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Milei en la ONU: las críticas de siempre, inteligencia artificial libre y pedido al Reino Unido por Malvinas

El Presidente cuestionó al organismo, pidió "no regular de manera preventiva" la IA y renovó el reclamo soberano argentino por las islas.

Por Letra P | Periodismo Político
Javier Milei en la ONU.

Javier Milei en la ONU.

El presidente Javier Milei expuso este miércoles ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde volvió a cuestionar el funcionamiento del organismo, propuso que Argentina se coloque “en la vanguardia de la libertad” para el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y renovó el reclamo por las Islas Malvinas.

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Las críticas alcanzaron además a la gestión de la pandemia. Milei cuestionó las restricciones sanitarias aplicadas en distintos países y volvió a defender la decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Donde algunos aducen un error de política sanitaria, nosotros vemos un experimento global de control social disfrazado de ciencia. Y cuando un estado con anteojeras sanitaria le quita su población el derecho a trabajar, a educarse, a despedir a sus muertos y eso se traduce millones de muertes evitables hay una palabra para nombrarlo: genocidio”, dijo el Presidente.

Javier Milei y la Inteligencia Artificial

Otro de los ejes de la exposición fue la IA. El Presidente sostuvo que esta tecnología tiene capacidad para multiplicar la productividad y afirmó que los temores sobre sus posibles consecuencias no deberían derivar automáticamente en mayores controles estatales. También citó la idea de “superinteligencia” utilizada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Queremos ser el lugar más competitivo del mundo para desarrollarla, con un marco jurídico de vanguardia, el compromiso de no regular de manera preventiva, responsabilidad limitada para las empresas que operen con agentes de IA y beneficios fiscales”, dijo el Presidente y agregó: "La Argentina se ubicará en la vanguardia de la libertad”.

El mandatario vinculó esa estrategia con los recursos minerales y energéticos del país, el capital humano y la posibilidad de participar en distintos segmentos de la cadena tecnológica.

El reclamo por las Islas Malvinas

La cuestión de las Islas Malvinas ocupó otro tramo central del mensaje argentino ante la Asamblea. Milei definió el reclamo como “una causa nacional” y cuestionó la falta de consecuencias concretas de las resoluciones aprobadas por la ONU: "Malvinas es para nosotros una causa nacional y también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”.

“Hace 50 años esta misma asamblea aprobó la resolución que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras la disputa permaneciera abierta, y sin embargo hoy, el proyecto Sea Lion avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina mediante licencias británicas que Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”, recordó el Presidente.

El mandatario argentino señaló que su Gobierno presentó objeciones formales, recurrió a herramientas jurídicas, aplicó sanciones a empresas involucradas y a sus proveedores y envió al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Por último, reiteró el pedido al Reino Unido para "reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía".

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