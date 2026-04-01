Javier Milei no consigue los votos para eliminar las PASO y apuesta a reformar la Boleta Única

Javier Milei no tiene garantizados los votos en el Congreso para eliminar las PASO : el PRO y la UCR no se pronunciaron y el massismo condiciona cualquier cambio a que haya otra propuesta para definir candidaturas. La Libertad Avanza (LLA) seguirá la negociación, aunque priorizará las gestiones para modificar el sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

Si bien hay gobernadores interesados en que no haya PASO, sin sus aliados habituales, Milei queda debilitado y por eso cambió su hoja de ruta : su interés principal se enfocará en que las BUP sumen la opción de casillero completo, para votar todas las categorías con una sola marca.

Con esta herramienta, Milei podría fortalecer la oferta electoral del oficialismo mediante el arrastre. Uno de los problemas de la BUP es que el elector suele olvidar poner tildes. Lo más común es que ignore las hileras secundarias y los comicios legislativos tengan récord de votos en blanco.

Estas propuestas deberían llegar en un proyecto de ley que Milei prometió en la apertura de sesiones ordinarias y nunca envió. Antes, en LLA quieren alcanzar consensos en el Congreso, una tarea que recae en la diputada Giselle Castelnuovo , flamante presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.

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Castronuvo tiene dos activos para negociar la reforma electoral. Es cercana a Lule Menem y tuvo un pasado como asesora del exdiputado Jorge Landau , arquitecto jurídico del PJ. En sus primeros sondeos con aliados, supo que falta mucha rosca para avanzar en una reforma política.

El dilema de Javier Milei

Durante un evento en la Cámara Electoral, hace quince días, el ministro del Interior, Diego Santilli, prometió enviar la reforma política en mayo. Los tiempos urgen: los cambios al sistema electoral deben debatirse en los años pares, en los que no hay elecciones. Con el correr de los meses los aliados empezarán a ponerse más pretensiosos.

La eliminación de las PASO no está en condiciones de evaluarse, aun cuando el Gobierno, hace sólo un año y con bloques más chicos, logró suspenderlas para la última elección legislativa. Lo que cambió es el contexto: para comicios presidenciales, los aliados no quieren quedarse sin un arma de negociación.

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Esa es la postura del PRO y la UCR, garantes de Milei en el Congreso estos años. Fuentes de ambos bloques confirmaron a Letra P que no le darán a Milei el gusto de tener que negociar listas en su despacho. "No hay una postura final: las PASO tienen una utilidad opuesta, según seas oficialismo y oposición", señalaron desde el bloque amarillo.

En la UCR también fueron cautos. "Vamos a esperar la propuesta del Poder Ejecutivo para analizarse detalladamente", se limitaron a responder dirigentes de la UCR, espacio donde tienen una postura histórica, que es habilitar primarias en forma optativa.

Ocurre que, sin el bloque amarillo, LLA necesita a Provincias Unidas para alcanzar el cuórum. En ese bloque conviven representantes de gobernadores que rechazan las primarias, como Juan Schiaretti (Córdoba); con otros que las promueven, como Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Massa no interviene

El mayor escollo del Gobierno para eliminar las PASO es que no aparecen aliados del peronismo, porque esta vez, el Frente Renovador de Sergio Massa prefiere no involucrarse en la discusión. Hace un año, la tropa massista se desmarcó de UP y adhirió a la suspensión de las primarias, una instancia electoral que este espacio siempre denostó.

El diagnóstico no varió, aunque sí el contexto electoral. Así lo dejó claro el diputado Sebastián Galmarini, histórico referente del Frente Renovador, politólogo y experto en temas electorales. Durante su participación en el evento de la Cámara Electoral, ratificó su posición: dijo que las PASO no cumplieron su objetivo, porque hubo escasas contiendas nacionales y provinciales.

Pero Galmarini aclaró a los funcionarios nacionales presentes que las primarias no pueden eliminarse sin que haya otra propuesta del Gobierno para dirimir candidaturas.

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Massa manda al Frente Renovador a caminar municipios para dar la pelea si no hay reelecciones



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"Nosotros no cambiamos nuestra postura sobre la falta de utilidad de las PASO. Fue por eso que apoyamos la suspensión en 2025 en la provincia y en la Nación. Pero la Constitución obliga a garantizar los derechos políticos, con los partidos políticos como garantes del proceso. Si no es con primarias, debe asegurarse de alguna manera", dijo Galmarini a Letra P.

El peronismo sumó elementos a la discusión. Un sector disidente del kirchnerismo, referenciado en el gobernador Ricardo Quintela (La Rioja) y el senador Sergio Uñac (San Juan), propuso una interna partidaria para definir candidatos del PJ. Este grupo también había avalado suspender las primarias hace un año y evalúa pedir una contienda partidaria si no hay comicios en agosto de 2027. En el massismo no están a tono con esa maniobra. "No tiene estrategia a largo plazo lo que dicen: hicieron un anuncio para un tuit", se molestó Galmarini.

Casillero completo, el Plan A

En La Libertad Avanza estudian alternativas a las PASO como una primaria no obligatoria (PAS), aunque la idea no termina de cerrar en las tribus del peronismo, porque podría provocar una polarización a partir de una elección con baja participación. Otro temor es que los partidos grandes sin internas participen de la contienda de otra fuerza para elegir rivales.

En la Casa Rosada dejaron el debate para más adelante y se enfocaron en la BUP. La incorporación del casillero para votar boleta completa estaba en el proyecto original para modificar el sistema electoral, pero fue eliminado en el debate del Senado por parte de los partidos provinciales, quienes temían a licuarse por el efecto arrastre.

Estas fuerzas perdieron representación, aunque para Milei siguen siendo claves para construir una mayoría en Diputados. Una apuesta del Gobierno podría ser negociar este cambio con el peronismo, que si tiene aspiraciones presidenciales debería preferirla como alternativa.

El otro desafío de Milei es que los gobernadores no anticipen sus comicios, pero con su imagen en baja es poco lo que puede presionar. "En la práctica, sabemos que es imposible. La energía tiene que estar puesta en el casillero para votar lista completa", sostienen en LLA.