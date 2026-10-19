Javier Milei viaja a España y busca posicionarse como referente del trumpismo global

Por tercera vez en el año, Javier Milei viajará a España para respaldar a los candidatos de la derecha ibérica, en la antesala de las elecciones convocadas para el 29 de noviembre. El Presidente espera encontrarse con el líder del partido VOX , Santiago Abascal , y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso .

De acuerdo con la agenda oficial a la que accedió Letra P , el líder de La Libertad Avanza partirá a las 23 con el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , y el vocero presidencial Adrián Ravier . Como sucedió con el traslado a Estados Unidos hace unos días, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , no será de la partida, ya que priorizará la reunión de la mesa política prevista para este martes , en la que se analizarán los pasos a seguir en el Congreso.

La comitiva presidencial llegará a la capital española el martes a las 18, hora local. El miércoles por la mañana, el mandatario participará en el Foro Nueva Economía, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Posteriormente, mantendrá un encuentro con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos y disertará durante la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca que imparte esa institución.

Huerta de Soto mantiene un vínculo fluido con Milei. De hecho, el académico integra el Consejo Internacional de la Fundación Faro , el think tank que tiene como cara más visible al escritor Agustín Laje y que fue auspiciado desde sus inicios por el estratega Santiago Caputo .

Por la tarde, Milei se reunirá con representantes de la Fundación Disenso y posteriormente será recibido por Díaz Ayuso. Esa misma noche, el jefe de Estado y su comitiva emprenderán el regreso a Buenos Aires , donde tienen previsto aterrizar el jueves por la mañana, hora local. Si bien la agenda oficial no incluye un encuentro con Abascal, fuentes de la Casa Rosada no descartan una reunión en la antesala de los comicios españoles.

Javier Milei y Isabel Díaz Ayuso.

Javier Milei irá a hacer campaña a Madrid

Detrás de la visita a España está la ambición de Milei de presentarse como el principal referente de Donald Trump por fuera de Estados Unidos. Por eso, integrantes del entorno del primer mandatario destacan que su viaje será clave para respaldar a los candidatos de la derecha ibérica, tal como lo hizo en Brasil antes de la primera vuelta electoral.

Desde que asumió la Presidencia, Milei realizó seis viajes a España y en ninguno de ellos se reunió con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ni con integrantes del Gobierno o del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Es más, la relación entre el líder de La Libertad Avanza y el mandatario español atraviesa un muy mal momento.

Incluso, el jefe de Estado criticó públicamente a Sánchez y también a su esposa, Begoña Gómez, a quien calificó de "corrupta" durante su primera visita, en mayo de 2024. Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático sin precedentes, con la retirada de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo representante diplomático cinco meses después.

Sánchez está al tanto del viaje de Milei. De hecho, se refirió al tema en una de sus últimas publicaciones en X. "Entre las tijeras de Feijóo y la motosierra del amigo de Milei, Abascal, si llegan al gobierno firmarían el acta de defunción del Estado de bienestar. Mi compromiso: cuatro años más de avances sociales y cero recortes", escribió.