Sebastián Pareja se suma a la danza de nombres de La Libertad Avanza

A pocos días del cierre de listas, el nombre del armador karinista Sebastián Pareja suena con fuerza para ser uno de los candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, por lo que podría compartir lugar con José Luis Espert y Diego Santilli , los otros dos postulantes ya confirmados en el oficialismo.

Espert fue el elegido designado hace varios meses por el propio Javier Milei para encabezar la boleta y Santilli iría en tercer lugar como parte de un acuerdo mayor entre violetas y amarillos , para la cual dio su bendición Karina Milei . La inclusión de Pareja a la danza de nombres fue comentada a Letra P por una fuente de Casa Rosada y otra de vínculo directo con el senador provincial, enuso de licencia. "Seguramente ocupe ese lugar", coincidieron.

Pareja cobró una gran notoriedad pública el 26 de junio pasado, cuando organizó el primer congreso libertario de la provincia de Buenos Aires . Gracias a eso se ganó, no sólo los elogios de los principales referentes violetas a lo largo y ancho del territorio bonaerense, sino, también, un abrazo con el Presidente, que quedó registrado en algunas fotografías que difundió la prensa oficial.

El armador compartió con Milei y la plana mayor del gabinete nacional la primera fila de aquella jornada platense, que ahora se repetirá este jueves en otro acto con características más sobresalientes de campaña electoral. Es que, según pudo saber este medio, pretenden convocar a unas seis mil personas, entre funcionarios, candidatos y militancia de a pie, con la idea de lanzar de manera oficial el camino hacia las elecciones del 7 de septiembre.

Por el control de estas dos actividades, y la mano de plomo con la que escribió gran parte de las listas seccionales, es que algunos integrantes de la Casa Rosada mencionan el nombre de Pareja con una proyección política más allá de un eventual quinto lugar en la boleta nacional: "Sería un gran presidente de bloque libertario", comentó a Letra P una voz libertaria que se sienta a la mesa de la estrategia bonaerense.

Esta lectura es compartida, incluso, por el sector que responde a Santiago Caputo. Si bien en un pasado reciente, en el Salón Martín Fierro donde el asesor tiene su base de operaciones, no ahorraban críticas contra el armador karinista, en la actualidad no dejan de reconocerle que es un dirigente hábil para hacer política, por encima del actual jefe de bloque, el cordobés Gabriel Bornoroni, que -aducen- pareciera estar más inmiscuido en temas de su provincia que en la vida cotidiana del espacio legislativo.

Las diferencias entro de La Libertad Avanza

Es este mismo ascenso político de Pareja, que le valió de manera sorpresiva cierto consenso entre viejos detractores, el que comenzó a generar ciertas diferencias con Martín y Lule Menem, coordinadores de El Jefe en el armado nacional: desde hace unos días corre como un rumor constante el malestar de los riojanos con Pareja, con quien tienen que compartir algunas mesas de negociaciones e, incluso ahora, el vínculo con la hermana menor de los Milei. "Sebastián es inteligente, quizá eso genere incomodidad en algún sector", deslizó un dirigente libertario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SPareja_/status/1954326246776868944&partner=&hide_thread=false Hoy participé de la presentación de la lista de @LLAenPBA en mi municipio, Lomas de Zamora.



Los bonaerenses van a tener en estas elecciones una alternativa real para decir KIRCHNERISMO NUNCA MÁS. VLLC! @JMilei pic.twitter.com/3Sj837rVVH — Sebastián Pareja (@SPareja_) August 9, 2025

De todos modos, Pareja y los Menem continúan compartiendo algunos contrincantes internos de cierto peso, como el jefe del bloque de LLA en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo. No por nada, los armadores tampoco verían con malos ojos que el joven tuitero integre un lugar en las listas, tal vez marginal, pero con capacidad de ingresar al Congreso en diciembre, para poder arrebatarle la presidencia del bloque en la Legislatura.

"Si vamos a tener un pedido en la lista nacional no será Agustín, que está bien donde está, en todo caso será otro", aclararon en Las Fuerzas del Cielo, que en su mejor momento, a principios de año, soñaban con posicionar a Romo para la presidencia de la Cámara de Diputados en un plazo corto.