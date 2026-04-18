DISCUSIÓN 2027

Con Manuel Adorni fuera de juego, Karina Milei vuelve a meter a Patricia Bullrich en la cancha porteña

La secretaria general reordena LLA sin el exvocero. El gesto de respaldo también funciona como un techo para evitar que la senadora salte al tablero nacional.

Por Letra P | Periodismo Político
Karina Milei, Pilar Ramírez y Patricia Bullrich.&nbsp;

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Letra P | Ariel Boffelli
Ariel Boffelli

La secretaria general de la Presidencia se mostró junto a la senadora en un encuentro con la cúpula libertaria porteña, ámbito del cual había sido excluida meses atrás cuando El Jefe había querido mostrar al jefe de Gabinete como el candidato elegido para disputar la jefatura de Gobierno. En la foto de este viernes también participó Pilar Ramírez, jefa del bloque oficialista en la Legislatura porteña, y potencial postulante también.

El gesto político se interpretó como la inclusión, otra vez, de la exministra a la danza de nombres para la eventual candidatura a la jefatura de Gobierno en 2027. En paralelo, al contenerla dentro del ámbito porteño, la hermana de Javier Milei se garantiza desplazar a la dirigente de una posible disputa de mayor alcance dentro del espacio. Bullrich ha dejado trascender que aspira a ser candidata a vicepresidenta, mientras un sector del círculo rojo la imagina como posible figura de recambio de derecha, en caso de que el experimento anarcolibertario pierda competitividad el próximo año.

Bullrich CABA
Karina Milei y Patricia Bullrich en CABA.

Karina Milei y Patricia Bullrich en CABA.

Reordenamiento libertario en CABA

El encuentro excluyó a Adorni, quien hasta el estallido del escándalo que lo involucra era considerado una de las principales apuestas del oficialismo para la Ciudad. Su ausencia modificó el equilibrio interno. En ese contexto, la figura de la exministra ganó centralidad frente a otras alternativas. En el entorno libertario evaluaron que su perfil podría competir contra Jorge Macri en el distrito.

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Tensiones por el liderazgo y estrategia electoral

Bullrich tenía razones para estar molesta. En febrero, un comunicado difundido por el oficialismo presentó una batería de proyectos legislativos impulsados a través de Ramírez y Adorni, en una jugada que fue leída como un gesto de desplazamiento de la senadora del espacio porteño, en el cual ella compitió en 2025 y salió primera.

La dirigente mantuvo reservas sobre ese tipo de movimientos y analizó escenarios en los que podría asumir un rol de mayor peso político. Esa posibilidad encendió alertas en el círculo de la secretaria general.

En ese esquema, la conducción libertaria evaluó que una proyección nacional de la exministra podría derivar en una alternativa competitiva dentro del mismo espacio, con autonomía y estructura propia.

Karina Milei y Patricia Bullrich.
Karina Milei y Patricia Bullrich.

Karina Milei y Patricia Bullrich.

La disputa con el PRO en territorio porteño

Más allá de las tensiones internas, el oficialismo avanzó en su estrategia para disputar el poder en la Ciudad. El objetivo fue confrontar directamente con el PRO en su bastión histórico. La conducción política consideró que los resultados electorales de 2025 consolidaron una base de apoyo suficiente. A partir de ese diagnóstico, buscó acelerar definiciones y ordenar candidaturas.

En ese marco, el bloque libertario en la Legislatura porteña reforzó su perfil opositor. Pilar Ramírez, delegada karinista en la Ciudad, se ubicó entre las voces más críticas de la gestión de Jorge Macri. Tras el encuentro, la legisladora publicó un mensaje en redes sociales con tono electoral. La senadora respondió con una señal de sintonía al afirmar que el espacio buscaba “ordenar y acompañar a los argentinos en su progreso”.

El cierre del encuentro dejó en evidencia una estrategia en construcción. La decisión de ubicar a la exministra en la disputa porteña buscó resolver tensiones internas mientras avanzaba en el objetivo de disputar el control político de la Ciudad.

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