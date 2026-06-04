Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
Exclusivo

Rodrigo de Loredo se reunió con Lule Menem y empieza a tomar forma el frente opositor en Córdoba

El radical visitó la Casa Rosada y coincidió con el armador libertario en la necesidad de unificar fuerzas. La elección en Marcos Juárez, primer ensayo.

Letra P | Yanina Babiachuk
Por Yanina Babiachuk
Rodrigo de Loredo se reunió con Lule Menem en la Casa Rosada

Rodrigo de Loredo se reunió con Lule Menem en la Casa Rosada

El referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba, Rodrigo de Loredo, pasó por Buenos Aires. Mantuvo una reunión con Eduardo Lule Menem en Casa Rosada donde coincidieron en la idea de una oposición unida para pelear el 2027 contra el PJ de Martín Llaryora y, a corto plazo, tejer una megaalianza en Marcos Juárez, con Sara Majorel.

Notas Relacionadas
Ricardo Moreno se quedó afuera del Concejo Deliberante por orden de Daniel Passerini
Peronismo en llamas

Caso Agostina: Passerini bloqueó el regreso de Moreno al Concejo Deliberante de Córdoba

Por 
Letra P | Yanina Passero
Yanina Passero

La intendenta, alejada de Juntos por el Cambio (JxC) de Mauricio Macri y alineada a La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei, busca su reelección el 6 de septiembre, cuando se concrete la única elección ejecutiva de 2026 en la provincia.

Oposición unida, el objetivo contra Martín Llaryora

En el despacho de Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Nación y brazo ejecutor de la gestión libertaria, comenzó a bocetearse la hoja de ruta para 2027. La consigna que sobrevoló el encuentro con De Loredo, quien mantiene un "vínculo constante y fluido con los libertarios" fue la unidad opositora para quebrar la hegemonía del cordobesismo, detallaron en el entorno del radical a Letra P.

lule menem
Lule Menem recibi&oacute; a Rodrigo de Loredo en la Casa Rosada

Lule Menem recibió a Rodrigo de Loredo en la Casa Rosada

Aunque por ahora el "cómo" es una incógnita y no se indagó en estrategias finas, el mensaje fue unívoco: desplazar al peronismo de Llaryora es la prioridad absoluta.

El entorno del exdiputado desmiente tajantemente cualquier ofrecimiento en forma de candidatura a la intendencia de la ciudad de Córdoba, hoy bajo el mando de Daniel Passerini. La convicción de pelear por el Panal, como se denomina a la casa de gobierno provincial, está más vigente que nunca y no hay oferta de la Casa Rosada que, por el momento, lo mueva de ese carril.

El laboratorio Marcos Juárez

Mientras continúa su objetivo de recorrer los 26 departamentos de la provincia, De Loredo y Menem se enfocan en el tablero electoral más inmediato. Con el turno de Marcos Juárez en el horizonte, el acto no será en la cabecera, sino al sur, en Camilo Aldao, reforzando su estrategia de "abajo hacia arriba".

Sara Majorel asfalto.jpg
Sara Majorel, intendenta de Marcos Ju&aacute;rez

Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

En esa reunión en la Rosada se terminó de pulir el apoyo a una megaalianza en el "kilómetro cero" de Cambiemos. El plan sería apuntalar a Sara Majorel, la dirigente que, nacida en Juntos por el Cambio, hoy se encuentra alineada con La Libertad Avanza.

De Loredo entiende que la reelección de Majorel en la única elección del año funciona como el tubo de ensayo perfecto para lo que pretende replicar a escala provincial en 2027.

El femicidio de Agostina Vega, en agenda

De Loredo aprovechó los micrófonos nacionales para potenciar las críticas a la administración provincial. El eje central de su planteo fue el femicidio de Agostina Vega, un caso que sacude la agenda cordobesa y nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2060894202435694697&partner=&hide_thread=false

Fue uno de los dirigentes que instruyó a los legisladores de su partido a que presentaran el pedido de jury para los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón que investigaron e investigan a Claudio Barrelier, acusado de ser el femicida de la adolescente de 14 años.

Lo mismo hizo en el Concejo Deliberante de la ciudad donde el ojo se posa sobre Ricardo Moreno, abogado penalista vinculado a Barrelier y desplazado por Daniel Passeri antes de que los ediles llevaran adelante una votación por destitución.

De Loredo busca instalar que el ciclo de 25 años de peronismo en Córdoba no solo ha desgastado la gestión, sino que ha colonizado las instituciones encargadas de impartir Justicia.

Temas
Notas Relacionadas
Ricardo Moreno dejará su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba como consecencia del caso Agostina
Mancha venenosa

Ricardo Moreno, del menemismo al PJ de Córdoba: la larga marcha del armador que destapó el caso Agostina

El abogado penalista y operador sindical atravesó todas las estaciones del peronismo. El femicidio aceleró una caída que Daniel Passerini quería hace años.
La familia de Agostina Vega encabezó la marcha de Ni Una Menos en Córdoba 
3J | A 11 AÑOS DE LA PRIMERA MARCHA

Agostina Vega, Ni una menos y la pregunta que inquieta a Córdoba: ¿la bronca vota?

La multitudinaria marcha reabrió un debate que atraviesa casi tres décadas de poder peronista: si la indignación social puede convertirse en fuerza electoral.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Yo, Javier Milei.
HABÍA UNA VEZ UN CIRCO

El gobierno de Milei, en la soledad del hiperpersonalismo

Por  Marcelo Falak
Mauricio Macri tiene en su agenda visitar a Maximiliano Pullaro en Santa Fe.
EL PRÓXIMO PASO

Macri llega a Santa Fe para desperezar al PRO y sumar una foto con Pullaro

Por  Agustín Vissio
Patricia Bullrich y Karina Milei.
NO NOS ENTRA UN QUILOMBO MÁS

Los Jefes: Karina Milei escenificó un alto al fuego con Bullrich, que ya ganó

Por  Sebastián Iñurrieta
Bullrich capitaliza la caída de Milei y se convierte en la figura de LLA con mejor imagen del país
ENCUESTA

Bullrich capitaliza la caída de Milei y se convierte en la figura de LLA con mejor imagen del país

Por  Susana Maidana