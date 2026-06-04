Rodrigo de Loredo se reunió con Lule Menem y empieza a tomar forma el frente opositor en Córdoba

El referente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Córdoba , Rodrigo de Loredo , pasó por Buenos Aires . Mantuvo una reunión con Eduardo Lule Menem en Casa Rosada donde coincidieron en la idea de una oposición unida para pelear el 2027 contra el PJ de Martín Llaryora y, a corto plazo, tejer una megaalianza en Marcos Juárez , con Sara Majorel .

La intendenta, alejada de Juntos por el Cambio (JxC) de Mauricio Macri y alineada a La Libertad Avanza (LLA) de Javier Milei , busca su reelección el 6 de septiembre, cuando se concrete la única elección ejecutiva de 2026 en la provincia.

La visita del radical por la ciudad de la furia incluyó un raid por los principales medios de comunicación para instalarse como la contrafigura definitiva del cordobesismo, con críticas y cuestionamientos en torno a la política y la Justicia en el marco del femicidio de Agostina Vega . El objetivo es blindar su traje de candidato a gobernador.

En el despacho de Menem, subsecretario de Gestión Institucional de la Nación y brazo ejecutor de la gestión libertaria , comenzó a bocetearse la hoja de ruta para 2027. La consigna que sobrevoló el encuentro con De Loredo, quien mantiene un "vínculo constante y fluido con los libertarios" fue la unidad opositora para quebrar la hegemonía del cordobesismo, detallaron en el entorno del radical a Letra P .

Aunque por ahora el "cómo" es una incógnita y no se indagó en estrategias finas, el mensaje fue unívoco: desplazar al peronismo de Llaryora es la prioridad absoluta.

El entorno del exdiputado desmiente tajantemente cualquier ofrecimiento en forma de candidatura a la intendencia de la ciudad de Córdoba, hoy bajo el mando de Daniel Passerini. La convicción de pelear por el Panal, como se denomina a la casa de gobierno provincial, está más vigente que nunca y no hay oferta de la Casa Rosada que, por el momento, lo mueva de ese carril.

El laboratorio Marcos Juárez

Mientras continúa su objetivo de recorrer los 26 departamentos de la provincia, De Loredo y Menem se enfocan en el tablero electoral más inmediato. Con el turno de Marcos Juárez en el horizonte, el acto no será en la cabecera, sino al sur, en Camilo Aldao, reforzando su estrategia de "abajo hacia arriba".

Sara Majorel asfalto.jpg Sara Majorel, intendenta de Marcos Juárez

En esa reunión en la Rosada se terminó de pulir el apoyo a una megaalianza en el "kilómetro cero" de Cambiemos. El plan sería apuntalar a Sara Majorel, la dirigente que, nacida en Juntos por el Cambio, hoy se encuentra alineada con La Libertad Avanza.

De Loredo entiende que la reelección de Majorel en la única elección del año funciona como el tubo de ensayo perfecto para lo que pretende replicar a escala provincial en 2027.

El femicidio de Agostina Vega, en agenda

De Loredo aprovechó los micrófonos nacionales para potenciar las críticas a la administración provincial. El eje central de su planteo fue el femicidio de Agostina Vega, un caso que sacude la agenda cordobesa y nacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigodeloredo/status/2060894202435694697&partner=&hide_thread=false Inmenso dolor y tristeza por Agostina. Ojalá encuentre paz. Exigimos justicia.



La conferencia del fiscal no merece el menor análisis, un ejercicio de petulancia inaceptable en momentos de mucha sensibilidad y ante demandas que aún continúan sobre el abordaje de la investigación.… — Rodrigo de Loredo (@rodrigodeloredo) May 31, 2026

Fue uno de los dirigentes que instruyó a los legisladores de su partido a que presentaran el pedido de jury para los fiscales Iván Rodríguez y Raúl Garzón que investigaron e investigan a Claudio Barrelier, acusado de ser el femicida de la adolescente de 14 años.

Lo mismo hizo en el Concejo Deliberante de la ciudad donde el ojo se posa sobre Ricardo Moreno, abogado penalista vinculado a Barrelier y desplazado por Daniel Passeri antes de que los ediles llevaran adelante una votación por destitución.

De Loredo busca instalar que el ciclo de 25 años de peronismo en Córdoba no solo ha desgastado la gestión, sino que ha colonizado las instituciones encargadas de impartir Justicia.