freites propuso en su proyecto que "la entidad emisora de la tarjeta de crédito" tenga "un Régimen especial de regularización obligatorio, que cumpla con las condiciones". Kelly Olmos planteó en su iniciativa que haya una refinanciación de 12 meses por deudas de una canasta básica; y de 24 si duplican esa mora.

Pagano se presentó con su iniciativa, que tiene como foco evitar préstamos incobrables. "Las cuotas no pueden ser mayores al 35% de los ingresos; y el costo total, nunca puede superar el 1.5% del mercado", planteó. Por el oficialismo habló el cordobés Marcos Patiño Brizuela, quien consideró que los proyectos presentados no tienen marco legal. "La ley es pasiva y no aparece hasta que empiecen los conflictos. Es recién ahí cuando vemos los aciertos y equivocaciones. No antes", señaló.

Organizaciones en guardia

Entre los expositores se destacó el Defensor Adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Arturo Pozzali, quien afirmó que “hay un aumento sistemático de reclamos y consultas de familias que no están pudiendo cumplir, principalmente por no tener capacidad de pago”. Se preocupó de que “la comunicación con las billeteras virtuales es muy dificultosa y cada vez es más compleja”.

El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, hizo hincapié en “el negocio es la refinanciación", con tasas de "500 o 600%. Es algo que vemos en los barrios cuando hablamos con los jubilados, que están produciendo la quiebra de las familias sin ninguna herramienta de solución para los millones de argentinos que están sobreendeudados como consecuencia del plan económico”.

Alejandra Fernández Scarano, integrante del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y actual secretaria de Hacienda, Producción y Comercio de la Municipalidad de Hurlingham, presentó un informe acerca de la morosidad en tarjetas de crédito, préstamos personales y billeteras virtuales. “A peor calidad del crédito la tasa es mayor porque hay una mayor morosidad y mayor riesgo”, señaló.