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Javier Milei suma un nuevo viaje exprés a Estados Unidos: participará de un foro económico de ultraderecha

Estará este miércoles en California. Se reunirá con el titular del Instituto Milken y dará una conferencia. Será su cuarto viaje a ese país en lo que va del año.

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Javier Milei. 

El presidente Javier Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Instituto Milken, un foro internacional que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico, empresarial y de las políticas vinculadas a la extrema derecha. Será su cuarto viaje en lo que va del año.

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De acuerdo a fuentes del Gobierno, la presentación del jefe de Estado está prevista para este miércoles y será en el marco de la 29ª edición del encuentro que se realiza en Los Ángeles, California. Además, será la segunda vez que el líder libertario exponga en esa conferencia, luego de su participación en 2024.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Si bien aún no se confirmó la fecha de partida precisa, como así tampoco la comitiva oficial que lo acompañará en el vuelo, se prevé que el primer mandatario viaje acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, y del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

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Javier Milei.

Javier Milei.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos

Una vez en Estados Unidos, Milei compartirá auditorio con “líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”, según anunció el Instituto Milken. Este año, la Conferencia Global llevará el lema “Liderando en una nueva era” y comenzará este mismo domingo.

En la agenda libertaria se prevé que el Presidente se reúna primero con el titular de esta organización, Mickel Milken, y algunos empresarios. Luego de eso, Milei brindará una conferencia para los presentes en el auditorio.

A lo largo de sus distintas ediciones, el evento contó con la participación de figuras internacionales como Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania, entre otros.

Milei ya había participado de la conferencia en 2024. En aquella oportunidad afirmó ante empresarios que “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

Durante 2025, Milei también mantuvo una breve actividad vinculada al Instituto Milken, donde expuso ante representantes de compañías y entidades financieras como Chevron, JP Morgan, PIMCO, Amazon Web Services, Citi, Copa Airlines, Globant y la Fundación Reagan, entre otras.

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